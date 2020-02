Mẹ 9X khoe bụng bầu, cộng đồng mạng xót xa: "Sự hi sinh cao cả của người mẹ là đây!"

Để sinh được một đứa con bụ bẫm khỏe mạnh, người mẹ phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó dễ nhìn thấy nhất là một cơ thể mới đã không còn như thời con gái. Là lớp mỡ bụng bùng nhùng, những vết rạn ngoan cố nằm chễm chệ ở vòng 2 qua năm tháng, số cân nặng "được tặng kèm" mà cố gắng đến mấy cũng không chịu rời đi… Và có những điều chỉ có người đã làm mẹ mới hiểu được.

Vậy nên một bức ảnh bụng bầu rạn tan nát, bụng nhăn nhúm quá mức sau sinh thôi cũng dễ dàng khiến các mẹ đồng cảm, tủi phận cùng nhau. Giống như câu chuyện mới chia sẻ của chị Phương Uyên (25 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội) dưới đây. Cộng đồng các mẹ bỉm sữa đã phải xót xa thốt lên: "Sự hi sinh cao cả của người mẹ là đây!" khi nhìn thấy chiếc bụng khổng lồ với mật độ vết rạn dày đặc của chị Uyên.

Bụng chị Uyên rạn từ bụng ra tận sau lưng, không chừa một chỗ nào.

Chị Uyên tâm sự: "Ngày bầu, ai cũng tưởng mẹ cháu chửa sinh đôi. Tháng cuối đi đâu cũng được người ta để ý nói bụng to quá thể. Buồn nhất là mỗi khi đi siêu âm, vạch bụng lên là các mẹ ở dưới bàn tán rạn to quá này kia… Tâm lý người mang bầu vốn đã không được bình thường rồi, nghe vậy càng thấy rơm rớm. May mắn là chồng và gia đình cũng động viên nhiều nên dù buồn lắm vẫn cố lấy tinh thần tốt để đón heo con. Trộm vía em thương mẹ nên ăn ngủ ngoan. Mỗi lúc nhìn con ngủ, nô cười, đó là liều thuốc bổ với mình".

Chia sẻ thêm về thai kỳ của mình, chị Uyên cho biết: "Mình mang bầu tăng tổng cộng 30kg, lên bàn đẻ là 91kg. Mình ăn uống cũng bình thường nhưng vì cơ địa dễ hấp thụ nên tăng cân rất nhiều. 3 tháng đầu, mình nghén nên không lên cân đáng kể. Nhưng từ tháng thứ 4, tâm lý thoải mái, người đỡ mệt nên ăn uống cũng dễ hơn, cân nặng bắt đầu tăng nhiều. Đặc biệt là 2 tháng cuối, lúc nào mình cũng thấy đói, ăn uống liên tục vì cảm giác em bé trong bụng cũng đói nên mới đạp mẹ. Sau khi chào đời, nết ăn của con cũng hệt như trong bụng mẹ luôn vậy, mỗi khi đói là gào khóc đòi ăn ngay".

Chị Uyên từng rất béo vào thời con gái (ảnh ngoài cùng bên trái), sau đó chị giảm cân thành công trước khi lấy chồng (ảnh giữa) và lúc mang thai (ảnh ngoài cùng bên phải), chị lại tăng cân trở lại vì cơ địa dễ hấp thu.

Những vết rạn bắt đầu xuất hiện từ tháng thứ 5 và gây nhiều phiền toái cho bà mẹ 9X. Không chỉ ở bụng, những vết rạn còn lan ra cả đùi, tay, ngực. Bụng của chị Uyên chửa dưới và rất to, rạn 1 vòng bụng ra tận sau lưng. Càng về cuối thai kỳ, bụng càng ì ạch gây khó khăn. Đêm nằm ngủ chị thường phải nằm nghiêng, cố gắng không gãi nhưng ngứa quá không chịu được vẫn phải gãi. Dù bôi dầu chống rạn, nhưng vì bụng bầu to nên chị Uyên cũng không thể tránh được tình trạng rạn tan hoang.

Vợ chồng chị Uyên khi chị mang thai 7 tháng.

Sau sinh 2 tháng, dù đã giảm 15kg nhưng chị Uyên vẫn mũm mĩm. Chị dự định sẽ lên kế hoạch giảm cân khi có thời gian.

Thai kỳ khỏe mạnh, chị Uyên dự định sinh thường tuy nhiên em bé nặng cân nên quá trình sinh gặp nhiều khó khăn. Lúc chuyển dạ chị đau quá, sốt cao, bé không chịu tụt xuống, mẹ mất nhiều sức nên phải chuyển sang đẻ mổ cấp cứu. Em bé Putin chào đời nặng 4kg trong sự vỡ òa hạnh phúc của mẹ và cả đại gia đình. Trộm vía em ăn ngoan, ngủ tốt và đến bây giờ đã được hơn 2 tháng tuổi.

Em bé mới sinh ngày nào nay đã được hơn 2 tháng tuổi. Chị Duyên quyết tâm nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, trước khi thực hiện kế hoạch tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Chị Uyên chia sẻ thêm về giai đoạn sau sinh: "Mình bầu to nhưng người giữ nước là chính nên đẻ xong 2 tuần đã xuống 15kg. Mình đang cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn và cố gắng giữ ít nhất 6 tháng đầu. Vậy nên khoảng thời gian này, mình tẩm bổ còn nhiều hơn thời gian bầu vì muốn sữa mẹ có nhiều dưỡng chất hơn. Nhà mình neo người, thời gian của mình giờ xoay quanh con thôi nên mình chưa tính đến kế hoạch giảm cân hay làm đẹp gì. Mình mong những điều tốt đẹp nhất cho con trước, còn bản thân mình để sau".

Em bé Putin chào đời nặng 4kg, bụ bẫm và đáng yêu vô cùng.

Mỗi khi nhìn con ngủ, con cười hay chơi với con, chị Uyên lại thấy sự hi sinh của mình là xứng đáng.

Thêm vào đó, chị Uyên cũng tự tin sẽ giảm cân sau được bởi thời con gái chị đã từng giảm cân ngoạn mục và giữ được vóc dáng rất thon gọn, xinh đẹp. Bởi vậy chị cho rằng mình cố gắng chịu khó xấu thêm chút, đợi vài tháng nữa giảm cân cũng chưa muộn. Đặc biệt, ông xã cũng luôn bên cạnh động viên, yêu thương vợ và thiên thần nhỏ luôn khỏe mạnh, đáng yêu là hạnh phúc to lớn nhất với chị ở hiện tại rồi.