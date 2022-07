Mẹ nhói lòng mỗi lần con gái gặng hỏi "Sao con không có ba như các bạn"?

Chăm sóc con là hành trình vô cùng vất vả mà chỉ có những ai đã từng làm cha mẹ mới có thể hiểu được. Thế nhưng, dù có mệt mỏi bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn thì mẹ vẫn nguyện làm tất cả. Và đó cũng là câu chuyện của chị Tường Vi (30 tuổi, hiện đang sống tại Đà Nẵng) và con gái bé nhỏ Uyên Nhi (nickname Rubi, 5 tuổi).

Rubi là con gái đầu của chị Vi. Do có tiền sử sảy thai liên tiếp 3 lần nên cả quá trình mang bầu, chị Vi luôn trong tình trạng lo lắng, gặp nhiều khó khăn về sức khỏe lẫn tâm lý. "Bé ở trọng bụng quá ngày dự sinh, có lẽ cảm thấy bất an nên dù hôm đó đi khám bác sĩ cho về bảo đợi vài ngày nữa nhưng mình lại quyết định xách đồ lên bệnh viện yêu cầu mổ bắt bé ra. May sao tối đó ở viện phát hiện bị suy thai nên mổ gấp, may mắn con an toàn chào đời", bà mẹ 1 con kể lại câu chuyện chị chưa bao giờ quên.

Cô bé Uyên Nhi xinh xắn.

Giây phút con gái chào đời, chị Vi sung sướng vô cùng vì trộm vía cô bé sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, giống ba mẹ nước da trắng và chiếc má lúm đồng tiền: "Thật ra con cái luôn là xinh đẹp nhất trong mắt ba mẹ của mình mà, mình có cơ địa rất khó mang bầu nên khi có được con đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, chỉ mong con luôn khỏe mạnh.

Bé nhà mình có nét mặt thùy mị nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ, tình cảm, biết yêu thương gia đình và hiểu chuyện. Chăm bé lúc nhỏ khá vất vả do con hay đau ốm suốt. Nhưng khi bé được hơn 2 tuổi thì khác hoàn toàn, bé tự lập tự lúc đấy, tự cầm đũa ăn, tự uống sữa, mỗi lần nôn trớ con cũng tự giác vào nhà vệ sinh chứ không nhờ mẹ giúp luôn. Càng lớn lại càng hiểu chuyện nên chăm bé rất nhàn".

Chị Vi và con gái.

Dù vậy, có một điều mà chị Vi vẫn luôn đau đáu đó là không cho con một mái ấm có đầy đủ ba mẹ. "Mình với ba bé ly hôn từ lúc bé hơn mấy tháng tuổi nên bây giờ bé lâu lâu lại hỏi sao con không có ba đưa đi chơi, đi học như các bạn. Vào khoảnh khắc đó, mình đã nghĩ sẽ độc thân mãi để tập trung chăm sóc con thật tốt", chị Vi tâm sự.

Nói về những điều muốn gửi gắm tới con gái nhỏ, bà mẹ trẻ chia sẻ: "Dù mẹ không cho con được 1 gia đình hoàn chỉnh nhưng sẽ luôn giành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Mẹ và con có rất nhiều kỷ niệm vui con nhỉ, chúng mình cùng đi chơi và chụp hình lưu giữ lại. Vừa rồi hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, 4 giờ sáng cùng đi săn mây có lẽ đó là kỷ niệm vui nhất.

Dù là style điệu đà hay nữ tính thì trông Uyên Nhi vẫn rất đáng yêu.

Sau này mẹ sẽ kể với con về khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ nhất lúc bác sĩ bế con trên tay đưa cho mẹ và bảo "yên tâm nhé, con đến với mẹ rồi đây", mẹ đã khóc rất nhiều trên bàn mổ vì không tin mình thật sự đã được làm mẹ, vì rất hạnh phúc khi con bình an chào đời. Từ khi làm mẹ, mình đã thay đổi rất nhiều.

Trước đây mình tự tin về làn da và vóc dáng, nhưng từ khi làm mẹ mọi thứ đã thay đổi. Kể cả cuộc sống cũng thay đổi hẳn, mình thành mẹ đơn thân, và cũng từng trải qua gia đoạn trầm cảm. Mọi thứ thay đổi đến choáng ngợp, nhưng trải qua mọi thứ mình thấy bản thân trưởng thành hơn, có trách nhiệm với chính mình và đứa con của mình hơn.

Cô bé thừa hưởng nét đẹp của cả ba lẫn mẹ.

Mình nhận ra một điều lúc còn trẻ thì thế giới chính là vô tận, nhưng trong mắt của người làm mẹ thì đứa con của mình chính là cả thế giới. Giờ nghĩ lại mình cảm thấy mọi thứ đều rất là xứng đáng và hạnh phúc khi có 1 em bé xinh xắn, đáng yêu, tình cảm lại còn rất hiểu chuyện nữa. Có con là điều tuyệt nhất trên cuộc đời này", bà mẹ trẻ gửi gắm.

