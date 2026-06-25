Không phải ngẫu nhiên mà Suzy được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng “tình đầu quốc dân” suốt nhiều năm qua. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng với những đường nét hài hòa, nữ diễn viên luôn tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn đầy cuốn hút mỗi khi xuất hiện. Gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngọt ngào đã trở thành “thương hiệu” giúp mỹ nhân sinh năm 1994 ghi dấu ấn trong lòng khán giả ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Đặc biệt, nhan sắc đời thường của Suzy cũng nhiều lần gây xao xuyến cõi mạng, nhất là những khoảnh khắc cô tự tin khoe mặt mộc. Không cần lớp trang điểm cầu kỳ, nữ thần Kpop vẫn ghi điểm với vẻ đẹp thanh xuân ai nhìn cũng có thiện cảm.

Bức hình cận mặt không trang điểm gây sốt của Suzy. (Ảnh: X)

Không những khoe mặt mộc xuất sắc, Suzy còn tự tin zoom cận cảnh ngũ quan thanh thoát. Nữ diễn viên ghi điểm với làn da sáng mịn, bề mặt da khá đều màu cùng độ căng bóng, hầu như không có khuyết điểm và lỗ chân lông. Những đường nét vốn được yêu thích như đôi mắt to, sống mũi thanh tú hay khuôn môi mềm mại của "tình đầu quốc dân" vẫn hoàn toàn vẹn nguyên mà không cần đến makeup, thậm chí còn không dùng kem chống nắng.

Làn da của Suzy trong ảnh cận mặt gần như không có sự che phủ, mang đến cảm giác khỏe khoắn rất thật, những vẫn giữ được vẻ tươi tắn, mướt mắt. Mái tóc buông tự nhiên cùng gương mặt mộc càng làm nổi bật nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, mang đến vibe gần gũi, giản dị của nữ thần Kpop.