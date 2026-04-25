Mấy ai dám như Lưu Diệc Phi: Soi gương bằng cam phóng viên mà vẫn không chết góc nào

Lưu Diệc Phi từ lâu đã được xem là chuẩn mực nhan sắc thanh tao chuẩn nữ thần của Cbiz, và 1 khoảnh khắc trong quá khứ được đào lại mới đây càng củng cố danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” của cô. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nữ diễn viên thoải mái soi gương ngay trước ống kính phóng viên – góc quay vốn nổi tiếng “khó tính” vì độ chân thực, dễ lộ khuyết điểm. Thế nhưng, gương mặt của minh tinh xứ tỷ dân vẫn giữ được sự hài hòa gần như hoàn hảo: làn da trắng mịn, đường nét mềm mại, ánh nhìn trong trẻo nhưng đầy khí chất. Việc không ngần ngại áp sát gương mặt vào camera phóng viên cũng phần nào cho thấy sự tự tin của Lưu Diệc Phi vào vẻ đẹp của mình.

Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi soi gương bằng ống kính phóng viên viral trở lại. (Nguồn: Weibo

Lưu Diệc Phi khiến người nhìn ngẩn ngơ với khí chất “thần tiên tỷ tỷ” cùng vẻ đẹp tự nhiên ngay cả những khoảnh khắc máy lia cận mặt. Từng đường nét thanh tú, không góc cạnh nhưng lại rất hài hòa, cân đối, mang đến cảm giác dịu dàng và dễ chịu, càng nhìn càng mê đắm. Đặc biệt, làn da sáng, mịn và đều màu giúp nữ diễn viên như sáng bừng dù khung hình có rung lắc. Đôi mắt dài, ánh nhìn nhẹ nhưng có chiều sâu, kết hợp cùng sống mũi thanh và bờ môi đầy đặn tạo nên visual vừa thanh thuần vừa cuốn hút. Layout makeup nhẹ nhàng càng như làm nổi bật nhan sắc vạn người mê của Lưu Diệc Phi.

Gương mặt Lưu Diệc Phi qua ống kính phóng viên cũng đẹp không tì vết. Khí chất nhẹ nhàng, trang nhã của nữ diễn viên được ví như xé truyện bước ra.

Cộng đồng mạng tấm tắc trước vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi.

Nhan sắc thời trẻ của Lưu Diệc Phi gần như là “tượng đài” trong lòng công chúng châu Á, một chuẩn mực khó thay thế suốt nhiều năm. Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, minh tinh xứ Trung gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp hoàn hảo, trong veo như sương sớm, phảng phất nét ngây thơ và mong manh. Các đường nét trên gương mặt nữ diễn viên đều gây ấn tượng, hài hòa và đẹp một cách tự nhiên. Hơn 20 năm trong làng giải trí, vị thế nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn vậy, chỉ cần xuất hiện là đủ để thu hút mọi ánh nhìn, định nghĩa sống cho cụm từ “thần tiên tỷ tỷ”.

Góc máy chụp vội cũng không dìm được nhan sắc của Lưu Diệc Phi. (Ảnh: Weibo)

Ngũ quan hài hòa và cân đối, đẹp như tượng tạc của minh tinh Cbiz. (Ảnh: Weibo)