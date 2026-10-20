Có lẽ đã đến lúc bỏ suy nghĩ cứ mặc màu tím là dễ bị cộng thêm vài tuổi. Mùa thu năm nay, chính những sắc tím đậm, đặc biệt là tím mận, đang trở thành một trong những gam màu được giới thời trang chú ý. Không chỉ xuất hiện trên sàn diễn, sắc màu từng dễ bị chị em gắn vui với hình ảnh bà, mẹ ngày trước giờ còn len vào street style qua đủ món quen thuộc như cardigan, áo len, sơ mi, chân váy hay túi xách. Đây cũng không đơn thuần là cảm giác tím đang xuất hiện nhiều hơn. Theo Vogue Business, dữ liệu từ công ty phân tích thị trường EDITED cho thấy lượng sản phẩm mới mang màu plum (mận chín/tím mận) tại các nhà bán lẻ châu Âu đã tăng tới 175% so với cùng kỳ năm trước.

Điều thú vị là tím mận của hiện tại không nhất thiết phải được mặc theo kiểu cầu kỳ. Chính sắc độ trầm, pha giữa tím với chút đỏ nâu khiến màu này dễ đi cùng những gam rất sẵn trong tủ như đen, xám, nâu, kem hay denim. Bởi vậy, nếu trước giờ vẫn né đồ tím vì sợ già hoặc sến, mùa này có lẽ là lúc đáng thử lại. Không cần diện tím từ đầu đến chân, chỉ cần một chiếc cardigan, áo sơ mi hay chân váy đúng sắc độ cũng đủ khiến set đồ mùa thu trông mới mẻ hơn.

1. Cardigan tím

Nếu chỉ được chọn một món đồ tím mận để bắt trend mùa Thu này, cardigan chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất. Vốn đã là item quen mặt mỗi khi trời chuyển lạnh, cardigan khi khoác lên mình sắc tím mận lại càng có sức hút riêng. Vừa mang chút hơi hướng vintage, vừa nữ tính, ngọt ngào nhưng không hề bánh bèo quá đà. Công thức dễ áp dụng nhất chính là kết hợp cùng quần jeans xanh ống suông, áo hai dây trắng và giày búp bê. Sắc xanh denim giúp màu tím mận trông trẻ trung, gần gũi hơn, trong khi lớp áo trắng bên trong tạo khoảng sáng để tổng thể không bị tối.

Muốn hóa nàng thơ mùa thu, chị em có thể thử cardigan tím mận cùng chân váy dáng dài. Những chiếc cardigan dáng lửng, ôm nhẹ cơ thể đặc biệt hợp với công thức này vì vừa tôn eo vừa tạo cảm giác thanh thoát. Còn với hội thích phong cách cool chic, cardigan tím mận phối cùng chân váy ngắn, tất cao cổ và loafer cũng là lựa chọn rất đáng thử. Một chiếc áo mà cân được từ nàng thơ đến gái phố thế này thì bảo sao hội sành điệu không mê!

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2. Áo len, áo thun

Không phải lúc nào bắt trend cũng cần đến những item cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần thay chiếc áo trắng hoặc đen quen thuộc bằng một chiếc áo tím mận là cả outfit đã đổi mood ngay. Áo len và áo thun là hai lựa chọn cực kỳ dễ ứng dụng, phù hợp với những cô nàng thích mặc đẹp theo kiểu thoải mái, không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ. Đặc biệt, sắc tím trầm này có khả năng biến những món đồ basic trở nên thú vị, vừa nổi bật vừa giữ được nét sang xịn, không lo bị sến.

Với áo len tím mận, chị em có thể thoải mái lựa chọn từ những thiết kế ôm nhẹ, tôn dáng đến phom oversized phóng khoáng. Áo len cổ tròn mang đến cảm giác trẻ trung, dễ mặc, trong khi những mẫu cổ chữ V hoặc trễ vai lại ghi điểm nhờ vẻ nữ tính, quyến rũ vừa đủ. Đặc biệt, chất liệu len mềm mại kết hợp cùng sắc tím mận càng khiến tổng thể trông ấm áp, sang chảnh, cực hợp với không khí mùa Thu.

Riêng áo thun tím mận lại là chân ái cho những cô nàng mê phong cách năng động, thoải mái. Một chiếc baby tee ôm gọn sẽ mang đến vẻ ngoài trẻ trung, có chút Y2K, còn áo thun oversized lại ghi điểm nhờ sự phóng khoáng, cá tính. Dù lựa chọn kiểu dáng nào, sắc tím mận cũng đủ giúp chiếc áo tưởng chừng đơn giản trở thành điểm nhấn thú vị, khiến chị em mặc basic mà vẫn có gu.

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3. Chân váy

Nếu đã quá quen với những chiếc chân váy đen, trắng hay nâu, mùa này chị em hãy thử đổi gió bằng một thiết kế màu tím mận. Không quá chói mắt nhưng vẫn đủ nổi bật, chân váy tím mận có khả năng khiến những món đồ basic đi cùng trở nên thú vị hơn hẳn. Một mẹo nhỏ là khi diện chân váy tím mận, chị em nên ưu tiên phần áo có màu sắc đơn giản như trắng, kem, xám hoặc đen. Để chiếc váy làm tâm điểm sẽ giúp tổng thể trông hài hòa, tránh cảm giác quá nhiều màu sắc đang tranh nhau chiếm spotlight.

4. Váy liền

Với các nàng thích mặc đẹp nhưng lại lười nghĩ công thức phối đồ, một chiếc váy liền tím mận chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Bởi bản thân gam màu này đã đủ tạo ấn tượng, chỉ cần chọn đúng phom váy là có thể lên đồ xinh xắn mà chẳng cần mix & match quá nhiều. Đặc biệt, với những chiếc váy tím mận có thiết kế cầu kỳ như cổ đổ, tay phồng hay chi tiết xếp nếp, hãy tiết chế phụ kiện để tổng thể không bị rườm rà. Đôi khi, chỉ cần một chiếc váy có màu sắc đẹp và phom dáng tôn người là đủ để chị em ghi điểm rồi.



