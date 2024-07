Mẹ 9x chăm con, kinh doanh đều giỏi: "Mình muốn con tự hào!"

Đó là lời tâm sự của chị Trịnh Ngọc Huyền (sống tại Đà Nẵng). Chị Huyền hiện tại kinh doanh phòng tập, đào tạo về thương hiệu cá nhân đồng thời là mẹ của em bé 2 tháng tuổi. Vừa lo sự nghiệp, vừa chăm nom con cái nhưng chị Huyền luôn cảm thấy hạnh phúc, tự tin vì làm chủ cuộc sống của mình. Thay vì lười biếng, bà mẹ trẻ chọn cách chăm chỉ, không ngững nỗ lực để có một tương lai trọn vẹn hơn.

Vẫn say mê công việc dù là lúc chưa có hay đã có con, con cái không phải là sự "vất vả" mà là động lực giúp bản thân tiến lên phía trước

Thời điểm chưa có con, chị Huyền làm quản lý cho chuỗi phòng tập và sau đó về kinh doanh cùng chồng. Đến thời điểm phù hợp khi mà kinh tế cũng như công việc đã vào guồng, nhân sự cùng các bộ phận đã tự vận hành, vợ chồng chị Huyền quyết định có em bé để không phải trực tiếp làm quá nhiều mà có thời gian cho con.

Trong quá trình mang thai, bà mẹ trẻ vẫn làm việc bình thường và chủ yếu lên chiến lược còn trực tiếp làm là các bạn nhân sự. "Mình không cảm thấy bị tụt hậu vì dù là lúc chưa có con hay có rồi, mình vẫn làm việc và vô cùng hạnh phúc vì được làm những điều mình muốn. Chỉ là cân đối thời gian dành nhiều hơn cho con tức mình phải giỏi hơn để bỏ ra ít thời gian hơn nhưng chất lượng và hiệu quả hơn.

Các mẹ có thể tham khảo cuốn "tuần làm việc 4 giờ". Mình ra kinh doanh vì mình và chồng có một sứ mệnh là "tạo ra một môi trường làm việc cho các huấn luyện viên yêu nghề và từ đó cung cấp dịch vụ huấn luyện viên cá nhân chất lượng nhất đến với khách hàng".

Vừa làm vừa có con mình không thấy vất vả mà con cái chính là động lực. Chính vì có con nên mình mới học cách tối ưu công việc, sử dụng thời gian, đào tạo các bạn nhân sự hiệu quả hơn và giỏi hơn. Nhất là mình luôn muốn con tự hào vì có người mẹ như mình, luôn phấn đấu trở thành tấm gương để không cần la mắng con, bé sẽ nhìn vợ chồng mình và hành động", chị Huyền tâm sự.

Chúng ta đem con đến với cuộc đời này và cần có trách nhiệm, yêu thương chứ đừng đổ lỗi hay oán trách vì con mà mẹ phải gác lại sự nghiệp

Theo bà mẹ 2 con, mỗi người có một cuộc sống và lựa chọn riêng miễn sao bản thân cảm thấy hạnh phúc. Là một người mẹ, chị Huyền cũng từng trải qua cảm giác thức đêm, tả bỉm, học chăm con từng chút một. Những cung bậc cảm xúc lúc hạnh phúc, lúc vất vả... là điều mà ai cũng từng trải qua khi làm mẹ.

Thế nhưng, theo chị, con cái rồi sẽ lớn, những vất vả, khó khăn rồi sẽ qua mau: "Thay vì tập trung vào những thứ mệt mỏi thì mình tận hưởng quá trình được làm mẹ, vì sau này có muốn thay bỉm hay cho con bú, có khi muốn ôm nó vào lòng nhìn nó ngủ còn khó ấy chứ. Chúng ta đem con đến với cuộc đời này và cần có trách nhiệm, yêu thương chứ đừng đổ lỗi hay oán trách vì con mà mẹ phải gác lại sự nghiệp...

Mẹ mình đẻ mình rất sớm nhưng bà luôn hạnh phúc khi có mình dù khi đó nhà rất nghèo và không có việc là. Mình học sự tích cực từ mẹ rất nhiều vì bà không bao giờ than vãn. Mình không thích từ hi sinh vì sự thật từ hi sinh khiến mọi người xung quanh như mang nợ mình một cách ép buộc. Kiểu mẹ phải thế này thế kia vì con trong khi con cái chưa chắc đã cần hay yêu cầu. Nên mọi thứ mình là do mình chọn và mình thấy hạnh phúc bởi điều đó".

Chị Huyền hiện tại đang kinh doanh phòng tập và có đào tạo về thương hiệu cá nhân, chuẩn bị phát triển mắt sản phẩm gói tập luyện sau sinh online tại nhà cho các mẹ bận rộn và tài chính tầm trung để vừa tiết kiệm vừa hiệu quả. Bà mẹ trẻ cho rằng cứ đam mê, hết lòng với khách hàng, có tâm trong từng sản phẩm, không ngừng sáng tạo nỗ lực thì tiền bạc, thành công sẽ tự tới.

Bên cạnh kinh doanh, chị Huyền cũng rất yêu bản thân bởi một người mẹ hạnh phúc sẽ khiến cho gia đình, đặc biệt là những đứa con cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngoài thời gian cho con, cho công việc, chị vẫn dành 1-2 buổi/tháng để tụ tập với bạn bè, 4-5 buổi/tuần để tập luyện, chăm sóc da buổi tối trước khi đi ngủ, lâu lâu cùng chồng đi phượt, hâm nóng tình yêu.

Con cái không phải cái cớ để bao biện mà là động lực để mẹ giỏi hơn, đẹp hơn, thành công hơn

"Nếu bạn đang làm mẹ và chọn nằm trên giường, sofa lướt điện thoại hoặc làm những thứ đơn giản. Nếu bạn đang cảm thấy thoải mái và an toàn thì bạn đang từng bước biến bạn và con bạn trở nên khó khăn hơn trong tương lai. Bởi những hành động đấy đang phá hủy và khiến bạn trở nên yếu đuối, lười biếng và kém cỏi.

Bạn yếu đuối thì con sẽ yếu đuối, bạn kém cỏi thì không thể ép con thành công. Nhưng nếu ngày hôm nay, bạn đứng dậy và thay đổi, cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ và kỉ luật hơn, bạn không chỉ thay đổi cuộc đời bạn mà còn con bạn nữa. Một đứa trẻ không chỉ cần ở bên, được ăn no mà hơn thế, con cần một tấm gương để noi theo và học hỏi.

Ai cũng nói và đôi khi than vãn rằng để có thời gian cho con tôi phải gác lại sự nghiệp, gác lại ước mơ, mục tiêu để ở nhà với con. Đôi khi còn oán trách vì con mà mẹ hi sinh rất nhiều. Không, con cái không phải cái cớ để bạn bao biện, con cái phải là động lực để mình giỏi hơn, đẹp hơn, thành công hơn.

Thời gian và sự yêu thương chất lượng nhất là mình khiến con tự hào vì có một người mẹ như mình. Hôm nay có thể khó khăn khi bạn vừa phải chăm con vừa phải nỗ lực cho chính bản thân mình nhưng chắc chắn cuộc sống của bạn cùng con sẽ luôn tốt đẹp hơn. Trong khi lúc đó người khác lại đang phải vật lộn với cuộc sống vì lúc trẻ, khỏe, họ đã từ bỏ", chị Huyền trải lòng.