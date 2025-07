MC Ngô Mai Phương review chân thật điều kinh khủng nhất khi sinh mổ lần 2, nghe xong hội các mẹ muốn "đau online" theo

Ngô Mai Phương là một nữ MC, diễn viên trẻ nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cô sinh năm 1997, quê ở Hải Phòng, và được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, lối dẫn chương trình duyên dáng, tự nhiên. Mai Phương từng đạt danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.

Ngô Mai Phương là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV, dẫn dắt nhiều chương trình như "Bữa trưa vui vẻ", "Khách sạn 5 sao", "Café sáng", "Cho ngày hoàn hảo", "Việc tử tế" và "Chuyển động 24h".

Sau khi kết hôn với chồng tiến sĩ và có hai con, một trai, một gái, cô được nhiều người quan tâm và yêu mến vì hành trình làm mẹ vừa sang chảnh nhưng cũng gần gũi và chỉn chu của mình.

Mới đây, sau khi sinh tiểu công chúa Lipu, Ngô Mai Phương gây ấn tượng rất mạnh với ngoại hình và nhan sắc tươi tắn, xinh đẹp dù đang là sản phụ mới trải qua cuộc sinh nở. Cô cũng thường xuyên cập nhật quá trình sinh bé Lipu và được hội mẹ bỉm rất quan tâm.

Trong clip gần nhất, cô review cực chân thật về những vấn đề bản thân gặp phải khi sinh mổ lần 2.

"Hôm nay là ngày thứ 4 sau sinh mổ của Phương, hôm nay cũng là ngày mà mình sẽ xuất viện. Cảm nhận của Phương sau 2 lần sinh mổ thì nó cũng không đến nỗi là quá đau. Cái đau nhất không phải là vết mổ đâu mọi người, mình đã thấm cái lần 2 này rồi. Lần 2 này nó ĐAU CO DẠ CON.

2 đêm vừa rồi mình không ngủ được chút nào vì nó rất là đau, chỉ có đau quá mà mình thiếp đi thôi. Lần sinh Leon thì mình đau vì cương sữa sinh lý nhưng lần này thì đau vì co dạ con. Lần 1 đau co dạ con cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng lần này nó đau lắm!

MC Ngô Mai Phương kể về cơn đau co dạ con - nỗi kinh hoàng của các mẹ sinh mổ lần 2.

Những người nào đã từng đau bụng vì rớt dâu (kinh nghuyệt) thì cứ hiểu là nó đau gấp nhiều nhiều lần như vậy. Phương đến ngày cũng rất đau nên cũng hiểu cảm giác này, chỉ khác là nó đau hơn rất nhiều lần thôi. Nó đau quặn từng cơn.

Mình chia sẻ để các mẹ sắp sinh lần 2 chuẩn bị tinh thần. Cái này Phương nghĩ do sinh lần thứ 2 chứ không phải là do sinh mổ hay sinh thường".

Nghe xong review về điều kinh khủng nhất khi sinh mổ lần 2 của Ngô Mai Phương thì hội các mẹ cũng muốn "đau online" theo hot mom này. Quả thực, cái cơn đau co dạ con nó không thể xem thường được, ai đã từng trải qua rồi sẽ hiểu rằng nó kinh khủng đến nhường nào!

Cơn đau co dạ con: Điều mẹ cần biết để không còn sợ hãi sau sinh

Sau khi sinh, không ít mẹ bầu tưởng rằng "đã vượt cạn xong là xong". Nhưng thực tế, hành trình phục hồi sau sinh lại bắt đầu ngay lúc ấy và một trong những cảm giác khiến nhiều mẹ hoang mang chính là cơn đau co dạ con.

Cơn đau co dạ con là gì?

Đây là những cơn đau bụng mà mẹ sẽ cảm nhận được trong vài ngày đầu sau sinh. Nguyên nhân là do tử cung (dạ con) co bóp để trở về kích thước ban đầu sau khi đã phình to suốt 9 tháng mang thai. Các cơn co này là hoàn toàn bình thường, là dấu hiệu cho thấy cơ thể mẹ đang tự phục hồi.

Vì sao phải có những cơn co này?

Giúp tử cung co hồi: Sau sinh, tử cung mẹ vẫn to như đang mang thai khoảng tháng thứ 5. Cơn co giúp tử cung rút lại về kích thước ban đầu (cỡ quả lê), thường trong 6–8 tuần.

Ngăn chảy máu: Các cơ tử cung co bóp để "siết" các mạch máu từng nuôi thai nhi, giúp cầm máu, ngăn băng huyết sau sinh – một biến chứng nguy hiểm.

Đẩy sản dịch ra ngoài: Co bóp tử cung giúp đẩy sản dịch (máu, niêm mạc tử cung, dịch tiết) ra khỏi cơ thể, làm sạch lòng tử cung.

Cảm giác đau như thế nào?

Nhiều mẹ mô tả giống cơn đau bụng kinh dữ dội, từng đợt co thắt, nhất là khi cho con bú.

Cơn đau thường mạnh nhất trong 2–3 ngày đầu sau sinh, đặc biệt với mẹ sinh con thứ 2 trở đi.

Đau nhiều hơn khi:

Cho con bú (vì hormone oxytocin kích thích tử cung co bóp).

Đi lại, thay đổi tư thế đột ngột.

Sinh mổ (vì có tác động lên tử cung nhiều hơn).

Tại sao cho con bú làm tăng cơn co?

Khi bé bú, cơ thể mẹ tiết ra oxytocin – hormone tạo sữa và kích thích tử cung co bóp mạnh hơn. Vì vậy, nhiều mẹ thấy đau quặn bụng khi đang cho bé bú là chuyện bình thường – nhưng cũng chính nhờ vậy mà tử cung hồi phục nhanh hơn.

Khi nào là bình thường, khi nào cần lo?

Bình thường nếu:

Cơn đau xuất hiện từng đợt, chủ yếu khi cho bú.

Giảm dần sau 3–5 ngày.

Không kèm sốt hay mùi hôi bất thường từ sản dịch.

Cần đi khám nếu:

Đau bụng dữ dội không dứt.

Sốt trên 38°C.

Sản dịch có mùi hôi, đổi màu lạ (vàng, xanh…).

Chảy máu nhiều kéo dài (thấm ướt băng chỉ trong 1 giờ).

Mẹ có thể làm gì để giảm đau?

Cho bé bú thường xuyên: Giúp tử cung co nhanh và ngừng đau sớm hơn.

Chườm ấm vùng bụng: Giúp cơ thư giãn.

Đi lại nhẹ nhàng: Không nằm một chỗ quá lâu sẽ làm cơn co khó chịu hơn.

Uống nhiều nước, ăn đủ chất: Tăng khả năng hồi phục.

Hỏi bác sĩ về thuốc giảm đau nếu cảm thấy không chịu được – nhất là với mẹ sinh mổ.