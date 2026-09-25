Mascot Festival Mẹ bầu và Em bé 2026 xuống phố: Kibu khuấy động không khí trước thềm ngày hội được các mẹ Hà Nội mong chờ nhất lúc này

Kibu là linh vật của KidsPlaza, được tạo nên với mong muốn trở thành người bạn thân thiết của các em bé trên hành trình khôn lớn. Với dáng vẻ tròn trịa, màu xanh nổi bật và nụ cười luôn rạng rỡ, Kibu mang đến cảm giác gần gũi, vui tươi ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đằng sau hình ảnh đáng yêu ấy là thông điệp về sự chở che, yêu thương và gắn kết. Kibu đại diện cho mong muốn của KidsPlaza: được sát cánh cùng ba mẹ từ những ngày đầu chăm con, chia sẻ niềm vui lẫn những bỡ ngỡ trong quá trình nuôi dạy bé. Mỗi cái vẫy tay, mỗi bức ảnh chụp cùng Kibu cũng là một cách để người bạn nhỏ này góp mặt trong ký ức tuổi thơ của con.

Kibu là người bạn nhỏ đồng hành cùng bé lớn lên trong yêu thương và tiếng cười.

Dàn mascot Kibu trong bộ ảnh quảng bá trước thềm Festival.

Kibu mang lời chào Festival ra phố

Giữa không gian quen thuộc trước cửa hàng KidsPlaza, những nhân vật Kibu màu xanh đứng thành hàng, mỗi bạn một biểu cảm: nháy mắt, cười tươi, giơ tay chào. Ở một khung hình khác, Kibu xuất hiện cùng chiếc khung ảnh lớn và tấm biển “Xin chào Hà Nội”, biến một điểm dừng chân thành góc chụp ảnh vui mắt.

Không khí càng tự nhiên hơn khi các em nhỏ bước vào khung hình. Một bé gái đứng cạnh mascot, giơ ký hiệu chữ V và cười trước ống kính. Đó là kiểu khoảnh khắc mà bố mẹ dễ muốn lưu lại: con gặp một nhân vật ngộ nghĩnh, dừng chơi vài phút rồi có thêm một tấm ảnh trong hành trình lớn lên của mình.

Bé tạo dáng bên Kibu tại điểm dừng của hoạt động quảng bá.

Bộ ảnh còn ghi lại Kibu cùng những người tham gia tạo dáng ở không gian ngoài trời, cầm bảng tên và khung hình chào Hà Nội. Những chi tiết này phù hợp để phát triển thành clip ngắn hoặc nội dung trải nghiệm trên mạng xã hội: bắt đầu từ cuộc gặp bất ngờ với mascot, tiếp nối bằng một tấm ảnh kỷ niệm, rồi dẫn người xem đến các hoạt động sắp diễn ra tại Festival. Khi đăng bài cùng video của KOL/KOC, phần cảm nhận nên sử dụng đúng lời nói và trải nghiệm trong clip, thay vì gán cho họ một nhận xét chung.

Khung ảnh “Kibu xin chào” tạo điểm nhấn cho loạt hình, clip trước sự kiện.

Từ cuộc gặp trên phố đến lời hẹn của các gia đình hai miền

Màn xuất hiện của Kibu là phần mở đầu cho Festival Mẹ bầu và Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức với chủ đề “Growing With Love – Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”. Ngày hội dự kiến diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, Hà Nội, ngày 3–4/10, sau đó đến Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Hội Đông, 5A Nguyễn Văn Lượng, TP.HCM, ngày 7–8/11. Sự kiện mở cửa miễn phí.

Nếu Kibu mang đến cuộc gặp đầu tiên, chương trình tại Festival sẽ dành chỗ cho nhiều giai đoạn khác nhau của hành trình làm cha mẹ: mẹ bầu tham gia Yoga Bầu; các bé thử sức ở Kidslympic Bé Bò, Kidslympic Iron Racer; cả nhà cùng chơi tại Family Day. Ngày hội còn có WeFamily Awards và khu mua sắm dành cho gia đình.

Từ một cái vẫy tay của Kibu đến những bức ảnh bố mẹ chụp cho con, tinh thần “Growing With Love” đã có một cách xuất hiện giản dị trước khi Festival chính thức bắt đầu. Với các gia đình ở Hà Nội, lời hẹn ấy chỉ còn tính bằng ngày; với các gia đình ở TP.HCM, hành trình đón chờ ngày hội sẽ tiếp tục đến đầu tháng 11.