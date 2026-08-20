“Cháu bị sâu răng khá lâu rồi nhưng tôi nghĩ trước sau gì cũng thay răng sữa nên không đưa đi khám” – cô Vương ngậm ngùi chia sẻ với bác sĩ. Sự chủ quan này đã khiến con trai 9 tuổi của cô bị sâu nghiêm trọng một chiếc răng cấm, buộc phải nhổ bỏ hoàn toàn. Đáng nói, đây lại là răng vĩnh viễn – chiếc răng chỉ mọc đúng một lần trong đời và vĩnh viễn không thể mọc lại.

"Răng Số 6" – Chiếc Răng Cấm Mọc Nhầm Lẫn Nghiệt Ngã

Theo bác sĩ Ngô Phương Ngọc (Khoa Nha, Bệnh viện Nhi Giang Bắc - Trung Quốc), rất nhiều phụ huynh không biết rằng: Khi trẻ khoảng 6 tuổi, phía trong cùng của hàm răng sữa sẽ âm thầm mọc lên 4 chiếc răng hàm vĩnh viễn (gọi là răng số 6 hay răng 6 tuổi). Không giống các răng khác phải rụng răng sữa rồi mới mọc chiếc mới, răng số 6 mọc thẳng lên mà không cần thay thế bất kỳ chiếc răng sữa nào.

Do mọc ở sát trong cùng và có hình dáng rất giống răng sữa, vô số cha mẹ đã nhầm tưởng đây là chiếc răng sớm muộn cũng rụng. Tuy nhiên, trong khi răng sữa lần lượt thay từ 6 đến 12 tuổi, thì răng số 6 sẽ theo trẻ đến suốt cuộc đời.

Đây cũng là chiếc răng quan trọng nhất trên vòm miệng:

Gánh 60% lực nhai: Là chiếc răng lớn nhất, mặt cắn rộng nhất và đóng vai trò ăn nhai chính của toàn hàm.

Cột trụ định hình khuôn mặt: 4 chiếc răng số 6 giữ vai trò định vị không gian cho cả hàm răng. Nếu mất sớm, các răng bên cạnh sẽ bị xô lệch, làm răng mọc chen chúc, thậm chí gây lệch khớp cắn và biến dạng khuôn mặt.

Thống kê cho thấy, có tới 37.6% trẻ từ 6 - 9 tuổi bị sâu răng số 6. Đáng báo động hơn, có đến 60% trường hợp sâu răng vĩnh viễn ở tuổi 12 rơi đúng vào chiếc răng này.

Vì Sao Răng Số 6 Cực Kỳ Dễ Sâu?

Men răng còn yếu: Ở tuổi lên 6, răng vừa mọc có độ khoáng hóa thấp, lớp men mỏng nên khả năng kháng axit cực kém.

Hố rãnh quá sâu: Bề mặt răng số 6 có nhiều kẽ nhỏ hẹp hơn cả lông bàn chải. Thức ăn và vi khuẩn đọng lại ở đây rất khó chải sạch, chỉ vài tháng là có thể ăn sâu thành lỗ hổng.

Vị trí "giấu mặt": Răng nằm sâu trong cùng khiến cha mẹ khó quan sát. Cộng thêm thói quen trẻ thích ăn đồ ngọt nhưng lại đánh răng qua loa, nguy cơ hỏng răng càng tăng cao.

3 "Thủ Thuật" Vàng Bảo Vệ Răng Số 6 Cho Trẻ

Khi răng số 6 đã hỏng, nhẹ thì phải trám, nặng thì chữa tủy hoặc nhổ bỏ vĩnh viễn. Để tránh hậu quả đáng tiếc, cha mẹ cần chủ động phòng ngừa sớm:

Trám bít hố rãnh (Sealant): Bác sĩ phủ một lớp nhựa chuyên dụng để làm phẳng các kẽ răng, đóng vai trò như "áo giáp" ngăn thức ăn mắc vào. Độ tuổi vàng để làm là 6 – 8 tuổi (ngay khi răng vừa mọc hoàn toàn và chưa bị sâu). Thủ thuật này nhẹ nhàng, hoàn toàn không đau.

Bôi Vecni Fluor định kỳ: Giúp gia cố độ cứng cho men răng và ngăn vi khuẩn tiết axit. Nên cho trẻ từ 3 tuổi trở lên bôi định kỳ 6 tháng/lần.

Rèn thói quen vệ sinh đúng cách: Hướng dẫn trẻ đưa bàn chải vào sâu trong cùng để làm sạch răng số 6. Hạn chế đồ ăn vặt chứa nhiều đường và đưa trẻ đi khám nha khoa định kỳ 6 tháng một lần.

Nguồn: Sohu