Hồng Diễm từ lâu vẫn được khán giả ưu ái gọi tên trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất VTV nhờ nhan sắc dịu dàng, đằm thắm cùng phong thái thanh lịch đặc trưng. Dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm, nữ diễn viên vẫn duy trì diện mạo trẻ trung, rạng rỡ, khiến nhiều người khó tin vào tuổi thật. Gương mặt hài hòa, nụ cười tươi tắn cùng làn da sáng giúp cô luôn ghi điểm mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc khoe mặt mộc mới đây, Hồng Diễm lại nhận về những ý kiến trái chiều. Khi không có lớp trang điểm hỗ trợ, diện mạo của nữ diễn viên được nhận xét có phần khác biệt so với hình ảnh chỉn chu quen thuộc trên màn ảnh. Bên cạnh những lời khen dành cho vẻ đẹp tự nhiên, một số khán giả cũng bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo đời thường của mỹ nhân VTV.

Khoảnh khắc Hồng Diễm khoe mặt mộc trong đoạn video chuẩn bị đi chơi thể thao.

Nữ diễn viên sở hữu làn da căng bóng, mịn màng, bề mặt da ít khuyết điểm rõ rệt. Khi không có sự hỗ trợ của lớp nền hay các bước trang điểm cầu kỳ, những đường nét tự nhiên trên gương mặt cô cũng hiện lên rõ hơn. Tuy nhiên, so với hình ảnh chỉn chu, rạng rỡ thường thấy trên màn ảnh hoặc tại các sự kiện, làn da mộc của Hồng Diễm có phần kém tươi tắn hơn, vùng da quanh mắt hơi trầm màu. Dẫu vậy, tổng thể làn da của nữ diễn viên ở độ tuổi 43 như vậy vẫn là đạt trạng thai quá tốt, có độ mịn và trẻ hóa nhất định.

Đáng chú ý, một vệt đen ở vùng mũi của Hồng Diễm khiến nhiều người bàn luận. Một số khán giả thậm chí đặt nghi vấn cô vừa can thiệp thẩm mỹ, bởi dấu vết này thoạt nhìn khá giống sẹo. Trước những đồn đoán của cộng đồng mạng, mỹ nhân VTV đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định đó không phải sẹo mà là nốt ruồi.

Mặt mộc của Hồng Diễm khiến cộng đồng mạng xôn xao vì có vệt đen ở mũi.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh gương mặt mộc của Hồng Diễm.

Nữ diễn viên lên tiếng trước nhiều thắc mắc về vết sẹo ở mũi.

Hồng Diễm luôn chiếm được cảm tình của khán giả "màn ảnh nhỏ" nhờ vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, mang nét thanh lịch rất riêng của người phụ nữ Hà thành. Gương mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái nền nã giúp nữ diễn viên dễ dàng tạo thiện cảm, dù xuất hiện trên màn ảnh hay trong những khoảnh khắc đời thường.

Nhan sắc được nhiều người ví von là "đẹp nhất VTV" của Hồng Diễm.

Ở độ tuổi U45, cô vẫn được đánh giá là một trong những mỹ nhân trẻ đẹp nổi bật của "vũ trụ phim truyền hình Việt", sở hữu diện mạo tươi tắn, mặn mà nhưng không cộng thêm tuổi cho nhan sắc. Đáng chú ý, sức hút của Hồng Diễm không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn đến từ phong cách thời trang ngày càng trẻ trung. Nếu trước đây, nữ diễn viên thường gắn liền với những bộ cánh thanh lịch, kín đáo, tôn lên nét dịu dàng thì hiện tại, cô cũng mạnh dạn thử nghiệm những cách phối đồ hiện đại, màu sắc tươi sáng và phom dáng thời thượng hơn. Sự thay đổi vừa đủ giúp Hồng Diễm làm mới hình ảnh mà vẫn giữ được nét duyên dáng vốn có, chứng minh rằng tuổi tác không phải rào cản để phụ nữ tự tin làm đẹp và thể hiện cá tính.

Phong cách ngày càng trẻ trung của Hồng Diễm ở tuổi 43.

Ảnh: FBNV.