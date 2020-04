Maybi - Thương hiệu thời trang Việt và tư duy “sáng tạo, thích nghi” để vượt qua mùa dịch

Ba tuần thực hiện cách ly xã hội đã kết thúc, liên tiếp những con số khả quan cho thấy tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát được phần nào. Người dân cả nước bắt đầu hồ hởi bước vào một tuần lễ lao động mới, điều họ đã mong mỏi suốt những ngày vừa qua. Thế nhưng mất bao lâu để nền kinh tế khôi phục lại như trước vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Bởi lẽ suốt thời gian qua, đại dịch Covid 19 đã liên tiếp ảnh hưởng, trì trệ nền kinh tế, khiến các thương hiệu Việt lao đao, rơi vào cảnh khốn cùng.

Khó khăn luôn đi kèm với thách thức đòi hỏi mỗi thương hiệu phải vượt qua nếu muốn trở thành kẻ sống sót sau cùng. Rất nhiều những phương thức được đưa ra để thích nghi với tình hình: Đẩy mạnh mua sắm online, cắt giảm tối đa nhân lực,… thế nhưng không phải cách nào cũng thỏa đáng. Hãy cùng nhìn lại Maybi – một thương hiệu Việt vẫn bền bỉ trụ vững suốt những ngày khó khăn qua đã làm gì để đương đầu với đại dịch này.

Nâng cao chất lượng, nắm bắt xu hướng kịp thời

Thay vì "nằm im" chờ dịch đi qua như số đông lựa chọn thì Maybi lại mạnh dạn tìm cho mình một hướng đi độc nhất: chiếm lĩnh thị trường thời trang mùa Covid. Không còn những thiết kế cầu kỳ nữa mà thay vào đó là những chân đầm mini dress, những chiếc váy suông mềm mại thoải mái, mặc được tại nhà trong những ngày cách li lại được các tín đồ thời trang tích cực truy lùng. Điều này có thể giải thích bởi trong thời điểm hạn chế ra ngoài, phái đẹp thường muốn chọn cho mình một bộ cánh đơn giản khi ở nhà nhưng vẫn phải đủ nổi bật khi lỡ lọt ống kính "work from home" hay ra ngoài khi có việc đột xuất. Dĩ nhiên, Maybi đã "tiên đoán" trước điều này nhờ một chiến lược nghiên cứu thị trường tỉ mỉ. Và một loạt những bộ sưu tập mới mang tên "Everyday Babe", "Love Yourself" hay "Medicine for the Soul" với những sản phẩm bắt kịp xu hướng và đem đến các tin nhắn tích cực trong mùa dịch như "Anti-Virus", "Take care of your health" đã nhận được rất nhiều phản ứng tốt từ khách hàng:

Đồng thời chiến dịch mới mang tên "Ở nhà vẫn xinh" đã nhanh chóng được đưa ra trên các ứng dụng mạng xã hội: Facebook, Instagram, Tiktok nhằm cứu cánh phái đẹp khỏi nỗi lo "mặc gì" trong những ngày dài "work from home". Chiến dịch này không những được đón nhận từ các khách hàng thân thiết của Maybi mà còn từ các Influencers ( những người có sức ảnh hưởng) nổi tiếng trên mạng xã hội:

Sắp xếp lại bộ máy linh hoạt, sáng tạo trong cách làm việc

Tái cơ cấu hệ thống bán hàng online là nhiệm vụ tối thiết cho thời điểm này khi việc hạn chế ra đường đã làm thay đổi thói quen mua sắm từ trực tiếp sang mua hàng trên các giao diện điện tử. Điều này hiện đang được thương hiệu đẩy mạnh phát triển từ hệ thống website cho đến nền tảng mạng xã hội nhằm mang đến những tiện ích tối đa cho khách hàng. Dù không trực tiếp có mặt tại hiện trường nhưng đội ngũ sản xuất vẫn liên lạc và thực hiện các công đoạn lên ý tưởng, phác thảo thiết kế ngay tại nhà. Công xưởng của Maybi cũng duy trì số lượng nhân công tối thiểu, thực hiện đảm bảo an toàn theo hướng dẫn.

Nói "KHÔNG" với sa thải nhân viên

Cắt giảm nhân lực cũng là một phương pháp được nhiều công ty, nhãn hàng lựa chọn nhằm cắt giảm chi phí tối đa trong thời điểm này. Nhưng Maybi lại không lựa chọn như vậy khi tuyên bố sẽ không sa thải hay trừ lương bất cứ nhân viên nào. Bởi lẽ Maybi thấu hiểu phần đông đối tượng nhân viên của mình đều là sinh viên hay những bạn trẻ mới ra trường. Nếu lựa chọn sa thải nhân viên, điều này sẽ góp phần không nhỏ trong việc gia tăng gánh nặng lao động cho xã hội khi dịch bệnh kết thúc. Nên dù cho việc giữ lại một số lượng lớn nhân viên trên toàn hệ thống đòi hỏi sức ép lớn lên chi phí duy trì nhưng Maybi vẫn quyết tâm thực hiện.

Điều này còn đến từ tâm niệm của anh, CEO của thương hiệu khi cho rằng mỗi nhân viên không đơn thuần là đối tác trong công việc mà còn là một thành viên trong đại gia đình Maybi rộng lớn. Trong thời điểm khó khăn, điều mà mọi người cần nhất chính là sự chung tay đoàn kết, khắc phục những điểm yếu để vượt qua thời kỳ khó khăn này. Thành quả của sự tin tưởng và đoàn kết đã thể hiện rõ ở việc một lượng lớn đơn hàng online đến từ chính các nhân viên trong công ty, dù nghỉ tại nhà nhưng không ngừng tìm kiếm và giới thiệu những khách hàng mới tới thương hiệu.

Tương tác tối đa với khách hàng

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, Maybi tích cực quảng bá trên các phương tiện truyền thông, đẩy mạnh mua sắm online. Những kênh tiếp thị đa phương tiện như Facebook, website công ty hay những trang thương mại điện tử cũng đều được chú trọng phát triển. Giao diện bắt mắt, tiện lợi khi chọn lựa sản phẩm và cả những chiến dịch ưu đãi, tri ân khách hàng cũng khiến khán giả cảm thấy yên tâm khi mua sắm tại nhà.

Maybi vẫn đã và đang tận dụng những kênh truyền thông phổ biến để duy trì sự kết nối mật thiết với khách hàng. Thông qua những bài đăng, chia sẻ trên mạng xã hội hay những trò chơi nhẹ nhàng cũng mang đến sự tương tác ổn định từ các khách hàng, chưa kể Maybi cũng thường xuyên gửi những thông điệp bảo vệ sức khỏe tới khách hàng, giúp Maybi không mất nhiều thời gian để vận hành lại khi đại dịch kết thúc. Chưa kể những mini game cũng còn giúp cho khách hàng không cảm thấy nhàm chán trong thời gian "vùi mình" tránh dịch.

Đây chắc chắn là điều mà mọi thương hiệu đều mong muốn. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Maybi đã lên kế hoạch trở lại bằng hàng loạt các hoạt động sôi nổi. Trước tiên là chiến dịch tri ân khách hàng luôn ủng hộ và sát cánh Maybi qua thời gian khó khăn. Cũng trong thời gian qua, Maybi đã dành thời gian cho việc nghiên cứu và phân tích thị hiếu khách hàng, cập nhập những xu hướng mới để sẵn sàng cho những BST mới ngay khi đại dịch kết thúc.