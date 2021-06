MC Cát Tường chia sẻ bí quyết hỗ trợ làn da tươi tắn cùng Golden Health Australia

Cái tên Nguyễn Trí Cát Tường chắc chắn không còn xa lạ gì với những khán giả trên màn ảnh nhỏ thông qua những vai diễn đa dạng cùng những màn dẫn chương trình khéo léo và duyên dáng. Vào năm 2019, Nghệ sĩ Cát Tường vinh dự được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ cho nền điện ảnh nước nhà. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, khán giả đều phải bất ngờ bởi sự tự tin và tươi trẻ của chị.



Với niềm yêu thích làm đẹp, nghệ sĩ Cát Tường thường có những buổi offline, livestream chia sẻ những bí quyết làm đẹp mà chị tâm đắc và nhận được những phản hồi vô cùng tích cực từ người hâm mộ. Chị luôn tâm niệm "Làm đẹp cho mình là tôn trọng bản thân, tôn trọng người đối diện" và mong muốn được đồng hành của chị em phụ nữ trên con đường giữ mãi nét thanh xuân. Điều đó càng thôi thúc chị phải làm một điều gì đó lớn hơn để có thể giúp đỡ các chị em phụ nữ có thể tiếp cận với những sản phẩm làm đẹp chất lượng hơn và Golden Health đã giúp chị thực hiện niềm mong muốn ấy. Đầu năm 2021, nghệ sĩ Cát Tường tiếp tục chính thức trở thành Đại sứ cho thương hiệu thực phẩm chức năng và mỹ phẩm nguồn gốc tự nhiên hàng đầu từ Úc - Golden Health Australia.

Golden Health có trụ sở tại Úc và là một thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng đầu, chuyên nghiên cứu, sản xuất và cung cấp đa dạng các sản phẩm làm đẹp và thực phẩm chức năng. Toàn bộ sản phẩm tại Golden Health được sản xuất và đóng gói tại Melbourne (Úc) đều được đạt chứng nhận GMP và chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế về công nhận phòng thí nghiệm "Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn" cùng giấy cấp phép nhập khẩu và lưu hành tại Việt Nam của bộ Y tế.

Nghệ sĩ Cát Tường từng chia sẻ "Trước khi nhận trở thành đại sứ thương hiệu cho Golden Health Australia chị cũng đã từng tìm hiểu và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da cũng như thực phẩm chức năng của hãng rồi, nhưng khi nhận được lời mời hợp tác chị bất ngờ mà vui lắm. Chị vui vì giờ đây mình có nhiều cơ hội hơn để chia sẻ những sản phẩm chất lượng này với nhiều chị em phụ nữ hơn".

Sản phẩm mà nghệ sĩ Cát Tường muốn giới thiệu cũng là sản phẩm "best seller" tại Golden Health Australia, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Health - Placenta Essence of baby sheep 50000mg. Được chiết xuất từ 100% nhau thai cừu Úc kết hợp nhiều thành phần dưỡng chất quý khác và không chứa chất bảo quản, phụ gia, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Health - Placenta Essence of baby sheep 50000mg có tác dụng hỗ trợ làm mờ thâm nám, tàn nhang, bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng làn da, tăng cường sức khỏe, làm đẹp da hiệu quả từ sâu bên trong.

Thời điểm nghệ sĩ Cát Tường sử dụng sản phẩm này là lúc mà tình trạng nám, tàn nhang xuất hiện và lan rộng trên da mặt của chị. Trước đó chị đã sử dụng qua nhiều sản phẩm làm đẹp khác nhưng đều không có tác dụng, cho đến khi biết và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Health - Placenta Essence of baby sheep 50000mg thì da mặt của chị có sự thay đổi rõ rệt, sau khi sử dụng hơn 1 tuần, các vết nám đã có dấu hiệu mờ dần, làn da trở nên mịn màng hơn. Nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ thêm, để viên uống thực sự phát huy tác dụng, chị em nên kết hợp các bài tập yoga hàng ngày cùng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, khi ra ngoài luôn luôn sử dụng kem chống nắng. Chỉ có như thế mới giúp hiệu quả dưỡng da duy trì lâu dài.

Đến nay, đây vẫn là sản phẩm mà nghệ sĩ Cát Tường cảm thấy tâm đắc nhất và tự tin chia sẻ rộng hơn đến những chị em phụ nữ có cùng mối quan tâm. Ngoài việc sử dụng viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Health - Placenta Essence of baby sheep 50000mg, nghệ sĩ Cát Tường còn sử dụng các sản phẩm bổ trợ khác như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông Trùng Hạ Thảo Golden Health - Cordyceps Complex Plus 3 in 1, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Health - 100% Royal Jelly 1600mg... Đây đều là những sản phẩm giúp chăm sóc da từ bên trong, giúp kéo dài tuổi thanh xuân cho làn da.

Với sự kiện trở thành đại sứ thương hiệu cho Golden Health Australia tại Việt Nam, nghệ sĩ Cát Tường hy vọng có thể giúp càng nhiều chị em phụ nữ được biết và trải nghiệm những sản phẩm đa dạng và chất lượng cao như các sản phẩm của Golden Health Australia.