Mặt mộc của loạt Anh Trai Say Hi được hé lộ, trùm cuối làm chuyện không ngờ

Đêm concert Anh Trai Say Hi tại Las Vegas sẽ diễn ra vào cuối tuần này (theo giờ Mỹ), thế nhưng từ 22/7, dàn nghệ sĩ đã lên đường để đi lưu diễn. Trên mạng xã hôi, hàng loạt Anh trai thi nhau check in sân bay để thông báo đến khán giả. Mới đây, tối 23/7 Anh Tú là thành viên tiếp theo "xả" loạt ảnh chụp trộm các Anh Trai trong lúc đang nghỉ ngơi trên máy bay. Với những khung hình không thể chân thật hơn, vô số ảnh mặt mộc của dàn mỹ nam đã vô tình được hé lộ. Bên cạnh đó, qua đây netizen còn có cơ hội nhìn thấy cách họ chăm chút cho ngoại hình trước giấc ngủ - có người đơn giản hết sức, cũng có người đặt nhan sắc lên hàng đầu:

Hội mặt mộc

Captain Boy, Jsol, Pháp Kiều và Dương Domic là 4 anh chàng thiếu "phòng thủ" nhất khi để Anh Tú bắt được mặt mộc "full HD". Jsol trông có vẻ mệt mỏi nhưng bù lại điểm cộng là làn da khá căng bóng - phải chăng là dấu hiệu của việc đã bôi kem dưỡng ẩm sẵn sàng trước khi ngủ? Trong khi đó, Captain lại để lộ làn da khá khô.

Dương Domic cách đây ít lâu từng khiến fan bất ngờ vì lộ mặt mộc nhiều mụn, thời điểm đó người hâm mộ của nam thần thế hệ mới tỏ ra lo lắng, cho rằng lịch trình dày đặc khiến Dương Domic không có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục da. Với bức hình từ góc nghiêng lần này, phần nào có thể thấy tình trạng của anh chàng đã cải thiện hơn trước kha khá.

Pháp Kiều bình thường với giao diện cực slay nhưng được khen ngợi hết lời vì vẻ ngoài rất "xinh yêu" khi ngủ. Mặt mộc của "xà nữ" hạn chế khuyết điểm với làn da mịn căng.

Đối lập lại với hội mặt mộc, 3 trai đẹp: HURRYKNG, HIEUTHUHAI và RHYDER lại không dễ "hớ hênh" như thế. HURRYKNG phòng thủ tuyệt đối khi che kín mặt bằng mũ. Trong khi đó, dù ở góc chụp khá hạn chế, HIEUTHUHAI và RHYDER vẫn khiến fandom xao xuyến với style ăn mặc trẻ trung.

Hội yêu làm đẹp

Lạc vào sân chơi của hội làm đẹp có 3 đại diện là Hùng Huỳnh, Đức Phúc và "chủ thớt" - Anh Tú. Hùng Huỳnh và Anh Tú "Voi" cho thấy họ đều là những anh chàng skincare cần mẫn, không quên đắp mặt nạ thạch collagen để cấp ẩm trong chuyến bay dài, duy trì làn da căng bóng. Dù vậy Anh Tú chia sẻ "nỗi khổ" khi mặt nạ miếng không thể vừa khít với gương mặt anh.

Vị trí "trùm cuối" của dàn sao này xứng đáng thuộc về Đức Phúc. Luôn thể hiện hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện, nam ca sĩ cho thấy anh không dễ dàng bị lộ khoảnh khắc đang đắp mặt nạ và mặt mộc lại càng không. Đức Phúc được Anh Tú tiết lộ đang sử dụng cushion của fwee để dặm lại nền dù trời còn tối.