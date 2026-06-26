Dù đã bước sang tuổi 59 và chính thức lên chức bà ngoại ở ngoài đời, cựu Hoa hậu Hàn Quốc Kim Sung Ryung vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi sắc vóc lão hóa ngược. Định nghĩa về một phu nhân tài phiệt sang chảnh, quý phái dường như chưa từng phai nhạt ở mỹ nhân thách thức thời gian này.

Mới đây, một bức ảnh thảm đỏ từ năm 2022 của Kim Sung Ryung bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại và nhanh chóng được chú ý. Dù khoảnh khắc này đã trôi qua vài năm, nhưng vẻ ngoài đỉnh cao của nữ diễn viên vào thời điểm đó vẫn đủ sức làm thổn thức những tâm hồn yêu cái đẹp.

Loạt ảnh được ghi nhận tại lễ trao giải Blue Dragon Series Awards diễn ra hồi tháng 7/2022, khi Kim Sung Ryung ở tuổi 55. Xuất hiện trước ống kính truyền thông xứ Hàn, nàng hậu năm 1988 lập tức trở thành thỏi nam châm hút trọn mọi ánh nhìn khi hóa thân thành một nàng "thiên nga đen" cao quý và yêu kiều.

Cô diện chiếc đầm dạ hội màu đen cổ vuông ôm sát, khéo léo khoe trọn vóc dáng nuột nà, săn chắc cùng vòng ngực quyến rũ bất chấp tuổi tác. Kiểu tóc búi đánh rối tự nhiên kết hợp cùng đôi bông tai đính đá sắc tím quý phái càng làm tôn lên bờ vai thanh mảnh và thần thái sang trọng ngút ngàn.

Dù ở góc máy cận cảnh, những dấu vết thời gian bảng lảng nơi gương mặt hay đôi tay đã bắt đầu xuất hiện, nhưng điều đó hoàn toàn bị lu mờ trước sắc vóc cực phẩm và sự quyến rũ động lòng người của "mẹ Kim Tan". Nhìn lại hình ảnh này, người hâm mộ đều phải gật gù thừa nhận, khí chất phu nhân tài phiệt của bộ phim The Heirs đình đám năm nào thực sự là bản ngã sinh ra để dành riêng cho cô.

Trước khi trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn, Kim Sung Ryung từng sở hữu một hồ sơ học vấn đáng nể khiến công chúng choáng váng. Cô là một người đẹp trí thức thực thụ với hàng loạt bằng cấp từ các ngôi trường danh tiếng, từ cử nhân Khoa học máy tính, cử nhân chuyên ngành Kịch nghệ và Điện ảnh, cho đến tấm bằng Thạc sĩ Marketing.

Thuở ban đầu, cô gái trẻ Kim Sung Ryung chỉ ao ước trở thành một phát thanh viên truyền hình. Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 21 tuổi, khi một nhà thiết kế nổi tiếng phát hiện ra tiềm năng phát sáng của cô và thuyết phục cô thử sức tại sân chơi Hoa hậu Hàn Quốc 1988. Với nhan sắc rực rỡ và sự thông tuệ, cô đã xuất sắc đội lên đầu chiếc vương miện Miss Korea danh giá, mở ra cánh cửa bước chân vào làng giải trí đầy ánh hào quang.

Không dừng lại ở danh xưng "bình hoa di động", Kim Sung Ryung đã dùng hàng chục năm làm nghề để chứng minh thực lực của một ngôi sao màn ảnh chân chính. Đỉnh cao sự nghiệp nhan sắc của cô được đánh dấu vào năm 2014, khi cô vinh dự trở thành Hoa hậu Hàn Quốc đầu tiên sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes danh giá. Sự công nhận từ giới chuyên môn quốc tế chính là lời khẳng định đanh thép cho đam mê và thực lực của người đẹp trong giới giải trí xứ kim chi.

Bí quyết giữ vững danh hiệu "tượng đài không tuổi" ở tuổi 59

Thời gian có thể tàn nhẫn với nhiều người, nhưng với Kim Sung Ryung, nó giống như một chất xúc tác làm tăng thêm sự mặn mà. Ở tuổi 59, thời điểm mà nhiều bạn diễn cùng lứa đã lui về hậu trường, mỹ nhân họ Kim vẫn là cái tên được các tạp chí thời trang và thương hiệu mỹ phẩm lớn săn đón nồng nhiệt.

Bí quyết để duy trì vóc dáng hoàn hảo và làn da "không tuổi" của cô nằm ở một phong cách sống vô cùng năng động và kỷ luật. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, Kim Sung Ryung là một tín đồ trung thành của phòng tập gym và pilates. Không bó buộc bản thân, cô còn liên tục thử thách cơ thể với các bộ môn thể chất nặng như tập nhảy, leo núi, thậm chí là lướt sóng.

Khác với hình tượng lộng lẫy, xa hoa trên các thảm đỏ sự kiện, Kim Sung Ryung ngoài đời chuộng phong cách thời trang tối giản, trẻ trung và ưu tiên sự thoải mái. Quyết định cắt phăng mái tóc dài để gắn bó với kiểu tóc ngắn cá tính trong những năm gần đây càng giúp cô "ăn gian" tuổi tác một cách ngoạn mục. Cùng với Kim Nam Joo, cô hiện là một trong những đại diện U60 hiếm hoi của showbiz Hàn sở hữu sắc vóc đỉnh cao mà ngay cả những cô gái đôi mươi cũng phải thầm ao ước.

Ảnh: IGNV, Internet