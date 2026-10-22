Màu hồng không chỉ dành cho những cô nàng điệu đà: 4 cách phối màu giúp diện mạo sang hơn mùa thu đông

Điều quan trọng hơn là chọn đúng sắc độ hồng và đặt nó cạnh những gam màu phù hợp. Khi được tiết chế bằng nâu, xám hay đỏ rượu vang, màu hồng hoàn toàn có thể trở nên trưởng thành, thanh lịch và giàu chiều sâu.

Thay vì chỉ nghĩ đến hồng pastel hoặc hồng cánh sen rực rỡ, mùa thu đông là lúc nên thử những sắc hồng trầm hơn như hồng đào, hồng phấn ánh tím, hồng đất hay hồng tro. Những gam màu này vẫn giữ được nét mềm mại vốn có, nhưng dễ mặc hơn, không kén tuổi và cũng không khiến tổng thể trở nên quá "bánh bèo".

Hồng đào và nâu đậm: Bảng màu ấm áp cho mùa lạnh

Hồng đào khi đi cùng nâu chocolate hoặc nâu hạt dẻ tạo nên cảm giác ấm áp, cổ điển và rất hợp tiết trời cuối năm. Một chiếc áo len hồng đào phối quần tây nâu đậm, chân váy midi màu cacao hoặc boots da nâu là công thức dễ áp dụng cho cả đi làm lẫn hẹn hò cuối tuần.

Để bộ đồ không bị quá ngọt, hãy ưu tiên những món có phom dáng gọn gàng: áo len mỏng cổ tròn, blazer dáng đứng, quần ống suông hoặc túi da phom cứng. Sự đối lập giữa nét dịu dàng của hồng và độ trầm của nâu sẽ giúp diện mạo vừa nữ tính vừa có chiều sâu.

Hồng tím và đỏ rượu vang: Sang trọng mà không phô trương

Nếu muốn thử màu hồng theo hướng cá tính hơn, hồng ánh tím là lựa chọn đáng cân nhắc. Sắc màu này có độ lạnh nhất định, khi kết hợp với đỏ rượu vang sẽ tạo nên tổng thể cuốn hút, sang trọng và có chút bí ẩn.

Bạn có thể chọn áo sơ mi hồng tím phối chân váy đỏ burgundy, hoặc diện áo len đỏ rượu vang bên ngoài váy hồng phấn ánh tím. Bởi cả hai đều là gam màu có độ trầm, phụ kiện nên tiết chế ở tông đen, nâu sẫm hoặc ánh kim mờ. Một đôi giày mũi nhọn và túi da nhỏ là đủ để set đồ thêm chỉn chu.

Hồng và xám: Công thức dễ mặc cho phụ nữ 35+

Đây là một trong những cách phối an toàn nhất dành cho những ai yêu màu hồng nhưng ngại vẻ ngoài quá nổi bật. Màu xám trung tính giúp làm dịu sắc hồng, khiến tổng thể trở nên hiện đại, thanh lịch và nhẹ nhàng hơn.

Áo len hồng phấn phối quần âu xám, blazer xám mặc ngoài váy hồng nhạt hay khăn choàng hồng đi cùng áo khoác dạ xám đều là những lựa chọn không cần suy nghĩ quá nhiều. Với công thức này, hãy ưu tiên các tông hồng nhạt, hồng tro hoặc hồng phấn lạnh để giữ vẻ tinh tế.

Hồng và nâu cà phê: Nữ tính theo cách trí thức

Nếu nâu đậm mang cảm giác cổ điển, nâu cà phê lại tạo vẻ mềm mại và gần gũi hơn. Một chiếc cardigan hồng đất phối quần nâu cà phê, hoặc chân váy nâu đi cùng áo sơ mi hồng nhạt, đều phù hợp với phong cách tối giản, chững chạc.

Điểm mấu chốt là chọn chất liệu có độ dày vừa phải như len mịn, dạ mỏng, da lộn hoặc tweed. Khi sắc hồng được đặt cạnh nâu cà phê, bộ đồ sẽ không còn chỉ là lựa chọn nữ tính mà trở thành tuyên ngôn về một gu thẩm mỹ dịu dàng, điềm tĩnh và có chủ đích.

Màu hồng đẹp nhất khi người mặc cảm thấy tự tin trong đó. Không cần theo đuổi hình ảnh quá ngọt ngào, chỉ cần thêm một chút hồng vào tủ đồ bằng những bản phối trầm, bạn đã có thể khiến mùa thu đông bớt đơn điệu mà vẫn thật thanh lịch.