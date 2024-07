Máy hút sữa Fatzbaby đứng đầu trên sàn TMĐT năm 2022 và 2023

Nuôi con trong thời đại ngày nay không còn là "cuộc chiến đơn độc" của các bà mẹ. Với sự trợ giúp của công nghệ và sự kết nối cộng đồng, các mẹ hoàn toàn có thể tự tin nuôi con khỏe mạnh, đảm bảo chất lượng sữa mẹ và quay trở lại công việc sớm nhất có thể. Chị N.T.K.H, một bà mẹ trẻ, tâm sự: "Mình luôn mong muốn mang đến cho con nguồn sữa mẹ tốt nhất, vì vậy ngay từ những tháng đầu mang thai, mình đã tìm hiểu kỹ lưỡng và chuẩn bị tâm lý để duy trì nuôi con bằng sữa mẹ ngay cả khi quay trở lại công việc".



Lúc quay lại công việc cũng là lúc sức ti của các con mạnh hơn, nhu cầu về nguồn sữa cũng khá lớn. Tuy nhiên, áp lực tại môi trường công sở lại trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến lượng sữa trong cơ thể mẹ. Những lúc như thế này, mẹ bỉm toàn năng rất cần đến thiết bị hỗ trợ chăm con như Fatzbaby.

"Đọc review hầu hết các group mẹ bỉm trên mạng, mình thấy rất nhiều mẹ chia sẻ về dòng máy hút sữa của Fatzbaby, nhiều dòng máy với nhiều tính năng và phân khúc giá khác nhau. Tuy nhiên, đa số đều là những trải nghiệm hài lòng nên mình đã quyết định đặt mua về dùng." - Chị N.T.K.H chia sẻ.

Chị L.T.H.T, nhân viên văn phòng: "Trộm vía tôi sinh con tại Bệnh viện Thanh Nhàn- Hà Nội nên sinh con xong, chưa xuất viện mình đã biết và sử dụng Fatzbaby rồi. Lúc ở phòng bệnh, dùng máy kích những dòng sữa đầu tiên, tôi cảm thấy rất êm, rất thoải mái. Vì vậy mà nhờ chồng đặt luôn Máy hút sữa điện đôi Resonance 3 để sử dụng về sau ngay cả khi quay lại công ty làm việc".

Không chỉ riêng chị K.H và chị H.T, rất nhiều phụ nữ Việt là khách hàng "sộp" của Fatzbaby khi mỗi lần sắm sửa đều chọn trọn bộ combo sản phẩm "Chăm sóc con chuẩn chuyên gia" ngay tại nhà. Điều đó được chứng minh bằng vị thế đứng đầu của Fatzbaby trên các sàn TMĐT trong ngành hàng Thiết bị hỗ trợ mẹ và bé. Ghi nhận tại Top 4 sàn E-commerce lớn nhất Việt Nam, Fatzbaby có tỷ lệ doanh số đạt 43,45% - năm 2022 và 41,20% năm 2023 trên các sàn Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn và TikTok Shop Việt Nam. Trong đó, nhờ vào tính tiện lợi, an toàn hỗ trợ mẹ bỉm nuôi con nhàn tênh ngay cả trong môi trường công sở, máy hút sữa Fatzbaby trở thành sản phẩm bán chạy nhất với tỷ lệ doanh số là 40,31%.

Hơn 14 năm hoạt động tại Việt Nam, Fatzbaby không chỉ riêng về kích thước nhỏ gọn, lực hút êm ái, máy hút sữa Fatzbaby còn được làm từ vật liệu an toàn, tính năng tiện lợi và đa dạng sản phẩm như: máy hút sữa điện rảnh tay không dây Freepro 3, Freemax 10, Freemax 4 plus mang đến sự tiện lợi, gọn nhẹ cho những mẹ yêu thích tối giản; hay máy hút sữa tay Handy - người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến đi xa. Đặc biệt, best seller của Fatzbaby gọi tên máy hút sữa điện đôi Resonance 3 và Resonance 3+ - giải pháp hoàn hảo cho những bà mẹ năng động và bận rộn.

Không chỉ các hộ gia đình, các mẹ bỉm công sở mà còn đội ngũ y bác sĩ của hơn 50 bệnh viện lớn nhỏ toàn quốc công nhận vị thế của Fatzbaby.

Với tất cả tâm huyết và nỗ lực, Fatzbaby cam kết mang đến cho thế hệ tương lai một bước đầu đời đầy ý nghĩa cùng dòng sữa mẹ thiêng liêng. Đồng thời, góp phần thay đổi quan điểm "mẹ bỉm sữa", hô biến "mẹ toàn năng" tự tin trên hành trình vượt cạn.

* Nghiên cứu thứ hạng bán chạy dựa trên số đơn vị đã bán và doanh số đã bán, khảo sát trên các sản phẩm nhóm hàng "Máy hút sữa" của các sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử có đơn bán sản phẩm bao gồm Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn và TikTok Shop Việt Nam trong thời gian từ 01/01/2022 tới hết ngày 31/12/2023 theo công ty cổ phần Khoa học dữ liệu Metric.