Mẹ bầu còn 7 ngày nữa là đẻ mà vẫn đu xà, tập gym cực sung sức: "Biết bầu mình giảm cường độ tập 70%"

Trong thai kỳ, nhiều mẹ bầu kiêng vận động, thậm chí có những người đi bộ vài bước chân thôi cũng thấy mệt thì chị Mỹ Duyên (vận động viên quốc gia, biệt danh Duyên Suzi, sống tại TP Bảo Lộc) lại khác. Do đặc thù của công việc, chị thường tập gym mỗi ngày. Nhờ đó chị có sức khỏe tốt và vóc dáng sau sinh được nhiều người ngưỡng mộ.

Chị Duyên hiện đang là huấn luyện viên với hàng loạt thành tích ấn tượng. Đã có 10 năm trong nghề nên chị Duyên tập luyện mỗi ngày. Ngay khi biết bản thân đã mang bầu, bà mẹ trẻ cho biết giảm cường độ tập đến 70%.

Mẹ bầu còn 4 ngày nữa là đẻ mà vẫn đu xà, tập gym cực sung sức

"Mình giảm đi 70% so với cường độ cũ. Các bài mình tập nhẹ hơn mức tạ, chỉ 30% so với sức bình thường. Vì mình cũng đã từng là vận động viên thi đấu nên các bài tập các bạn thấy là nặng nhưng so với mình chỉ là mức bình thường.

Trong quá trình bầu bí, mình vẫn cố gắng bổ sung đủ đạm, giảm tinh bột, chia các bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ, bổ sung thêm trái cây rau mỗi ngày. Mình ăn đủ đạm nên cơ thể cảm thấy có rất nhiều năng lượng để không mệt mỏi. Ngoài ra, mình uống đủ 2,3 lít nước mỗi ngày nữa", chị Duyên chia sẻ.

Chị Duyên cũng cho biết trong các clip về bài tập gym trên mạng xã hội lúc mang bầu, chị vấp phải một số ý kiến phản đối về việc này. Mọi người cho rằng đang mang bầu mà tập gym là rất nguy hiểm. Mẹ bầu bất chấp sức khỏe và tính mạng của thai nhi để đẹp, rồi thì ảnh hưởng tới xương khớp của mẹ và chèn ép em bé...

Nhưng vì là huấn luyện viên, chị Duyên hiểu rõ, mẹ bầu tập gym sẽ chẳng có nguy hiểm nào nếu chị em tập đúng cách. Không những thế, nếu mẹ bầu biết cách tập luyện và vận động thì sẽ có sức khỏe tốt khi mang thai. Mẹ và em bé trong bụng đều khỏe. Cơ thể người mẹ săn chắc, thon thả. Thậm chí gym còn giúp mẹ dễ dàng hơn trong việc sinh nở.

Việc tập luyện thể thao đúng cách mang lại rất nhiều lợi ích cho các mẹ bầu. Điển hình là mình có cơ thể khỏe mạnh nhanh nhẹn hoạt bát, không nhức mỏi xương khớp, không đau mỏi chân tay, không xuống máu bàn chân và không bị chuột rút mỗi đêm. Dĩ nhiên không nên so sánh bởi mẹ bình thường thì hoàn toàn không nên tập vậy. Bản thân huấn luyện viên sẽ biết cách tập phù hợp với sức khỏe hơn.

Bên cạnh luyện tập, ưu tiên và chú trọng hơn chế độ ăn lành mạnh (healthy & eatclean) cũng rất quan trọng. Bởi khi mang bầu, người mẹ không chỉ ăn cho mình mà còn cho cả con nữa. Vì thế không kiêng nên khem gì nhưng sẽ chọn lọc ăn những món tốt nhất cho sức khỏe.Ưu tiên nhất trong bữa ăn là chất xơ có trong rau củ và các loại hạt; đạm và protein có trong thịt cá trứng sữa.

Chị Duyên đang là vận động viên chuyên nghiệp, đây là hình ảnh trước khi mang bầu

Những huy chương bà mẹ trẻ từng nhận được

Tập gym khá nguy hiểm đối với sức khoẻ mẹ bầu nếu người đó không có kiến thức và kinh nghiệm vận động đúng cách. Còn nếu biết cách tập luyện thì như mọi người đã thấy, chị Duyên không chỉ có khỏe tốt mà con sinh ra cũng rất khỏe mạnh, cân nặng vượt chỉ tiêu.