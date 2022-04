Mẹ lười biếng và kém tiếng Anh nhưng lại muốn con giỏi ngoại ngữ, phương pháp này chắc chắn khiến hội mẹ bỉm hài lòng

Trong thời buổi hội nhập như hiện nay, việc học ngoại ngữ là điều vô cùng cần thiết. Luyện nói chuẩn và chính xác từ nhỏ sẽ giúp quá trình học về sau của các bé thuận lợi hơn. Chính vì thế, nhiều phụ huynh tìm đến phương pháp giáo dục sớm cho con mình.



Đọc sách là 1 trong số những phương pháp giúp bé cải thiện khả năng đọc hiểu ngoại ngữ. Tuy nhiên, với những bà mẹ không tự tin vào khả năng phát âm của mình thì tốt nhất không nên dạy bé vì nếu sai sau này sẽ rất khó sửa. Thay vào đó, hãy giúp bé nói đúng từ đầu với quyển sánh nói tiếng Anh này.

TẠI SAO NÊN CHỌN SÁCH NÓI CHO BÉ

1. Sách nói thường đắt hơn sách giấy rất nhiều. Bởi làm ra 1 cuốn sách nói mất rất nhiều công đoạn (nhất là phần ghi âm phải thật chuẩn). Sách giọng chuẩn sẽ giúp bé hình thành được tư duy nói và phát âm đúng. Và sách nói cũng là sách bìa cứng lật giở dễ dàng, khó có thể xé rách như sách bìa mỏng.

2. Cũng vì sách được truyền đạt bởi giọng nói của con người, vì vậy hoàn toàn có cảm xúc nếu giọng đọc hay, thậm chí là khi sách nói có phân vai nhân vật và được dẫn chuyện, nhiều vai đọc sách thì giống như bạn nghe một vở kịch, cảm xúc sẽ giúp bé nhớ dễ dàng hơn.

3. Ngoài việc nói tiếng Anh hàng ngày với con, bố mẹ nên cho con tiếp xúc với nhiều giọng tiếng Anh khác, đặc biệt là ngôn ngữ chuẩn để con hình thành được tư duy và phát triển được tai nghe tốt hơn.

Những quyển sách nói độc đáo

Bộ sách Listen & Read này của NXB Usborne là bộ sách nói được rất nhiều ba mẹ lựa chọn để giúp con có thể TỰ MÌNH BẤM nghe giọng đọc chuẩn bất cứ lúc nào mà không cần phải chờ mẹ bật loa, hay tìm kiếm các giọng audio trên mạng.

Một số truyện có sẵn và dành được nhiều lời khen của phụ huynh và các con có thể kể đến như: Cinderella, Bug in a Rug, Underpants for Ants, Get Ready for School…

Chỉ cần ấn vào nút màu trắng đỏ trên sách sẽ phát ra giọng nói.

Với các bé nhỏ mới bắt đầu học tiếng Anh, việc nhớ từ và học cách phát âm các từ cho chính xác là điều không hề dễ dàng. Các câu chuyện trong sách được viết một cách có vần điệu, với những âm tiếng Anh quen thuộc lặp đi lặp lại, rất tự nhiên và dễ nhớ cho các bé. Bộ sách về từ vựng sẽ giúp các bé luyện nghe và phát âm lại từng từ một cách chính xác nhất với giọng đọc chuẩn Anh.

Ba mẹ và các bé có thể dễ dàng nhấn các nút trên các trang để nghe từng câu chuyện thú vị được đọc to lên bằng giọng Anh chuẩn. Điều này giúp các bé mới bắt đầu học tiếng anh có thể phát âm theo. Nội dung các cuốn sách đều được viết bằng những vần điệu đơn giản, hình ảnh minh họa đầy màu sắc và có ghi chú dành cho phụ huynh về ngữ âm ở cuối sách.

https://afamily.vn/me-luoi-bieng-va-kem-tieng-anh-nhung-lai-muon-con-gioi-ngoai-ngu-phuong-phap-nay-chac-chan-khien-hoi-me-bim-hai-long-2022040900013435.chn