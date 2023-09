Mẹ 27 tuổi 3 con: Cuộc sống như thế nào?

Làm mẹ có dễ dàng?

Lúc bầu bạn đầu tiên, mẹ thường xuyên gặp tình trạng táo bón, đau lưng, chuột rút rồi rạn bụng. Thời điểm đó, mẹ lại đi làm xa nhà, xa bố chỉ có hai mẹ con ở trọ. Cả bố và mẹ công việc đều bấp bênh, lương thì thấp mà lại không ổn định.

Ngày 9-10-2019 con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ vui mừng đến chảy nước mắt, ngày mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời vì con đã bình an đến với gia đình. Hành trình lần đầu tiên làm mẹ cũng bắt đầu, mẹ cố gắng ăn uống bổ sung đầy đủ chất để có sữa cho con ti. Nhưng con lại bắt đầu gặp các vấn đề như: nôn trớ, rồi mấy ngày liền con chẳng chịu đi vệ sinh. Mẹ trăn trở, không biết nguyên nhân do đâu hay do mẹ ăn linh tinh gì nên con bị vậy.

Mẹ lên mạng tìm hiểu rồi hỏi han thì được giới thiệu đến sản phẩm men vi sinh BioGaia từ sữa mẹ, có đầy đủ các nghiên cứu lâm sàng uy tín. Nhớ như in đợt đó, là Black Friday được giảm giá sâu nên mẹ tự tin đặt 2 lọ BioGaia cho con dùng thử. Và thực sự trộm vía, BioGaia giúp con giảm nôn trớ và các vấn đề tiêu hoá cũng được giải quyết nhanh gọn lẹ. Vì vậy, mẹ tiếp tục duy trì sử dụng cho con.

Ba năm sau đó, ông trời lại ban cho mẹ thiên chức làm mẹ lần thứ 2. Hành trình lần 2 này mẹ đã có kinh nghiệm hơn nên cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, một phần kinh tế nhà ta cũng đã ổn định hơn con yêu ạ. Mẹ đã chuẩn bị một tâm thái thật tốt đón chào thành viên mới, chuẩn bị dự phòng những sản phẩm chăm sóc con như men vi sinh BioGaia tốt cho hệ tiêu hóa của con khi mới chào đời. Trộm vía em thương mẹ, nên không quấy, em ăn no ngủ kỹ.

Nhớ đợt con mọc răng sốt, đi ngoài, mẹ thường bổ sung thêm 2 viên men BioGaia. Ngày bé, mẹ dùng cho 2 anh em dạng giọt, bây giờ con đã nhai tốt rồi nên mẹ bổ sung BioGaia dạng viên, trộm vía con chấm dứt tình trạng đi ngoài nhanh chóng. Và một ngày mẹ bất ngờ khi bé thứ 2 vừa tròn 1 tuổi thì cũng là lúc mẹ biết mẹ có bầu em bé thứ ba.

Cả gia đình đều tin dùng sản phẩm men vi sinh BioGaia từ sữa mẹ. Nguồn: Huệ Nguyễn

Áp lực từ người xung quanh... khi mang bầu lần 3

Đối với mẹ, con cái chính là lộc trời cho, nên mặc dù bất ngờ nhưng mẹ thực sự cảm thấy vẹn tròn hạnh phúc vì một lần nữa được mang trong mình giọt máu của ba mẹ. Nhưng mẹ thường phải nghe những lời rèm pha, khó nghe của hàng xóm, của bạn bè và của những người xung quanh. Người ta nói mẹ rằng "Khiếp vừa đẻ song lại đẻ nữa, đẻ hết trứng à, đẻ như gà..." Mẹ chẳng nói gì, nhưng mẹ cũng lo lắng với những áp lực cuộc sống. Vì mẹ biết rằng, nếu đẻ thêm con sẽ có rất nhiều chi phí phát sinh và mẹ cũng không thể dành trọn thời gian cũng như tình cảm để chăm sóc cho hai anh em còn quá nhỏ.

Nghĩ thiếu thốn và khó khăn, lại thương con mà mẹ đã từng có ý định dại dột sẽ không sinh con ra. Hai lần mẹ vào viện, mẹ đều ngồi thẩn thơ mấy tiếng, suy nghĩ rồi khóc. Nhìn những thiên thần bé bỏng mới chào đời, mẹ lại không kìm được nước mắt. Mẹ thương con vì con cũng là giọt máu chảy trong người mẹ, là niềm hạnh phúc mà ông trời ban cho gia đình mình.

Mẹ đã đi đến quyết tâm giữ con lại và đây có lẽ là điều mà cuộc đời này mẹ sẽ không bao giờ hối hận. Mẹ lấy lại tinh thần, chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối mặt với mọi chuyện. Mẹ cố gắng không để ý, không nghĩ ngợi, bổ sung đầy đủ như sắt, canxi, omega, men vi sinh BioGaia viên trong suốt thời kì mang bầu để mẹ luôn khỏe mạnh. Trộm vía em bé của mẹ phát triển bình thường, em bé hay đạp và giờ mẹ chỉ chuẩn bị đồ dùng để đón chàng trai thứ ba của mẹ chào đời. Tủ đồ mẹ chuẩn bị cho con không thể thiếu BioGaia kết hợp D3 dạng thủy tinh tiện lợi, tiết kiệm chi phí hơn 2 bạn trước, vì tính ra mua lẻ D3k2 và men BioGaia thì giá khá cao.



Tổ ấm hạnh phúc của gia đình chị Huệ. Nguồn: Huệ Nguyễn

Cảm ơn BioGaia - người kết nối để mẹ được tham gia chia sẻ, giãi bày những điều thầm kín này. Những điều mà mẹ từng nghĩ sẽ chẳng dám chia sẻ hay tâm sự với ai. Giờ được nói ra rồi lòng mẹ nhẹ nhàng vô cùng. Hy vọng em bé thứ 3 của mẹ dự kiến sinh ngày 19-11-2023 sẽ bình an, khỏe mạnh, vui vẻ chào đời con nhé. Mẹ yêu các con rất nhiều!!!



BioGaia Việt Nam

Nhập khẩu và chịu trách nhiệm tại Việt Nam bởi: Công ty TNHH Công nghệ BioVågen Việt Nam

Địa chỉ: tầng 20, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243 684 9999

Website: https://biogaia.vn/

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectis baby drops có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3286/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp ngày 15/10/2020.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectis tablets có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3285/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp ngày 15/10/2020.

Các thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.