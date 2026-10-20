Mẹ càng bớt làm thay, con lại càng muốn gần gũi: Câu chuyện nhỏ khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm

Một buổi chiều không khỏe, người mẹ nằm nghỉ trên ghế sofa, toàn thân mệt mỏi, chẳng muốn ngồi dậy. Cô con gái nhỏ chơi bên cạnh, vẫn như mọi ngày.

Chị nhờ con:

“Con lấy giúp mẹ ít giấy ăn trên bàn được không?”

Cô bé hơi ngạc nhiên, rồi lập tức chạy đi lấy.

Một lát sau, mẹ lại nhờ đưa giúp chai nước. Lần này, cô bé còn tỏ ra chăm chú hơn. Đưa nước xong, con đứng lại hỏi:

“Mẹ còn cần gì nữa không?”

Mẹ bảo không cần. Cô bé nghĩ một lát rồi mang chú thỏ bông yêu thích nhất đặt xuống cạnh chị:

“Vậy để bạn ấy ở đây với mẹ.”

Khoảnh khắc ấy khiến người mẹ nhận ra một điều. Bình thường, chị luôn là người chăm sóc, nhắc nhở và giúp đỡ con. Nhưng khi chị lùi lại một chút, con bé lại chủ động tiến gần đến mẹ, theo cách của riêng mình.

Khi mẹ quen lo hết mọi việc, con cũng quen với việc chờ đợi

Trước đây, người mẹ rất quen với việc nhanh chóng giải quyết mọi khó khăn của con.

Con gái mặc đồ chậm, chị tiện tay mặc giúp. Con gặp khó khi lắp ghép, chị lập tức chỉ cách làm. Con không tìm thấy đồ chơi, mẹ còn sốt ruột hơn, chạy khắp nhà tìm hộ.

Chị muốn tiết kiệm thời gian, đồng thời cũng thật lòng muốn giúp con. Tuy nhiên, khi những việc ấy lặp đi lặp lại, trong nhà dần hình thành một sự phân công quen thuộc: Mẹ suy nghĩ, mẹ nhắc nhở, mẹ làm nốt; còn con chờ mẹ.

Đến lúc mệt mỏi, chính chị lại bực bội hỏi:

“Sao việc gì con cũng phải gọi mẹ thế?”

Nhìn lại, người mẹ hiểu rằng có những cơ hội tự làm đã bị chị vô tình lấy mất. Con chưa kịp thử, mẹ đã đưa tay giúp. Con chưa kịp nghĩ cách, mẹ đã đưa ra đáp án.

Không phải việc gì con gái cũng không làm được. Có những việc cô bé chỉ cần thêm thời gian, thêm một lần thử hoặc một chút hỗ trợ đúng lúc.

Chậm lại để con được thử, thay vì giả vờ không biết

Sau đó, người mẹ bắt đầu thay đổi từ những tình huống nhỏ.

Khi dây giày của con gái bị rối, chị không vội cúi xuống gỡ ngay. Chị chờ xem con có muốn tự thử trước không. Nếu con thực sự gặp khó, mẹ mới hỏi có cần giúp đỡ hay không.

Chị cũng không giả vờ nói “Mẹ không biết làm” để buộc con phải tự xoay xở. Mẹ vẫn ở bên, sẵn sàng hỗ trợ, nhưng dành cho con cơ hội bắt đầu.

Khi tháp đồ chơi bị đổ, thay vì lập tức nhắc phải đặt khối lớn ở dưới, chị để con quan sát và thử một cách xếp khác.

Tất nhiên, với những việc liên quan đến an toàn, quy tắc hoặc rõ ràng vượt quá khả năng của trẻ, người mẹ vẫn chủ động hướng dẫn, can thiệp. Lùi lại không có nghĩa là bỏ mặc con trước khó khăn.

Đôi khi, sau một hồi loay hoay, con bé vẫn tìm đến mẹ:

“Mẹ ơi, con thử rồi nhưng vẫn chưa được.”

Kết quả có thể vẫn là mẹ giúp con, nhưng trước đó, cô bé đã có một khoảng thời gian tự suy nghĩ và cố gắng. Điều ấy khác với việc vừa gặp khó đã mặc nhiên chờ người lớn làm thay.

Để con có cơ hội quan tâm đến mẹ

Người mẹ cũng dần thoải mái hơn khi thừa nhận trước mặt con rằng mình có lúc mệt, quên việc hoặc nói sai.

“Hôm nay mẹ hơi mệt, con tự lấy đồ ngủ lại đây được không?”

“Việc này lúc nãy mẹ quên mất.”

“Vừa rồi mẹ nói sai.”

Chị không mong cô con gái 5 tuổi trở thành một “người lớn thu nhỏ”, phải lo lắng hay gánh trách nhiệm của cả gia đình. Chuyện của người lớn vẫn do người lớn giải quyết.

Nhưng những việc trong khả năng như đưa một chai nước, tự cất đồ chơi hay lấy giúp mẹ món đồ là cơ hội để con góp sức. Cô bé được biết rằng mình cũng có thể quan tâm và làm điều gì đó cho người thân.

Tối hôm mẹ bị mệt, khi thấy chị ngồi dậy, con bé không hỏi ngay mẹ đã chơi cùng con được chưa.

Cô bé sờ nhẹ vào cánh tay mẹ:

“Mẹ ơi, bây giờ mẹ có sức lại chưa?”

“Có một chút rồi.”

Nghe vậy, con ôm chú thỏ bông về rồi nói:

“Vậy bạn ấy được tan làm rồi.”

Người mẹ bật cười. Chú thỏ bông được đặt cạnh chị từ buổi chiều hóa ra vẫn đang làm nhiệm vụ mà cô bé giao phó: Ở bên mẹ khi mẹ không khỏe.

Trước đây, chị nghĩ chăm sóc con là cố gắng lo hết để con không phải bận tâm điều gì. Giờ đây, chị muốn dành thêm chỗ cho sự quan tâm từ phía con.

Khi cần được chăm sóc, con vẫn có thể yên tâm dựa vào mẹ. Còn khi mẹ cần một sự giúp đỡ nhỏ, con cũng có cơ hội đưa tay ra. Từ những việc giản dị ấy, mẹ hiểu thêm về khả năng của con, còn con có thêm cách để bày tỏ tình yêu với mẹ.