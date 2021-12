Máy chạy HTM 509 Hasuta có gì thú vị mà được Hoa Hậu Ngọc Hân lựa chọn?

Theo chia sẻ của nàng hậu sinh năm 1989, một người phụ nữ hiện đại luôn phải biết mình muốn gì, sự lựa chọn nào là tốt nhất cho bản thân. Độc thân cũng được, là hoa có chủ cũng được, quan trọng nhất là phải luôn khỏe mạnh, tự chủ và xinh đẹp.



Bật mí bí quyết để xinh đẹp vượt thời gian, nàng hậu cho biết cô thường xuyên duy trì thói quen chạy bộ mỗi ngày. Nhờ việc tập thể thao đúng cách nên dù đã đăng quang hơn 10 năm nhưng Ngọc Hân vẫn sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, một vóc dáng săn chắc, giúp cô luôn tự tin. Tuy nhiên, thời gian dịch bệnh, việc tới phòng tập hay đi ra ngoài đều không an toàn.

Vì vậy, Ngọc Hân đã lựa chọn cho mình một "huấn luyện viên tại gia", máy chạy bộ Hasuta HTM-509. Nếu có 3 từ để miêu tả về sản phẩm này, thì đó chính là: Hiện Đại - Tiện Ích - An Toàn.

Thiết kế hiện đại: Trải nghiệm thời thượng

Đáp ứng nhu cầu tập luyện tiện lợi ngay tại nhà, máy chạy đa năng HTM-509 được trang bị màn hình LED siêu rộng. Các chỉ số:

- Thời gian

- Độ dài quãng đường chạy được

- Lượng calories tiêu hao

- Tốc độ chạy

- Nhịp tim

Đều được cập nhật tới từng giây và hiển thị sắc nét, dễ dàng quan sát, điều chỉnh trong lúc chạy.

Sản phẩm còn được trang bị hệ thống loa với âm thanh sinh động, kết nối cùng điện thoại thông qua bluetooth. Ngọc Hân chia sẻ cô thường mở một bài nhạc sôi động để làm tăng hứng khởi trong khi tập luyện, tạo động lực để thúc đẩy bản thân hoàn thành mục tiêu mỗi ngày.

Tiện ích vượt trội: Tập luyện toàn diện

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ về lý do quyết định lựa chọn máy chạy HTM 509 là bởi sản phẩm được trang bị nhiều tiện ích như:

- Điều khiển độ dốc từ 3%, 6%, 9% đến 12%

- Điều khiển tốc độ chạy với các lựa chọn 3km/h, 6km/h, 9km/h và 12km/h

- 12 bài tập với cường độ khác nhau, phù hợp thể trạng mọi thành viên trong gia đình: Từ người già muốn tập nhẹ nhàng tới người trẻ muốn săn cơ, tăng sức bền; từ người mới tập luyện đến gymer chuyên nghiệp.

- Hệ thống trợ năng đặt bên tay dựa cạnh thân máy giúp mình dễ dàng điều chỉnh tăng giảm vận tốc khi đang chạy.

Với sự đa dạng bài tập trên, Ngọc Hân thường bắt đầu bài tập bằng chế độ đi bộ nhẹ nhàng với độ dốc 3% và tốc độ 3km/h. Thông thường, cô sẽ luyện tập trong 30 phút để tiêu hao 300 calo. Dần dần, nàng hậu sẽ thử thách minh với những mục tiêu cao hơn. Máy chạy sẽ tính toán lượng calo tiêu thụ, xây dựng bài tập phù hợp.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, cô nàng lựa chọn việc chạy bộ vừa là để bứt phá, vượt qua những mục tiêu do chính mình đặt ra vừa là để sở hữu thân hình săn chắc, sức khỏe dẻo dai, khỏe và đẹp hơn mỗi ngày.

Để thư giãn sau set tập, Ngọc Hân chia sẻ kinh nghiệm rằng cô sẽ sử dụng đai massage đi kèm theo máy. Đai rung với tần suất phù hợp sẽ giúp xoa bóp, làm giảm căng cứng các bó cơ. Vì vậy, dù tập liên tục 30 phút nhưng cô luôn cảm thấy rất sảng khoái, dễ chịu sau khi kết thúc luyện tập.

Bảo vệ an toàn, yên tâm luyện tập

Chiếc máy chạy HTM-509 còn giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng nhờ khóa từ an toàn, đóng vai trò như một chiếc cầu chì. Khi xảy ra sự cố người dùng chỉ cần giật khoá từ khỏi máy chạy, máy sẽ lập tức dừng hoạt động và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Máy được trang bị thảm vân kim cương siêu rộng, chống trơn trượt, giúp thoải mái vận động. Và dù chạy với tốc độ cao, máy cũng không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái lựa chọn đặt chiếc máy trong không gian sống của gia đình.

HTM-509 được trang bị bộ phận giảm chấn đặt dưới khung, chân máy giúp hấp thu chấn động. Từ đó, giảm phản lực lên cơ thể, bảo vệ hệ xương khớp. Bất cứ ai cũng có thể an tâm thử thách bản thân, tăng tốc, bứt phá mục tiêu và chinh phục thành công.

Máy chạy bộ Hasuta HTM-509 được thiết kế tinh tế, sang trọng với khung sườn chắc chắn. Dải màu đơn giản đen xám, phù hợp với mọi không gian. Phần thân làm bằng thép, sơn tĩnh điện, bền bỉ, chịu được tải trọng lên tới 150kg.

Thêm một điểm cộng là sản phẩm có thiết kế thông minh, dễ dàng gập lại, di chuyển, để tối ưu diện tích. Dù có là con gái chân yếu tay mềm vẫn có thể dễ dàng di chuyển ghế từ vị trí này qua vị trí khác trong nhà.

"Đúng như một huấn luyện viên chuyên nghiệp tại gia, giúp mình có thể thực hiện hoàn chỉnh một quá trình tập luyện. Từ khởi động, tăng tốc, phục hồi tới thư giãn, tất cả, đều được gói gọn trong chiếc máy.

Tập gym chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần chiếc máy chạy Hasuta HTM-509 và 30 phút luyện tập mỗi ngày, Hân luôn cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, săn chắc, dẻo dai, căng tràn năng lượng". Hoa hậu Ngọc Hân.

Hy vọng với những chia sẻ của Ngọc Hân, các bạn có thể lựa chọn được một chiếc máy chạy bộ, một huấn luyện viên tại gia tốt, giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe, chống lại bệnh dịch và đẹp lên mỗi ngày.

Hasuta - Món quà sức khỏe

Hotline: 19003295

Facebook Hasuta Việt Nam: ttps://www.facebook.com/hasuta.official.store