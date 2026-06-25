Mặt mộc 100% của Suzy
Nhan sắc của Suzy chưa bao giờ chỉ nằm ở những khoảnh khắc được makeup hoàn hảo.
Không phải ngẫu nhiên mà Suzy được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng “tình đầu quốc dân” suốt nhiều năm qua. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng với những đường nét hài hòa, nữ diễn viên luôn tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn đầy cuốn hút mỗi khi xuất hiện. Gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngọt ngào đã trở thành “thương hiệu” giúp mỹ nhân sinh năm 1994 ghi dấu ấn trong lòng khán giả ngay từ những ngày đầu ra mắt.
Đặc biệt, nhan sắc đời thường của Suzy cũng nhiều lần gây xao xuyến cõi mạng, nhất là những khoảnh khắc cô tự tin khoe mặt mộc. Không cần lớp trang điểm cầu kỳ, nữ thần Kpop vẫn ghi điểm với vẻ đẹp thanh xuân ai nhìn cũng có thiện cảm.
Không những khoe mặt mộc xuất sắc, Suzy còn tự tin zoom cận cảnh ngũ quan thanh thoát. Nữ diễn viên ghi điểm với làn da sáng mịn, bề mặt da khá đều màu cùng độ căng bóng, hầu như không có khuyết điểm và lỗ chân lông. Những đường nét vốn được yêu thích như đôi mắt to, sống mũi thanh tú hay khuôn môi mềm mại của "tình đầu quốc dân" vẫn hoàn toàn vẹn nguyên mà không cần đến makeup, thậm chí còn không dùng kem chống nắng.
Làn da của Suzy trong ảnh cận mặt gần như không có sự che phủ, mang đến cảm giác khỏe khoắn rất thật, những vẫn giữ được vẻ tươi tắn, mướt mắt. Mái tóc buông tự nhiên cùng gương mặt mộc càng làm nổi bật nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, mang đến vibe gần gũi, giản dị của nữ thần Kpop.
Tất nhiên, Suzy cũng để lộ một vài dấu hiệu rất tự nhiên như gương mặt hơi sưng nhẹ, vùng mắt vẫn có quầng thâm nhưng tổng thể đường nét hài hòa cùng làn da khỏe khoắn vẫn giúp cô giữ được "nhan sắc thật" đầy cuốn hút. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng Suzy nên xuất hiện với mặt mộc thường xuyên hơn, bởi vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng này của mỹ nhân sứ Hàn quá đỉnh.
Để duy trì làn da được ví như “thương hiệu” của mình, Suzy không chạy theo những chu trình chăm sóc quá phức tạp mà tập trung vào những bước cơ bản, quan trọng nhất là làm sạch và cấp ẩm. "Tình đầu quốc dân" từng chia sẻ cô luôn cố gắng tẩy trang thật kỹ sau mỗi ngày làm việc, bởi việc để lớp makeup tồn đọng có thể khiến làn da dễ gặp vấn đề.
Suzy cũng tiết lộ một thói quen đặc biệt là sau khi rửa mặt, cô không dùng khăn lau khô mà thoa toner trực tiếp lên nền da còn ẩm để giữ lại độ ẩm tốt hơn. Bên cạnh đó, người đẹp duy trì việc đắp mặt nạ dưỡng da và chú trọng cấp nước để làn da luôn căng mịn, khỏe khoắn. Những thói quen tưởng chừng đơn giản này được Suzy duy trì trong thời gian dài, giúp cô luôn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, tự nhiên mà không cần đến lớp trang điểm hỗ trợ.