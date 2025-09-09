Mẹ bầu 38 tuần chơi cầu lông đến mức ngã cực nguy hiểm: Dân tình ngao ngán vì vẫn bất chấp đăng clip mùi mẫn câu view

Một tình huống khiến nhiều người ngao ngán vừa xuất hiện trên mạng xã hội: một mẹ bầu ở tuần thai thứ 38 vẫn tham gia chơi cầu lông. Điều đáng nói là trong quá trình vận động, sản phụ này đã bị trượt ngã — tình huống vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ và em bé trong bụng.

Thế nhưng, sau đó mẹ bầu này còn đăng clip lên mạng với những dòng trạng thái mùi mẫn "Biết là bị chửi mà vẫn đăng để chừa cái tội chủ quan" , đi kèm với nhạc nền "sợ ngày mai em đi mất..." gây hoang mang và hiểu lầm cho cư dân mạng.

Clip mẹ bầu 38 tuần chơi cầu lông gây tranh cãi

Sau khi clip được chia sẻ, không ít người tỏ ra bức xúc vì lo lắng thay cho mẹ con thai phụ. Thay vì chọn những hoạt động nhẹ nhàng, an toàn như đi bộ chậm, tập yoga bầu hay các bài giãn cơ đơn giản, bà mẹ này lại bất chấp chọn bộ môn thể thao mạnh, nhiều tư thế nguy hiểm cho bà bầu, gây tranh cãi dữ dội.

Một số bình luận thẳng thắn cho rằng đây là hành động vô trách nhiệm, vừa coi thường sức khỏe bản thân, vừa vô tình lan truyền hình ảnh sai lệch, dễ khiến các mẹ bầu khác hiểu lầm rằng chơi thể thao mạnh ở giai đoạn cuối thai kỳ là bình thường.

Thai kỳ tuần 38 là giai đoạn cận kề ngày sinh, bụng bầu đã rất lớn, cơ thể nặng nề và khả năng giữ thăng bằng kém hơn nhiều so với người bình thường. Việc chơi cầu lông, một môn thể thao đòi hỏi vận động nhanh, di chuyển liên tục và thay đổi tư thế đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ té ngã, va chạm và chấn thương vùng bụng. Cú ngã dù nhẹ cũng có thể dẫn đến nguy cơ vỡ ối sớm, bong nhau thai, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của thai nhi.

Ở tuần thai thứ 38, mẹ bầu đã bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ – lúc này thai nhi gần như đã hoàn thiện và có thể chào đời bất cứ lúc nào. Về việc chơi thể thao, các chuyên gia sản khoa thường khuyến cáo mẹ vẫn có thể vận động, nhưng phải lựa chọn hình thức an toàn, nhẹ nhàng và tuyệt đối tránh các môn thể thao cường độ mạnh hay có nguy cơ té ngã.

Có thể: đi bộ chậm, tập thở, yoga bầu nhẹ nhàng, các động tác giãn cơ, ngồi thiền. Những hoạt động này giúp mẹ lưu thông máu, giảm đau lưng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ quá trình chuyển dạ thuận lợi hơn.

Không nên: tham gia các môn thể thao cần di chuyển nhanh, thay đổi tư thế đột ngột hoặc có va chạm như cầu lông, bóng chuyền, chạy bộ tốc độ cao, đạp xe ngoài trời hay tập tạ nặng. Những hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ ngã, chấn thương vùng bụng, bong nhau thai, vỡ ối sớm hoặc gây cơn gò tử cung dẫn đến sinh non, rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Tóm lại, ở tuần 38, thai phụ không nên chơi thể thao mạnh, mà chỉ nên duy trì vận động vừa phải, an toàn. Trước khi tập luyện, tốt nhất mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn phù hợp với tình trạng sức khỏe và thai kỳ của mình.

Dưới đây là 5 hoạt động thể thao/giải pháp vận động an toàn cho mẹ bầu ở những tuần cuối thai kỳ.

1. Đi bộ chậm

Giúp máu lưu thông, cải thiện nhịp tim và giảm phù nề chân.

Mẹ nên chọn nơi bằng phẳng, tránh leo dốc hoặc đi quá nhanh để giảm nguy cơ té ngã.

2. Yoga bầu nhẹ nhàng

Các bài tập yoga chuyên biệt cho thai phụ giúp thư giãn, giảm đau lưng, mở khớp hông, hỗ trợ cho quá trình sinh nở.

Mẹ nên tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên có kinh nghiệm với bà bầu.

3. Thở sâu và thiền

Luyện tập kỹ thuật hít thở giúp mẹ kiểm soát tốt hơn trong khi chuyển dạ, đồng thời giảm lo lắng, căng thẳng.

Có thể kết hợp thiền ngắn (5–10 phút mỗi ngày) để tăng sự tập trung và cải thiện giấc ngủ.

4. Các bài giãn cơ đơn giản

Duỗi tay, duỗi chân, xoay vai, nghiêng hông nhẹ nhàng giúp cơ thể bớt mệt mỏi.

Những động tác này có thể thực hiện ngay tại nhà, không cần dụng cụ.

5. Ngồi trên bóng tập (birthing ball)

Các động tác nhẹ nhàng với bóng tập giúp giảm áp lực lên lưng, hỗ trợ xương chậu mở mềm mại hơn, thuận lợi cho việc sinh thường.

Đây cũng là phương pháp được nhiều mẹ bầu cuối thai kỳ ưa chuộng để giảm cảm giác nặng nề.

Nhìn chung, mẹ bầu tuần 38 chỉ nên vận động vừa phải, tránh mọi môn thể thao có nguy cơ va chạm hay ngã. Điều quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể mình và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện.