Mẹ có nhận ra không? Thật ra tụi nhỏ chẳng quá bận tâm được đi chơi ở chỗ nào đâu!

Đứng trước cổng khu vui chơi, một cô bé bỗng ngồi thụp xuống bên vũng nước nhỏ. Trong vũng nước có chiếc lá đang nổi. Chỉ với một cành cây, em biến chiếc lá thành con thuyền rồi mải mê đưa nó xuôi theo dòng nước.

Người mẹ cầm hai tấm vé, chỉ về phía cổng, giục con vào trong vì còn nhiều trò hấp dẫn. Nhưng cô bé chẳng ngẩng đầu, chỉ đáp: “Chờ chút mẹ ơi, thuyền chưa tới nơi”.

Tình huống ấy có lẽ không xa lạ với nhiều gia đình. Bố mẹ dành thời gian tìm địa điểm, mua vé, chuẩn bị đồ đạc, mong con có một ngày thật vui. Vậy mà thứ níu chân trẻ lại là một vũng nước, vài viên sỏi hay chiếc lá ven đường.

Trong lúc người lớn tiếc công chuẩn bị, trẻ có thể đang tận hưởng chính khoảnh khắc mà bố mẹ muốn nhanh chóng đi qua.

Bố mẹ có một lịch trình, trẻ lại có niềm vui riêng

Một chuyến đi chơi cùng con thường bắt đầu từ rất nhiều tính toán: Địa điểm nào phù hợp, đi đường nào thuận tiện, ăn trưa ở đâu, giờ nào con cần ngủ. Nước uống, khăn giấy, quần áo thay cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Sự chu đáo ấy xuất phát từ mong muốn con được thoải mái và có nhiều trải nghiệm. Tuy nhiên, khi đã dành nhiều công sức sắp xếp, bố mẹ cũng dễ sốt ruột nếu mọi thứ không diễn ra như dự kiến.

Con ngồi mãi bên vũng nước, người lớn nhìn đồng hồ. Con nhặt từng viên sỏi, bố mẹ nghĩ đến trò chơi sắp đông khách. Con muốn dừng lại xem đàn kiến, trong khi cả nhà cần đến khu biểu diễn cho kịp giờ.

Với người lớn, điểm đến thường là phần quan trọng nhất của chuyến đi. Còn với trẻ, một điều thú vị có thể xuất hiện ngay trên đường tới đó.

Cô bé bên ngoài khu vui chơi chưa vội đi tàu hỏa vì “con thuyền” của mình vẫn chưa cập bến. Trong thế giới lúc ấy của em, chiếc lá cũng có một hành trình cần hoàn thành.

Những trò tưởng như chẳng có gì lại khiến trẻ say mê

Khi ngồi xuống quan sát, người mẹ mới thấy cô bé không chỉ khều lá một cách vu vơ.

Nước chảy theo khe giữa hai viên gạch. Lá mắc lại, em dùng cành cây chạm nhẹ. Lá trôi xa, em dịch người theo. Khi mẹ định giúp chiếc lá đi nhanh hơn, em ngăn lại: “Đừng chạm vào mẹ, nó tự đi được mà”.

Đến cuối dòng nước, chiếc lá được vớt lên, mang về điểm xuất phát để bắt đầu một chuyến mới. Bàn tay mẹ trở thành cây cầu. Cô bé cúi xuống nhìn “con thuyền” đi qua, khe khẽ reo lên.

Một vũng nước nhỏ, qua trí tưởng tượng của trẻ, đã có thuyền, có cầu, có đường đi và cả những chướng ngại vật cần vượt qua. Trẻ tự nghĩ ra cách chơi, tự thay đổi tình huống rồi tiếp tục thử.

Người lớn nhìn thấy vài chiếc lá và một khoảng sân. Trẻ lại tìm thấy đủ thứ để khám phá. Bởi vậy, việc con chưa muốn rời đi không nhất thiết có nghĩa là con đang cố tình làm chậm lịch trình. Đơn giản là trò chơi của con vẫn chưa kết thúc.

Con đã vui, nhưng bố mẹ vẫn lo con chưa được vui đủ

Điều khiến nhiều phụ huynh sốt ruột là cảm giác chuyến đi chưa được tận dụng xứng đáng. Đã mua vé thì nên chơi được nhiều trò. Đã đi xa thì phải ghé đủ những điểm nổi bật. Cuối tuần hiếm hoi, để thời gian trôi qua bên một vũng nước có vẻ thật lãng phí.

Nhưng trẻ không đếm niềm vui bằng số địa điểm đã đến hay số trò đã chơi.

Có khi bố mẹ đã nghĩ đủ cách để con có một ngày vui vẻ, đến lúc con thực sự vui rồi, người lớn lại giục con rời đi để tìm một niềm vui khác được cho là hấp dẫn hơn.

Một chuyến đi vì thế dễ trở nên mệt mỏi nếu bố mẹ liên tục lo bỏ lỡ, còn trẻ liên tục phải dừng điều mình đang thích. Cả nhà đã đến đúng nơi dự định, nhưng lại khó tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Chơi ít đi vài trò cũng chẳng sao

Chuẩn bị lịch trình vẫn cần thiết, nhất là khi gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, một kế hoạch có khoảng trống sẽ giúp bố mẹ dễ điều chỉnh theo sự hứng thú và thể trạng của con.

Nếu không vướng giờ hẹn hay vấn đề an toàn, đôi khi có thể để trẻ nán lại thêm một chút. Bố mẹ cũng có thể ngồi xuống xem điều gì đang khiến con thích thú. Một câu hỏi như “Thuyền của con sắp đi đâu thế?” có thể giúp người lớn bước vào trò chơi mà trẻ đang say mê.

Khu vui chơi vẫn ở đó. Tàu hỏa, sân khấu hay những trò đã chọn vẫn có thể chờ thêm ít phút. Bỏ qua một vài hoạt động chưa chắc khiến chuyến đi kém ý nghĩa.

Với cô bé ấy, niềm vui lúc đó là nhìn chiếc lá trôi dưới “cây cầu” làm bằng tay mẹ. Còn với người mẹ, khi cất điện thoại và tạm gác lộ trình, chị cũng có thể ngồi yên bên con mà không phải liên tục tính toán điểm đến tiếp theo.

Đôi khi, một ngày đi chơi đáng nhớ được tạo nên từ những phút rất bình thường như thế: Con được chơi thêm một lát, còn bố mẹ có thời gian nhìn thấy điều đang khiến con hạnh phúc.