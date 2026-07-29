Mẹ bỉm đổi "chiến thuật" dinh dưỡng khi trẻ bước qua tuổi lên 2

Cột mốc 2 tuổi (trên 24 tháng) mang đến nhiều thay đổi lớn trong hành trình phát triển của trẻ. Việc tiếp xúc với môi trường lớp học và bạn bè khiến hệ miễn dịch non nớt phải liên tục "chống đỡ" với các tác nhân mới, dẫn đến tình trạng ốm vặt thường xuyên. Song song đó, nhu cầu năng lượng để phát triển thể chất và não bộ của trẻ cũng tăng cao.

Đứng trước thực tế này, giới chuyên môn thường khuyến cáo phụ huynh nên điều chỉnh lộ trình dinh dưỡng thay vì áp dụng một công thức chung cho mọi độ tuổi.

Xu hướng cá nhân hóa dinh dưỡng theo từng giai đoạn

Quan điểm nuôi con hiện đại cho thấy, các mẹ bỉm sữa bắt đầu chú trọng hơn vào việc đọc bảng thành phần và chọn sản phẩm bám sát đúng cột mốc sinh lý của con. Ngày nay, các mẹ không chọn theo cảm tính hay quảng cáo mà nhìn kỹ dưỡng chất để bảo vệ sức khỏe và giúp con phát triển tự nhiên nhất.

Điều này cũng làm thay đổi xu hướng ngành phát triển dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Thay vì tập trung vào các dưỡng chất đơn lẻ như trước, các nghiên cứu hướng tới tìm hiểu sâu về cơ chế để tạo ra các dòng sản phẩm chuyên biệt, hỗ trợ tập trung phát triển vóc dáng, trí não…

Một trong số những sản phẩm được nhiều phụ huynh ưa chuộng và tin tưởng lựa chọn trong giời gian gần đây là dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên Alphagen Premium Formulation Total Care Growing Up Formula (Alphagen) – nhập khẩu nguyên lon từ châu Âu đang được nhiều phụ huynh quan tâm nhờ cách tiếp cận dinh dưỡng chuyên biệt.

Sữa Alphagen hỗ trợ củng cố hệ tiêu hóa của bé trên 2 tuổi.

Về mặt công thức, thay vì giữ nguyên tỷ lệ cũ, Alphagen thiết kế tỷ lệ đạm Whey - Casein ở mức 20:80. Sự tinh chỉnh này nhằm tạo ra hợp chất CPPs giúp duy trì canxi ở dạng hòa tan, từ đó hỗ trợ hệ xương hấp thu tốt hơn trong giai đoạn bứt tốc.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu học hỏi khi trẻ đi lớp, sản phẩm cung cấp hàm lượng DHA - ARA theo tỷ lệ 1:1 – công thức đã được kiểm chứng lâm sàng về hiệu quả bồi đắp miễn dịch. Điểm cộng của dòng sản phẩm này là ứng dụng công nghệ gia nhiệt một lần, giúp bảo toàn cấu trúc đạm mềm và dưỡng chất tự nhiên.

Chọn đúng nơi, mua an tâm

Giải quyết được bài toán chọn sữa chuyên biệt cho con, bước tiếp theo khiến nhiều mẹ bỉm trăn trở là mua ở đâu để đảm bảo an toàn giữa "ma trận" hàng trôi nổi.

Không gian trưng bày sản phẩm dinh dưỡng Alphagen tại một cửa hàng trong hệ thống Con Cưng.

Để gỡ bỏ áp lực này, xu hướng chung của các gia đình là "chọn mặt gửi vàng" tại những hệ thống phân phối lớn như Con Cưng. Tại đây, các dòng sữa nhập khẩu như Alphagen luôn được cam kết nguồn gốc chính ngạch, đi kèm đầy đủ giấy tờ kiểm định. Thêm vào đó, hệ thống Con Cưng còn ghi điểm nhờ đội ngũ nhân viên tư vấn kỹ lưỡng. Thay vì tự mò mẫm hay mua theo lời đồn, mẹ bỉm sẽ được hỗ trợ chi tiết để chọn ra giải pháp dinh dưỡng bám sát nhất với thể trạng thực tế của bé.

Nuôi con là một hành trình dài cần nhiều sự thấu hiểu. Khi chọn đúng nguồn dinh dưỡng bám sát cột mốc phát triển và đúng nơi gửi gắm niềm tin, mẹ sẽ vơi đi nỗi lo ốm vặt hay tiêu hóa, để con tự tin bứt tốc trong những năm tháng mầm non.

Chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sakura - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: BT8-VT11, khu nhà ở Xa La, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác. Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.