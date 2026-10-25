Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc Son Dam Bi được mệnh danh là "mẹ bỉm sexy nhất Hàn Quốc" nhờ vóc dáng sau sinh vẫn khiến biết bao người phải ngưỡng mộ. Thay vì theo đuổi chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay ép bản thân tập luyện với cường độ cao, người đẹp lựa chọn những thói quen đơn giản, có thể duy trì lâu dài trong cuộc sống thường ngày. Sau khi từng tăng cân lên 67kg trong giai đoạn hậu sinh nở, Son Dam Bi đã giảm thành công 21kg nhờ kết hợp quản lý chế độ ăn uống và vận động đều đặn. Ngày 19/10, người đẹp thu hút sự chú ý khi chia sẻ bài đăng về 3 thói quen giúp lấy lại vóc dáng sau sinh trên mạng xã hội.

Duy trì vận động, dù chỉ trong thời gian ngắn

Theo nữ nghệ sĩ, điều đầu tiên cô luôn cố gắng thực hiện là duy trì vận động thường xuyên, ngay cả khi không có đủ thời gian cho một buổi tập hoàn chỉnh. Son Dam Bi cho biết vào những ngày có thể đến phòng tập, cô sẽ tập trung vào việc luyện tập. Ngược lại, nếu lịch trình bận rộn và không thể ra ngoài, nữ diễn viên vẫn tranh thủ vận động cơ thể tại nhà. Thay vì bỏ hẳn việc tập luyện chỉ vì không có đủ thời gian, cô lựa chọn cách chia nhỏ hoạt động thể chất, duy trì sự linh hoạt trong lịch sinh hoạt.

Đây cũng là phương pháp giúp việc vận động trở nên dễ thực hiện hơn, đặc biệt với những người phụ nữ đang chăm sóc con nhỏ. Sau sinh, việc quay lại lịch tập luyện trước đây không phải lúc nào cũng dễ dàng bởi cơ thể cần thời gian hồi phục, trong khi quỹ thời gian dành cho bản thân cũng bị thu hẹp. Với Son Dam Bi, điều quan trọng không phải là tập luyện thật nhiều trong một ngày, mà là không để bản thân ngừng vận động trong thời gian dài.

Nhịn ăn gián đoạn 16 tiếng nhưng vẫn ăn đủ bữa

Thói quen thứ hai được Son Dam Bi nhắc đến là duy trì khoảng thời gian nhịn ăn 16 tiếng giữa các bữa. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh cô vẫn đảm bảo ăn hai bữa đầy đủ mỗi ngày, thay vì cắt giảm quá mức lượng thức ăn cần thiết.

Cách làm này cho thấy Son Dam Bi chú trọng đến việc sắp xếp thời gian ăn uống và kiểm soát thói quen sinh hoạt hơn là nhịn đói để giảm cân cấp tốc. Thay vì liên tục ăn vặt hoặc ăn uống thiếu kiểm soát, cô cố gắng duy trì khoảng cách hợp lý giữa các bữa, đồng thời đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ năng lượng.

Dù vậy, nhịn ăn gián đoạn không phải phương pháp phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ đang cho con bú hoặc chưa hồi phục hoàn toàn sau sinh. Việc áp dụng cần dựa trên tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng của từng người, thay vì làm theo một lịch ăn uống cố định chỉ vì muốn giảm cân nhanh.

Không ép bản thân kiêng khem tuyệt đối

Bí quyết thứ ba của Son Dam Bi là cho phép bản thân thưởng thức những món ăn yêu thích với lượng vừa phải. Nữ nghệ sĩ cho biết cô không hoàn toàn loại bỏ những món mình muốn ăn khỏi thực đơn. Nếu có một bữa ăn khác với chế độ thường ngày, cô sẽ quay lại thói quen ăn uống quen thuộc ở bữa tiếp theo, thay vì cho rằng mọi nỗ lực trước đó đã trở nên vô nghĩa.

Quan điểm này giúp việc kiểm soát cân nặng bớt áp lực hơn. Thực tế, những chế độ ăn kiêng quá khắt khe có thể khiến nhiều người khó duy trì lâu dài, đặc biệt khi phải đồng thời cân bằng công việc, gia đình và việc chăm sóc con nhỏ. Với Son Dam Bi, ăn uống điều độ không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn những món ngon yêu thích, mà là biết kiểm soát khẩu phần và giữ sự cân bằng trong sinh hoạt hằng ngày.

Nữ nghệ sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng những thói quen có thể duy trì lâu dài mà không khiến bản thân kiệt sức. Thay vì đặt mục tiêu thay đổi vóc dáng trong thời gian ngắn, cô ưu tiên phương pháp phù hợp với nhịp sống của mình. Đây cũng là yếu tố giúp việc quản lý cân nặng trở thành một phần của lối sống thay vì chỉ là kế hoạch ngắn hạn.

Son Dam Bi kết hôn với Lee Kyu Hyuk, cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia Hàn Quốc, vào năm 2022. Cặp đôi chào đón con gái Hae Yi vào năm 2025. Sau sinh, nữ nghệ sĩ từng tăng cân lên mức 67kg, trước khi giảm 21kg nhờ kiên trì điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện. Hành trình lấy lại vóc dáng của cô thu hút sự quan tâm của công chúng, đồng thời cho thấy quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính nhất quán, thay vì chỉ dựa vào những phương pháp giảm cân cấp tốc.

Ảnh: Instagram.