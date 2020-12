Mẹ hiện đại chẳng ngại phế cầu khuẩn

Bí mật của mẹ để luôn yên tâm tận hưởng từng khoảnh khắc bên con chẳng đâu xa, tất cả là nhờ "5 anh em nhà Siêu" đấy!

Những ngày này thời tiết có chút ẩm ương, khó chịu làm hệ đề kháng bé yếu đi. Nhưng mẹ con mình vẫn thảnh thơi, vui đùa bên nhau nhỉ?

Nhiều người thắc mắc sao mẹ chẳng có chút lo lắng nào, đặc biệt là khi có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn ngoài kia gây ra bởi phế cầu khuẩn - tác nhân của rất nhiều bệnh nguy hiểm như Viêm não, Viêm tai giữa, Nhiễm trùng máu, Viêm phổi.

Bí quyết của mẹ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Ngay từ sớm, mẹ đã tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn giúp chăm sóc sức khoẻ cho con kỹ lưỡng. Ngoài ra, mẹ còn được biết tiêm ngừa vắc xin phế cầu khuẩn là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ con khỏi các bệnh nguy hiểm kia.

Nhờ đó, con lúc nào cũng được "5 anh em nhà Siêu" bảo vệ 24/7 không còn lo sợ phế cầu khuẩn làm phiền nữa.

Có anh Siêu Máu bên cạnh, mẹ yên tâm vô cùng, bởi nếu phế cầu khuẩn xâm nhập vào máu có thể gây nên bệnh nhiễm trùng máu với tỉ lệ tử vong của bệnh do vi khuẩn phế cầu là 20% .

Chưa hết, anh Siêu Phổi cũng luôn kề bên để che chở cho con khỏi căn bệnh viêm phổi đáng sợ. Tổ chức y tế thế giới (WHO) ước tính có gần 1 triệu ca tử vong hàng năm ở trẻ < 5 tuổi do viêm phổi và Việt Nam xếp hạng thứ 15 về số trẻ em mắc bệnh về phế cầu khuẩn trên thế giới. Trong đó viêm phổi do vi khuẩn phế cầu chiếm đến 33%.

Người hùng cuối cùng làm nên mảnh ghép "5 anh em nhà Siêu" bảo vệ bé chính là bộ đôi Siêu Tai Trái-Phải. Nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng hai anh có thể chặn đứng nguy cơ bé mắc phải căn bệnh đáng sợ Viêm tai giữa. Bệnh có thể gây biến chứng nặng như mất thính lực do bị viêm tai giữa cấp tái phát nhiều lần và để lại hậu quả về lâu về dài.

Muốn bé được bảo vệ bởi "5 anh em nhà Siêu" hùng mạnh, đáng yêu này dễ lắm đấy mẹ ơi. Mẹ hãy nhanh chóng gặp bác sĩ để được tư vấn đầy đủ và lên lịch tiêm vắc-xin cho bé, đồng thời tìm hiểu thông tin từ các nguồn tin cậy như 5anhemnhasieu.com nhé.



Các bệnh Viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm tai giữa tuy rất nguy hiểm và dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa. Hãy hỏi bác sĩ để bảo vệ con bạn khỏi kẻ xấu đáng gờm này nhé! Bên cạnh đó, phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin và cách phòng ngừa các bệnh lý do phế cầu khuẩn gây ra trên trang web 5anhemnhasieu.com