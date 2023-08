Mẹ Mắm - Nam Thương: Bật mí men vi sinh "ruột" luôn có sẵn trong nhà

Gia đình nhà Đậu được cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi hình mẫu gia đình trẻ, hiện đại và thông thái. Dù làm ba mẹ ở độ tuổi còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ con. Tuy nhiên, Nam Thương và Ba Duy luôn không ngừng cố gắng để chăm sóc tốt nhất cho các con. Minh chứng là cặp đôi này, có hai bé Đậu, Bún vô cùng dễ thương và hoạt bát, nhanh nhẹn.



Mới đây, trên trang Fanpage Chuyện nhà Đậu với gần 600k người theo dõi, mẹ Mắm chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của 4 thành viên trong gia đình, cùng với đó là bí quyết chăm sóc "chiếc bụng tốt" của cả nhà.

Bài đăng của mẹ Mắm trên fanpage Chuyện Nhà Đậu

Mẹ Mắm chia sẻ: "Nhà có em bé nên lúc nào cũng phải thủ sẵn các loại thuốc men cần thiết và trong số đó không thể thiếu được men vi sinh rồi các bác ạ. Không chỉ em bé đâu mà ngay cả bố mẹ cũng cần nữa. Thỉnh thoảng hay đi ăn ngoài đồ ăn không hợp vệ sinh cái, là tới công chuyện liền.

Một trong những sản phẩm nhà tui rất tin tưởng dùng là BioGaia từ sữa mẹ. Em này thì chất lượng thì khỏi phải bàn rồi vì đây là sản phẩm ra đời hơn 30 năm và có mặt tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Đặc biệt là cả người lớn và trẻ em đều có thể dùng được".

Men vi sinh BioGaia có chủng lợi khuẩn nguồn gốc từ sữa mẹ, đồng hành cùng gia đình Đậu chăm sóc hệ tiêu hóa mỗi ngày

Hệ tiêu hóa được ví như bộ não thứ 2 của cơ thể, 85% sức khỏe hệ miễn dịch nằm ở đường tiêu hóa. Do đó, gia đình nhà Đậu luôn chú trọng việc chọn men vi sinh để chăm sóc và bảo vệ hệ tiêu hóa cho cả nhà, chứ không chỉ dùng riêng em Bún, hay Đậu khi còn nhỏ.

Men vi sinh BioGaia giúp cả gia đình có một "chiếc bụng tốt"

Khi lựa chọn men vi sinh, mẹ Nam Thương luôn cân nhắc yếu tố an toàn là hàng đầu. Vì thế, cô ưu tiên men vi sinh có kiểm chứng lâm sàng, chứng minh an toàn và hiệu quả rõ ràng khi sử dụng. Đối với men vi sinh BioGaia phân lập từ sữa mẹ mà gia đình đang sử dụng, đã có đến 177 nghiên cứu trong suốt hơn 30 năm qua. Đặc biệt, còn có nghiên cứu thực hiện trên bé sinh non chỉ 400 gram.



Nam Thương chia sẻ thêm:"Ở Việt Nam mình nhớ hồi có anh Đậu, là BioGaia cũng có tiếng lắm rồi. Em Bún hiện tại nằm trong khoảng độ tuổi từ 0- 2 tuổi, nên mẹ Mắm dùng BioGaia loại nhỏ giọt, mỗi ngày 5 giọt giúp tiêu hoá của con tốt hơn, không bị táo bón, đi ngoài, đầy hơi hay chướng bụng. Đặc biệt con chỉ mới chớm táo bón hay tiêu chảy, dùng 1 ngày là hôm sau con đỡ hẳn luôn nhé. Các em bé sơ sinh nhỏ hơn Bún, vẫn dùng 5 giọt/ngày để con không bị nôn trớ sinh lý hay quấy khóc và luôn tốt bụng nhá."



Các bé dưới 2 tuổi như Bún, dùng BioGaia dạng nhỏ giọt với liều 5 giọt /ngày

BioGaia rất tiện lợi khi có các dạng sản phẩm khác nhau, để phù hợp với mọi độ tuổi các thành viên trong gia đình. Vợ chồng Nam Thương - Ba Duy và anh Đậu lớn hơn, nên sẽ dùng BioGaia dạng viên nhai, nhai ngon như kẹo với vị ngọt, hương dâu dễ chịu. Anh Đậu đều đặn 1-2 viên/ngày là không lo táo bón, bụng dạ dễ chịu, hấp thu tốt. Bố mẹ cũng dùng vậy, là yên tâm bụng khỏe.

Viên nhai BioGaia, ngon như kẹo nên được các bạn nhỏ từ 2 tuổi trở lên như Đậu yêu thích.

Sau sinh các mẹ khó tránh khỏi tình trạng "não cá vàng", rất dễ "nhớ nhớ quên quên" giờ bổ sung vitamin, men vi sinh cho con và cả chính mình. BioGaia có ưu điểm hơn, khi có thể dùng ở mọi thời điểm trong ngày đối với tất cả độ tuổi.



BioGaia Việt Nam

Nhập khẩu và chịu trách nhiệm tại Việt Nam bởi: Công ty TNHH Công nghệ BioVågen Việt Nam

Địa chỉ: tầng 20, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243 684 9999

Website: https://biogaia.vn/

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectic baby drops có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3286/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp ngày 15/10/2020.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectic tablets có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3285/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp ngày 15/10/2020.

Các thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.