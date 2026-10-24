Mẹ 2 con giảm 18kg sau sinh nhờ 1 việc làm mỗi ngày

Ở tuổi 45, Kahi – cựu thành viên nhóm nhạc After School vẫn khiến công chúng trầm trồ với vóc dáng săn chắc, đặc biệt là vòng eo thon gọn cùng cơ bụng hiện rõ. Đằng sau diện mạo khỏe khoắn của bà mẹ hai con là quá trình tập luyện cường độ cao và chế độ ăn uống nghiêm ngặt từng được cô chia sẻ.

Mới đây, Kahi đăng tải một đoạn video ngắn lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Keep dancing and stay healthy" (Hãy tiếp tục nhảy múa và sống khỏe mạnh). Trong video, nữ ca sĩ diện áo bra thể thao màu đen, tự tin nhảy theo điệu nhạc. Thiết kế ôm sát làm nổi bật vòng eo gọn gàng, phần bụng phẳng cùng những múi cơ săn chắc của cô.

Điều khiến người hâm mộ chú ý là vóc dáng khỏe khoắn, ít mỡ thừa của Kahi dù cô đã trải qua hai lần sinh nở. Ở tuổi 45, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì được hình thể cân đối, toát lên nguồn năng lượng trẻ trung và mạnh mẽ.

Kahi khoe cơ bụng cực săn chắc ở tuổi 42.

Từng tăng 18kg khi mang thai, tập luyện 3 tiếng mỗi ngày để lấy lại vóc dáng

Trước đó, khi tham gia chương trình truyền hình Mom Is an Idol của đài tvN, Kahi từng tiết lộ hành trình lấy lại hình thể sau sinh. Nữ ca sĩ cho biết cô tăng tới 18kg trong thời gian mang thai. Việc giảm cân sau đó không hề dễ dàng, thậm chí từng khiến cô rơi vào trạng thái tự ti khi nhìn mình trong gương.

Để tìm lại sức mạnh cơ bụng và cải thiện vóc dáng, Kahi từng dành liên tục 3 tiếng mỗi ngày cho việc tập luyện. Lịch tập của cô kết hợp Pilates, các bài tập với máy và huấn luyện cá nhân (PT). Đáng chú ý, trong suốt 3 tháng, nữ nghệ sĩ cho biết cô gần như loại bỏ hoàn toàn carbohydrate khỏi thực đơn.

Nỗ lực này cho thấy sự kiên trì của Kahi trong hành trình lấy lại hình thể. Tuy nhiên, việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột không phải phương pháp phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt khi cơ thể vẫn cần năng lượng để duy trì các hoạt động thường ngày và những buổi tập cường độ cao.

Muốn có cơ bụng rõ nét, không nên loại bỏ hoàn toàn tinh bột

Theo nguyên tắc dinh dưỡng, để các múi cơ bụng hiện rõ, việc giảm tỷ lệ mỡ cơ thể đóng vai trò quan trọng. Hạn chế lượng carbohydrate nạp vào có thể hỗ trợ kiểm soát tổng năng lượng tiêu thụ, từ đó góp phần giảm mỡ nếu được kết hợp với chế độ ăn uống và vận động phù hợp.

Dẫu vậy, cắt giảm tinh bột quá mức có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, giảm hiệu suất tập luyện và dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nếu chế độ ăn không cung cấp đủ năng lượng và protein, cơ thể còn có nguy cơ mất khối lượng cơ, khiến vóc dáng kém săn chắc dù cân nặng giảm.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn nhóm chất này, lựa chọn những nguồn carbohydrate giàu dinh dưỡng như gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, khoai lang và khoai tây với khẩu phần phù hợp sẽ giúp cơ thể duy trì năng lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, cá, trứng, đậu phụ, thịt nạc và ức gà là những nguồn protein có lợi cho quá trình duy trì, phục hồi cơ bắp.

Tập sức mạnh giúp duy trì vóc dáng săn chắc

Bên cạnh chế độ ăn uống, tập luyện là yếu tố quan trọng giúp xây dựng hình thể khỏe mạnh. Các bài tập sức mạnh và huấn luyện với PT có thể hỗ trợ duy trì khối lượng cơ, trong khi Pilates tập trung vào khả năng kiểm soát cơ thể, sự ổn định của nhóm cơ trung tâm và tư thế.

Việc kết hợp các hình thức vận động này, cùng với chế độ dinh dưỡng cân bằng và thời gian nghỉ ngơi hợp lý, có thể giúp cải thiện sức mạnh cơ bụng cũng như độ săn chắc tổng thể. Dù vậy, để có vòng eo rõ nét, không thể chỉ tập trung vào các bài tập bụng mà cần chú ý đến mức mỡ cơ thể và thể trạng của từng người.

Đặc biệt, phụ nữ sau sinh cần thận trọng khi bắt đầu tập luyện. Tình trạng hai cơ thẳng bụng bị tách xa nhau có thể xuất hiện trong thai kỳ và sau sinh. Nếu vội vàng thực hiện các bài gập bụng hoặc bài tập có cường độ cao khi cơ bụng chưa phục hồi, tình trạng phình bụng và đau lưng có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, nên đánh giá khả năng phục hồi của cơ bụng trước khi tăng cường độ tập, đồng thời bắt đầu bằng những bài tập cơ trung tâm phù hợp.

Ở tuổi 45, vóc dáng của Kahi là minh chứng cho sự bền bỉ trong việc duy trì thói quen vận động. Tuy nhiên, thay vì chạy theo chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, một kế hoạch tập luyện phù hợp cùng dinh dưỡng đầy đủ và ổn định mới là hướng đi bền vững để giữ gìn sức khỏe lẫn hình thể lâu dài.

Ảnh: IGNV.