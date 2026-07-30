Nhắc đến gia tộc Ambani người ta thường nghĩ đến những đám cưới xa hoa, túi hiệu hàng hiếm nhất thế giới. Gia đình của vị tỷ phú giàu nhất châu Á cũng nổi tiếng với tiêu chuẩn rất cao khi nói đến việc tặng quà xa xỉ cho những người thân yêu của họ.

Từ dinh thự, xế sang đến chuyên cơ riêng, thế nhưng, ngay cả giữa "đế chế xa xỉ" ấy, một món quà mà bà Nita Ambani từng dành cho con dâu trong đám cưới năm 2019 vẫn đủ sức khiến giới kim hoàn nhắc lại suốt nhiều năm: Một chiếc vòng cổ kim cương trị giá khoảng 55 triệu USD (hơn 1.448 tỷ đồng), từng xác lập kỷ lục Guinness là sợi dây chuyền có giá trị cao nhất thế giới vào thời điểm ấy.

Theo các trang tin uy tín như GQ India, Times of India, trong hôn lễ của trưởng nam Akash Ambani với Shloka Mehta - ái nữ của ông trùm kim cương Ấn Độ Russell Mehta, cô dâu đã nhận được chiếc vòng cổ Mouawad L'Incomparable Necklace như một món hồi môn đẳng cấp nhất từng được biết đến.

Cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc giàu có bậc nhất châu lục đã được định sẵn như một "đám cưới thế kỷ". Vì vậy, món quà cưới thuộc hàng đắt nhất hành tinh này cũng xem như hoàn toàn xứng tầm với địa vị của họ.

Tác phẩm được nhà kim hoàn danh tiếng Mouawad chế tác với điểm nhấn đắt giá là viên kim cương L'Incomparable nặng 407,48 carat - một trong những viên kim cương vàng hoàn mỹ và lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới.

Bao quanh viên đá trung tâm khổng lồ này là 91 viên kim cương trắng với nhiều kiểu cắt khác nhau với tổng trọng lượng gần 230 carat, tạo nên một tuyệt tác đỉnh sức gần như không thể tái tạo.

Vào năm 2013, món đồ này từng xác lập kỷ lục Guinness với danh hiệu chiếc vòng cổ có giá trị cao nhất thế giới, được định giá khoảng 55 triệu USD. Đây cũng là lý do cái tên của nó thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng những món trang sức đắt đỏ nhất từng được con người chế tác.

Tuy nhiên, một thông tin bên lề ít được nhắc đến về sau là chuyện sợi dây chuyền huyền thoại ấy hiện đã không còn tồn tại. Chính xác là không còn tồn tại ở phiên bản từng xác lập kỷ lục Guinness.

Theo BollywoodShaadis, sau khi được trưng bày tại Sotheby's - nhà đấu giá lớn nhất thế giới vào năm 2022, viên kim cương vàng trung tâm đã được cắt gọt nhằm cải thiện độ sâu, độ trong và khả năng phản chiếu ánh sáng. Quá trình này khiến trọng lượng viên đá giảm từ 407,48 carat xuống còn 303,10 carat, đồng nghĩa với việc cấu trúc nguyên bản của nó cũng thay đổi.

Nói cách khác, phiên bản vòng cổ Mouawad L'Incomparable từng xác lập kỷ lục Guinness giờ đây chỉ còn tồn tại trong hình ảnh và tư liệu của giới kim hoàn. Nổi tiếng không chỉ vì giá trị cực lớn mà món đồ này còn đánh dấu một chương đặc biệt trong lịch sử chế tác kim cương hiện đại, một trong những sáng tạo tầm vóc nhất của ngành high jewelry.

Câu chuyện vì sao người ta tìm ra viên kim cương màu vàng tựa như kho báu cũng là một phần ly kỳ của lịch sử. Năm 1984, tại một thị trấn ở Cộng hòa Dân chủ Congo, một cô bé nghèo tình cờ nhặt được một viên đá lấp lánh giữa đống đất đá thải ra từ mỏ kim cương MIBA. Chẳng ai ngờ đó lại là viên kim cương thô nặng 890 carat - một trong những phát hiện đáng kinh ngạc nhất của ngành kim hoàn.

Một số nguồn tin cho biết, chú của cô bé sau khi nghe cháu gái khoe về "vật thể lạ" đã biết thứ này thực sự rất giá trị. Người này sau đó đã bán khối kim cương cho những dân buôn địa phương.

Sau nhiều lần đổi chủ, viên kim cương được tập đoàn Mouawad mua lại. Các nghệ nhân cắt gọt suốt nhiều năm để tạo thành viên L'Incomparable nặng 407,48 carat với sắc vàng hiếm có. Đến năm 2013, viên đá quý được chế tác để trở thành linh hồn của vòng cổ Mouawad L'Incomparable trứ danh.

Những người sáng tạo nên sợi dây chuyền đắt giá này khi ấy đã khẳng định: Điều duy nhất mà nó còn thiếu chính là được đặt trên khuôn cổ xinh đẹp của một nữ hoàng hay một người phụ nữ vô cùng đặc biệt nào đó.

Và đó chính là Shloka Mehta, một tiểu thư trâm anh thế phiệt trước khi trở thành con dâu trưởng của gia đình tỷ phú đứng đầu châu Á. Còn chủ nhân đầu tiên đã tìm ra kho báu này, không ai rõ cô bé châu Phi ngày xưa đã nhận lại điều gì xứng đáng hay không?

Ảnh: Internet