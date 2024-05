Mê mẩn phong cách thời trang đẹp không điểm trừ của Anne Hathaway trong phim mới

"The Idea of You" là một bộ phim tình cảm pha lẫn hài hước có sự tham gia đóng chính của Anne Hathaway và Nicholas Galitzine. Bộ phim kể câu chuyện về Solène (do Anne Hathaway thủ vai) - một bà mẹ đơn thân 40 tuổi bất ngờ rơi vào mối quan hệ lãng mạn với chàng ca sĩ điển trai kém 16 tuổi Hayes Campbell (do Nicholas Galitzine thủ vai). Dù có sự chênh lệch tuổi tác cả trong phim lẫn ngoài đời, Anne Hathaway và Nicholas Galitzine vẫn khiến khán giả tan chảy về độ đẹp đôi.

Giống như nhiều bộ phim trước, thời trang của Anne Hathaway cũng là điều thu hút sự quan tâm. Trong "The Idea of You", Anne Hathaway áp dụng phong cách đầy nữ tính, thanh lịch. Cô ưu tiên những món thời trang quen thuộc, chẳng hạn như chân váy suông, áo trench coat, trang phục denim… Chính vì vậy, phong cách của Anne Hathaway mang tính ứng dụng cao. Chiêm ngưỡng những set đồ của Anne Hathaway trong "The Idea of You", chị em sẽ tìm thấy nhiều ý tưởng mặc đẹp suốt 4 mùa quanh năm.

Dù diện trang phục màu đen làm chủ đạo, Anne Hathaway trông vẫn rất nổi bật. Những món thời trang như áo cut-out, chân váy suông đã tôn lên nét quyến rũ, đồng thời mang đến vẻ yêu kiều cho người mặc. Đôi sandal quai mảnh đảm bảo sự tinh tế cho outfit và tôn dáng tối ưu.

Diện một set trang phục gồm những item khá khó mặc như áo blazer vải nhung, đồ họa tiết hoa tối màu, Anne Hathaway vẫn toát lên nét sang trọng. Điều này cho thấy khả năng "cân" đồ xuất sắc của mỹ nhân 40+. Ngay cả cách lựa chọn phụ kiện của Anne Hathaway cũng thể hiện sự tinh tế. Anne Hathaway đeo đồng hồ và nhẫn vàng để tạo điểm nhấn nổi bật mà vẫn hài hòa cho outfit.

Mẫu váy tím Anne Hathaway diện ghi điểm ở sự sang trọng, nổi bật. Tông màu tím trầm còn tôn da hiệu quả, gần như ai cũng có thể mặc đẹp. Để nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho bộ cánh, Anne Hathaway đã đeo túi xách và đi boots cùng tông màu đen.

Kết hợp áo trench coat với một chiếc váy bó sát, vẻ ngoài của Anne Hathaway ghi điểm ở sự quyến rũ xen lẫn nét thanh lịch, trang nhã. Cô hoàn thiện set trang phục bằng một đôi sandal nhiều quai rất phóng khoáng, nổi bật.

Đơn giản nhưng không hề nhạt nhòa là công thức áo thun đen kết hợp với quần jeans xanh. Chi tiết đan dây ở phần cổ áo đã tăng thêm sự thú vị cho outfit. Anne Hathaway không quên sơ vin để tôn dáng và nâng tầm vẻ sành điệu cho trang phục.

Yêu thích phong cách tối giản, chị em nên tham khảo công thức gồm áo hai dây trắng kết hợp với chân váy lụa của Anne Hathaway. Ý tưởng diện đồ này rất lý tưởng để áp dụng trong những buổi dạo phố cuối tuần hay khi đi du lịch. Chiếc túi cói phù hợp với bộ đồ nữ tính, còn đôi sandal ánh kim thì tăng thêm vẻ long lanh cho tổng thể trang phục.

Anne Hathaway gợi ý cho chị em thêm một cách diện áo trench coat, đó là kết hợp cùng bộ đôi sơ mi trắng và chân váy. Công thức này ghi điểm nữ tính, thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt. Do đó, chị em có thể lưu lại set đồ trên cho mùa lạnh tiếp theo.

Trang phục denim không giới hạn độ tuổi người mặc. Quý cô trên 40 tuổi vẫn có thể chinh phục kiểu đồ này và ghi điểm ở sự trẻ trung, phóng khoáng. Anne Hathaway tô điểm cho bộ đồ vải denim chiếc mũ cói rộng vành và kính râm để vẻ ngoài thêm nổi bật.

Mẫu áo blazer màu hồng đậm tạo điểm nhấn bắt mắt cho vẻ ngoài của người diện. Chiếc áo trắng layer bên trong đã giúp cân bằng outfit. Anne Hathaway chọn màu son hồng tím ăn nhập hoàn hảo với bộ cánh. Ngoài ra, cô còn đeo khuyên tai tròn để vẻ ngoài sang trọng, long lanh hơn.

