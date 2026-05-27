Bên cạnh dàn khách mời front row đẳng cấp, vừa biến lần trở lại Seoul đầu tiên sau 11 năm của CHANEL thành một đại tiệc visual, không thể không kể đến những gương mặt ngôi sao trên đường băng của Matthieu Blazy. Tân đại sứ Bhavitha Mandava, siêu mẫu Park Soo Joo, Shin Hyun Ji và đặc biệt là màn lộ diện vô cùng ấn tượng của Sora Choi.

Sải bước ở quê nhà Seoul và trên sàn diễn danh giá CHANEL Métiers d'art 2026, nữ siêu mẫu 34 tuổi đã bất ngờ công khai tin vui sau 7 năm kết hôn. Sora diện look thứ 81 của bộ sưu tập, một thiết kế đầm silk màu trắng tinh khôi, được dập ly bởi xưởng nghệ thuật Maison d'art Lognon. Chi tiết thêu tay do Atelier Montex thực hiện với: 30.000 hạt cườm thủy tinh, 2.000 viên pha lê và 33.000 hạt kim sa bạc, trải qua hơn 600 giờ chế tác thủ công.

Sora Choi chính thức công khai tin vui trên sàn diễn CHANEL Métiers d’art 2026 (Clip: @jaylim1).



Suốt đường đi, nữ siêu mẫu dịu dàng đặt tay nâng niu và âu yếm vỗ về chiếc bụng bầu đã lộ rõ, mang đến một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng. Dõi theo những sải bước của nữ siêu mẫu từ hàng ghế khách mời không chỉ có cánh truyền thông mà còn có ông xã nhiếp ảnh gia Kove Lee.

Ngay sau đó, các trang tin truyền thông và mạng xã hội đã liên tục chia sẻ video clip về khoảnh khắc này kèm theo những lời chúc mừng ấm áp, gọi đây là một trong những chi tiết đắt giá nhất của show diễn. Phía công ty quản lý của Sora, Gost Agency, cũng lên tiếng xác nhận thông tin nữ người mẫu đang mang thai con đầu lòng nhưng không tiết lộ thêm về thai kỳ của nữ siêu mẫu.

Sora trình diễn look thứ 81 của bộ sưu tập - một chiếc silk dress khá thoải mái cho cô.

Cách cô đặt tay lên bụng khi catwalk khiến màn trình diễn thêm đặc biệt.

Trong làng thời trang Hàn Quốc, cặp đôi Choi Sora và Kove Lee từ lâu đã có một vị trí đặc biệt và nhận được sự yêu mến từ các đồng nghiệp, thông qua cách gọi thân thương từ các hậu bối. Nếu như các nam nhiếp ảnh thường gọi Sora là "chị dâu", thì các người mẫu trẻ lại trìu mến gọi Kove Lee là "anh rể".

Sora bên Shin Hyun Ji và dàn mẫu.

Hành trình ấn tượng của một biểu tượng làng mẫu quốc tế

Màn công khai thiên chức làm mẹ ngay trên sàn diễn của CHANEL ý nghĩa hơn khi nhìn lại portfolio sự nghiệp lẫy lừng của Choi Sora. Nữ siêu mẫu sinh năm 1992 bước chân vào ngành mẫu từ Seoul Fashion Week F/W 2010 và nhanh chóng khẳng định tài năng sau khi giành ngôi vị Quán quân Korea's Next Top Model mùa 3 vào năm 2012.

Bước ra thế giới, Choi Sora liên tục thiết lập những cột mốc mang tính tiên phong cho thế hệ người mẫu châu Á. Sora là gương mặt Hàn Quốc đầu tiên được Giám đốc Sáng tạo Nicolas Ghesquière chọn làm người mẫu độc quyền tại Paris Fashion Week cho Louis Vuitton mùa mốt Xuân/Hè 2015, đồng thời là người mẫu châu Á đầu tiên sải bước trong show diễn cho Saint Laurent dưới thời Hedi Slimane.

Với tinh thần làm việc bền bỉ, vào năm 2019, cô trở thành nữ người mẫu đắt show nhất thế giới khi góp mặt trong 89 sàn diễn chỉ trong một năm. Tính đến năm 2024, Choi Sora đã tích lũy được kỷ lục ấn tượng với 537 show thời trang quốc tế và xuất hiện trên 17 trang bìa tạp chí Vogue toàn cầu.

Những cống hiến vượt bậc đã giúp Sora được nền tảng danh giá Models.com xếp vào danh sách các biểu tượng ngành "Industry Icon" từ năm 2021. Cô cũng góp mặt trong danh sách The BoF 500 - 500 nhân vật có tầm ảnh hưởng định hình ngành thời trang toàn cầu do tạp chí The Business of Fashion sáng lập, đồng thời vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc vào năm 2021 nhờ những đóng góp lan tỏa làn sóng Hallyu trong lĩnh vực thời trang.

Sora Choi trên sàn diến Jean Paul Gaultier SS26 tháng 10/2025.

Mối tình 7 năm và chiếc váy cưới đen kinh điển

Bên cạnh hào quang sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Choi Sora và nhiếp ảnh gia Kove Lee cũng nhận được sự ngưỡng mộ bởi sự đồng điệu trong nghệ thuật. Cả hai chính thức kết hôn vào tháng 8/2019 tại Bali, Indonesia.

Vốn là một cá tính thời trang dị biệt, trong ngày trọng đại của mình, Choi Sora đã tạo nên một dấu ấn khó quên khi từ bỏ chiếc váy cưới màu trắng truyền thống để khoác lên mình thiết kế váy cưới đen tuyền đầy quyền lực. Đây là món quà cưới độc bản được chính tay nhà thiết kế huyền thoại Miuccia Prada may đo và dành tặng riêng cho nữ siêu mẫu họ Choi.

Chiếc váy cưới đen do Miuccia Prada thực hiện dành tặng Choi Sora năm 2019.

Ảnh: X, chụp màn hình.