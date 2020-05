Mẹ biết gì về sữa bầu Vegamil?

Xuất xứ của sữa cho bà bầu Vegemil?

Tên đầy đủ của sữa Vegemil là Sữa hạt Vegemil dành cho mẹ bầu và cho con bú. Sản phẩm do DR CHUNGS FOOD CO LTD sản xuất – Tập đoàn sữa uy tín hàng đầu tại Hàn Quốc.

Hiện nay, hàng ngàn mẹ bầu, phụ nữ mang thai trên thế giới tin dùng, sử dụng và đánh giá tốt về sản phẩm này.

Thành phần chất dinh dưỡng trong sữa bầu Hàn Quốc Vegemil?

Đơn vị cho biết, thành phần dinh dưỡng của dòng sữa cho bà bầu của Hàn Quốc bao gồm: Nước đậu nành 86% (oligosaccharides đậu nành 7%), nước chiết xuất đậu đen 6%, isomaltooligo-saccharide, sữa dừa, palatinose, chất hỗn hợp calcium carbonate, polysac-charide đậu nành), dầu đậu nành, đường fructose, solar salt, glycerin fatty aicd ester, dầu hạt nanh, nước ép bí đỏ, dry yeast powder (vita-min D3), chất tăng cường dinh dưỡng.

Thành phần dinh dưỡng của sữa cho bà bầu Vegemil. ( Nguồn: Trên bao bì sản phẩm)

• Sữa đậu nành 86% (oligosaccharide đậu nành 7%), Chiết xuất đậu đen 6%, sữa dừa, nước ép bí đỏ, dầu đậu nành, dầu hạt lanh, Canxi carbonate, Guar gum, xanthan gum, Carrageenann, hương tổng hợp hoa quả, đường fructose, muối, L- carnitine, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin C, vitamin D3, canxi, phospho, sắt, kẽm.



• Vitamin B1, B2, B6, C, D3, niacin, axit folic (Axit folic phong phú 120㎍ / canxi 200mg / sắt 3mg) và 3 loại khoáng chất (canxi, sắt, kẽm): cân bằng chất dinh dưỡng, bổ sung dưỡng chất cho mẹ bầu và phụ nữ cho con bú

• Protein: không chứa nhiều cholesterol và chất béo, giúp mẹ có năng lượng khỏe mạnh đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho thai nhi

• Vitamin A, D, B12: giải pháp tuyệt với cho chị em mang thai dị ứng với lactose trong sữa bò.

• Canxi, chất xơ: giúp hạn chế tình trạng loãng xương, táo bón và kiểm soát cân bằng lượng đường trong máu, giúp hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ sinh non và nhẹ cân ở thai nhi.

• Bí đỏ: có hàm lượng sắt, kẽm, Acid ascorbin, Tryptophan, Kali và Magie và nhiều dưỡng chất khác ngăn chặn tình trạng thiếu máu, giúp chị em khỏe mạnh, tránh mệt mỏi, căng thẳng và hay cáu gắt.

• Đậu đen: giàu acid folic và vitamin B, ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh ở não và dây thần kinh xương sống của bé sau sinh, đảm bảo bé khỏe mạnh và an toàn. Ngoài ra đậu đen có tính mát giúp mẹ thanh lọc cơ thể, giải nhiệt, bổ gan và lợi tiểu.

• Dầu hạt lanh: axit béo omega-3 và chất xơ trong hạy lanh có tác dụng nhuận tràng, hạn chế táo bón thai kỳ cho bà bầu, tránh được những cơn nóng trong người và hiện tượng khó ở. Bên cạnh đó, dưỡng chất từ hạt lanh trong sữa cho bà bầu Vegemil còn có khả năng ổn định lượng đường huyết!

Với các thành phần dưỡng chấy như này, chắc chắn sữa bầu Vegemil sẽ bổ sung đầy đủ chất dinh dương cho mẹ và sự phát triển của bé nhé!

Vị của sữa cho bà bầu Vegemil như thế nào?

Theo đánh giá của nhiều chị em đã từng sử dụng, sữa bầu Hàn Quốc Vegemil là dòng sữa dễ uống, vị không quá ngọt và không bị ngấy như một số dòng sữa cho bà bầu hiện nay trên thị trường.

Sữa thơm thơm, bùi bùi. Mẹ có thể cho vào tủ lạnh mát mát uống lại càng ngon. Trong giai đoạn đầu thai kỳ, chị em thường hay bị nghén, buồn nôn, khó chịu với mùi thức ăn, mùi sữa. Trong suốt giai đoạn thai kỳ, mẹ có thể dùng để bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể mình và sự phát triển toàn diện của bé luôn nhé!

Hương vị thơm thơm, bùi bùi, dễ uống

Sữa bầu Vegemil của Hàn Quốc mua ở đâu?

Đánh giá ưu nhược điểm của sữa bầu Vegemil: Có nên mua hay không?

Ưu điểm:

• Sữa bầu Hàn Quốc Vegemil vị dễ uống, thơm ngon, không ngấy, chống nghén hiệu quả

• Thành phần giàu chất dinh dưỡng, mang đến cho mẹ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

• Hỗ trợ sức khỏe cho mẹ trước và sau khi sinh

• Sữa cho bà bầu hàng đầu hiện nay

Nhược điểm:

• Giá thành hơi cao so với thu nhập bình quân của người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, đây là dòng sữa cho bà bầu giàu chất dinh dưỡng nên giá thành hoàn toàn phù hợp!

Đánh giá sữa Vegemil cho bà bầu trên tiki

Đánh giá của người dùng về sữa cho bà bầu Vegemil trên Bibabo

Hướng dẫn cách dùng sữa bầu Vegemil

Sữa bầu Hàn Quốc Vegemil dùng được cho phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, phụ nữ bị ốm nghé hoặc thiếu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên để đạt hiệu quả tốt nhất, các mẹ cần phải lưu ý một số vấn đề dưới đây:

• Không pha với nước quá nóng để tránh làm mất đi các vi chất có lợi và sữa sẽ không bị vón cục khi uống.

• Nhiệt độ thích hợp nhất là 40 độ

• Pha theo đúng tỉ lệ nhà sản xuất đã ghi trên bao bì sản phẩm.

• Mẹ bầu phải hòa tan sữa, không uống khi sữa bị vón cục.

• Nên uống 2 ly/ ngày. Mẹ không nên uống quá nhiều vì cơ thể sẽ không kịp hấp thu các dưỡng chất cần thiết.

• Hộp sữa đã mở không nên sử dụng quá lâu

Nhìn chung sữa bầu Vegemil là dòng sữa tốt cho bà bầu và chị em đang cho con bú. Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp ích cho mọi người!