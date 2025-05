Bên cạnh Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi, Chương Tử Di, mảnh ghép cuối cùng tạo nên "tứ đại hoa đán" đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ chính là Châu Tấn. Không chỉ được ví như "Quốc bảo" với khả năng diễn xuất ấn tượng, đại minh tinh còn luôn khiến công chúng phải trầm trồ trong khoản "đóng băng nhan sắc". Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1974 tiếp tục gây xôn xao cõi mạng với bức hình selfie cận mặt khoe trọn nhan sắc ở tuổi 51.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với làn da sáng khoẻ, tươi tắn. Dấu hiệu lão hoá như nếp nhăn, lỗ chân lông to hay da sạm không đều màu v.v... cũng không hiện hữu nhiều trên gương mặt ngôi sao Như Ý Truyện.

Nhìn vào bức hình này, không ai nghĩ Châu Tấn đã ở độ tuổi 51, bởi trông cô trẻ trung hơn hẳn những tấm hình selfie mặt mộc trước kia.

Trước đó, Châu Tấn từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng bàn tán khi khoe ảnh cam thường selfie cận mặt. Có thể nói phong độ nhan sắc của cô qua các bức ảnh khoe mặt mộc cũng có lúc trồi sụt, nhưng không thể phủ nhận làn da khoẻ khoắn đáng hâm mộ ở tuổi 51 của người đẹp này.

Bí quyết dưỡng da của Châu Tấn luôn nhận được sự quan tâm của phái đẹp. Bên cạnh những bước skincare bằng các sản phẩm chuyên dụng, nữ diễn viên đặc biệt yêu thích các "chân ái" đến từ thiên nhiên, trong đó phải kể đến dưa chuột và cà chua. Đây là 2 loại thực phẩm không thể thiếu thường được cô sử dụng để làm món salad tổng hợp cũng như sử dụng trong bữa tối, đem đến nhiều lợi ích cho làn da.

Dưa chuột và cà chua chính là 2 "chân ái" của Châu Tấn để níu giữ thanh xuân.

1. Cà chua

Cà chua thường khiến hội làm đẹp mê mẩn bởi chính là "thần dược" cho quá trình giảm cân, giúp tạo cảm giác no lâu. Đặc biệt, thành phần vitamin E chứa trong cà chua còn có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, từ đó làm chậm quá trình lão hóa, giúp làn da luôn rạng rỡ, tươi tắn. Vitamin C có trong cà chua còn giúp "bơm đầy" collagen tự nhiên vào làn da, tạo độ săn chắc và đàn hồi cũng như làm sáng, giảm thiểu sự xuất hiện của các vết thâm, nám, tàn nhang.

2. Dưa chuột

Nhờ thành phần giàu vitamin C, dưa chuột là một trong những thực phẩm tự nhiên thường được các chị em lựa chọn bởi công dụng làm sáng và đều màu da, thúc đẩy sự sản sinh collagen, đem đến một làn da căng bóng, săn chắc. Sở dĩ, dưa chuột được xem như vũ khí duy trì làn da tươi trẻ bởi thành phần các chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene giúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do, ngăn chặn quá trình lão hóa, giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn, duy trì làn da tươi trẻ.

Không những thế, dưa chuột còn ghi điểm bởi những công dụng khác như giúp dưỡng ẩm cho da, đem lại làn da căng mịn và tươi sáng, hỗ trợ việc giảm cân. Ngoài ra, đặc tính làm mát của dưa chuột giúp làm dịu da khi bị cháy nắng hoặc kích ứng.