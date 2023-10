Mẹ ghé ngay Bibomart nhận 3000 voucher khi mua sữa Hismart nhân kỷ niệm 3 năm hợp tác

Hành trình hợp tác vì tầm vóc Việt



Cùng chung sứ mệnh "Tận tâm chăm sóc cho mẹ và bé", Bibomart và Hismart Milk đã đồng hành trong suốt 3 năm qua để cùng mẹ chăm sóc, ươm mầm cho các chồi non phát triển.

Tiêu chuẩn hóa các sản phẩm có chất lượng cao đến từ các nhãn hàng uy tín trên thế giới, Bibomart là chuỗi siêu thị Mẹ và Bé khá "khó tính" khi lựa chọn đối tác. Đó là lý do các nhãn sữa công thức tại Bibomart đều được kiểm định nghiêm ngặt trước khi vào hệ thống.

Là thương hiệu sữa được sản xuất bởi công ty sữa hàng đầu NewZealand do Đại sứ quán NewZealand tại Việt Nam giới thiệu và chứng nhận, Hismart Milk tự hào mang lại nguồn dinh dưỡng toàn diện với công thức vượt trội theo chuẩn quốc tế cho trẻ em. Với 2 dòng sản phẩm nổi trội là HiSmart Junior GrowingUp Formula Stage 4 và HiSmart Premium Junior Growing Up Formula Stage 4, Hismart tự hào khi được các em bé yêu thích trong suốt thời gian qua. Nguồn gốc chính hãng, hương vị thanh mát gần với sữa mẹ của HiSmart Junior GrowingUp Formula Stage 4 và HiSmart Premium Junior Growing Up Formula Stage 4 đã được hàng triệu bé và mẹ tin dùng khi tới với Bibomart.

Con hợp sữa, lên cân lại thông minh, nhanh nhẹn không chỉ là niềm vui của Hismart Milk mà còn là động lực tiếp sức cho nhân viên Bibomart trong hành trình chăm sóc sức khỏe và trí tuệ Việt tương lai. Hàng triệu lon sữa Hismart và Hismart Premium được bán ra trong 3 năm qua là minh chứng cho chất lượng của sản phẩm sữa công thức nhập khẩu hàng đầu NewZealand.

Hành trình 3 năm hợp tác là hành trình Bibomart và Hismart cùng nỗ lực mang lại nguồn dinh dưỡng vượt trội cho trẻ em Việt Nam với những thành quả không thể chối cãi. Không chỉ góp phần nâng cao thể chất cho bé cả về chiều cao và cân nặng đạt chuẩn thế giới, Hismart Milk còn giúp hàng triệu trẻ em Việt thoát khỏi cơn ác mộng ốm vặt do đề kháng yếu.

Chất lượng của HiSmart Junior GrowingUp Formula Stage 4 và HiSmart Premium Junior Growing Up Formula Stage 4 không tới từ những lời quảng cáo hoa mỹ mà thật sự được chứng mình bằng sự phát triển rõ nét của các bé sau thời gian dùng sữa. Hàm lượng DHA cao đặc biệt giúp hoàn thiện và phát triển trí não của bé trong năm đầu đời, tạo tiền đề để bé tự tin khám phá thế giới xung quanh. Đặc biệt, với HiSmart Premium Junior Growing Up Formula Stage 4, không còn giới hạn nào cần vạch ra khi bé vui chơi và học hỏi nhờ thành phần 2’FL HMO và Nucleotide tương tự như sữa mẹ mang lại khiên chắn miễn dịch hoàn hảo.

Không cần phải lo lắng đến nguồn gốc sản phẩm khi mua hàng xách tay, cũng không sợ tình trạng khan hiếm hàng hóa khiến giá sữa tăng cao, sự hợp tác giữa Hismart và Bibomart mang lại một điểm đến lý tưởng và tin cậy cho cha mẹ khi đầu tư cho thể chất và trí tuệ con trẻ. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được nhập khẩu nguyên lon từ NewZealand cùng chính sách bình ổn giá đặc biệt giúp trẻ em Việt có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với một thương hiệu sữa nổi tiếng thế giới.

Bibomart trao tặng 3000 voucher nhân kỷ niệm 3 năm hợp tác cùng Hismart

Không chỉ là người đồng hành đáng tin cậy của mẹ và bé, Hismart thông qua hệ thống Bibomart còn là người bạn gắn bó, sẻ chia sự vất vả của bố mẹ trong hành trình cùng con phát triển lớn khôn, trọn vẹn.

Mừng 3 năm hợp tác và cũng là dịp tri ân khách hàng Bibomart ra mắt chương trình quà tặng đặc biệt. Cụ thể, 3000 voucher mua sắm không giới hạn tại Bibomart sẽ được gửi tặng mẹ và bé khi mua sữa Hismart trên toàn hệ thống. Đây là món quà nhỏ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm của cán bộ nhân viên Bibomart gửi tới bố mẹ và bé.

Mỗi phần quà nhỏ đều là lời cảm ơn của Bibomart đối với sự tin tưởng, ủng hộ của bố mẹ với nhãn sữa công thức hàng đầu NewZealand. Trên hành trình nuôi dưỡng những chồi non bé nhỏ trong gia đình, hãy để Hismart và Bibomart trở thành sợi dây gắn kết tình cảm với món quà dinh dưỡng an toàn, hiệu quả tối ưu để bé Cao lớn hơn - Thông minh hơn.

Để nuôi dưỡng một đứa trẻ trưởng thành không chỉ cần tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, mà còn cần hành trang dinh dưỡng hợp lý, khoa học và an toàn để bé có bệ phóng phát triển toàn diện. Cùng Bibomart và Hismart trở thành cha mẹ thông thái khi lựa chọn sữa công thức đồng hành cùng tuổi thơ của con với chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Hàng ngàn voucher mua sắm không giới hạn tại Bibomart đã sẵn sàng trao tặng cho bé và gia đình. Cùng đưa bé tới cửa hàng gần nhất của Bibomart và chọn mua sữa Hismart ba mẹ nhé.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings

Địa chỉ: Tầng 12 tòa Hapulico Center Building, Số 1, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 190005556

Email: info@blh.com.vn