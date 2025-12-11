Mặt Rosé quá phù, cảm giác cười cũng khó

Mới đây, Rosé khiến cõi mạng dậy sóng khi xuất hiện trong đoạn video reaction chúc mừng ca khúc APT. đạt #1 trên Billboard Global 200 Year End Chart. Thay vì visual quen thuộc với đường nét thanh thoát, nhỏ nhắn thường thấy, gương mặt của thành viên BLACKPINK trông rất khác lạ. Thậm chí, với nhan sắc lạ lẫm này, nhiều đồn đoán nổ ra, cho rằng cô hẳn là mới tiêm botox, dẫn đến gương mặt sưng và thiếu tự nhiên.

Gương mặt khác lạ của Rosé đang khiến dân tình xôn xao. (Nguồn: Pop Base)

Trong khoảnh khắc zoom cận mặt, Rosé khiến nhiều người ngỡ ngàng vì visual khác biệt rõ rệt. Gương mặt của nữ idol trông sưng hơn hẳn, đặc biệt ở vùng má và quanh mũi, tạo cảm giác rất phù nề. Biểu cảm cũng trở nên đơ cứng, như thể các cơ mặt bị hạn chế chuyển động, khiến netizen càng nghi ngờ về khả năng mỹ nhân sinh năm 1997 vừa tiêm botox và chưa có kịp thời gian để gương mặt mềm mại trở lại.

Layout makeup lần này cũng không hỗ trợ Rosé được phần nào: lớp nền quá bóng, highlight kỹ càng vô tình khiến khuôn mặt càng thêm "căng" và dày. Bên cạnh đó, việc lựa chọn lông mày màu cam cũng bị cho là thiếu sự ăn nhập với tổng thể gương mặt nữ idol.

Dễ thấy 2 bên má của Rosé khá sưng, biểu cảm cũng đơ cứng, thiếu tự nhiên.

Cộng đồng mạng ý kiến trái chiều về giao diện khác lạ của thành viên BLACKPINK. Bên cạnh những ý kiến cho rằng đây là kết quả của việc tiêm botox, có người cũng cho rằng sự khác lạ này đến từ makeup cộng với việc Rosé tăng cân.

Trước đó, Rosé cũng từng vướng nghi vấn thẩm mỹ với sự thay đổi trên gương mặt. Nhiều người cho rằng đường mí mắt của nữ idol rõ nét hơn hẳn so với trước, cùng với chiếc mũi thon gọn bất ngờ chính là những dấu hiệu “dao kéo”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực thành viên BLACKPINK, giải thích rằng sự thay đổi này có thể đến từ kiểu trang điểm mới cùng hiệu ứng ánh sáng, đặc biệt là việc cô có dùng miếng dán kích mí.

Rosé từng vướng nghi vấn sửa mũi, cắt mí mắt.