Marc Jacobs thời thiệu Joy - Mùa lễ hội tôn vinh nghệ thuật, phong cách và tự do sáng tạo

Lấy cảm hứng từ ghi chú sàn diễn của Marc và được dẫn dắt bởi triết lý sáng tạo đề cao tính cá nhân, chiến dịch JOY mùa Thu 2025 là sự giao thoa giữa thời trang, nghệ thuật, trải nghiệm và kể chuyện. JOY là một hành trình đa giác quan, sẽ lần lượt hé mở qua các đợt ra mắt sản phẩm được tuyển chọn, những màn hợp tác độc quyền, trải nghiệm nhập vai và các hoạt động kết nối văn hóa.

Chiến dịch JOY chính thức khởi động vào 31/7, với màn ra mắt bộ sưu tập Thu 2025 - giới thiệu chất liệu da lộn cao cấp, các thiết kế giày nổi bật, loạt túi xách hoàn toàn mới và những trang phục ready-to-wear mang dấu ấn riêng.

Tâm điểm của bộ sưu tập là chiếc túi The Cristina – một thiết kế điêu khắc mang vẻ thanh lịch hiện đại cho những khoảnh khắc đời thường, cùng với sự xuất hiện của mẫu giày thể thao 72 Spring Sneaker lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển, kết hợp giữa tinh thần thể thao và nét nữ tính. Bộ sưu tập ready-to-wear phản ánh phong cách đa chiều của cô gái Marc – từ vẻ thanh lịch đến cá tính nổi bật nơi phố thị.

Chiến dịch được đạo diễn và chụp bởi Nick Newbold, stylist Stella Greenspan, quy tụ các nàng thơ Mona Tougaard, Xiao Wen Ju và Diana Silvers. Hình ảnh chiến dịch khai thác vẻ đẹp nguyên bản của New York, biến những góc phố ẩn mình thành những thước phim thời trang đầy chất điện ảnh.

Đan xen trong các hình ảnh là những diễn giải táo bạo về JOY từ các nghệ sĩ thị giác tiên phong: David Shrigley, Hattie Stewart và Derrick Adams - mỗi người mang đến góc nhìn sáng tạo riêng, từ sự châm biếm dí dỏm đến phong cách pop siêu thực.

Những phông nền sống động hé lộ các bộ sưu tập capsule độc quyền sẽ ra mắt vào tháng 9, mang đến những thiết kế giới hạn hợp tác cùng từng nghệ sĩ, tái hiện các món đồ cơ bản thành những tác phẩm nghệ thuật đầy niềm vui.

JOY sẽ tiếp tục được kể xuyên suốt mùa qua chuỗi hợp tác và sự kiện toàn cầu, mỗi hoạt động lại thêm một lớp trải nghiệm riêng biệt. Kết quả là một hành trình phong cách và sáng tạo không ngừng chuyển động, được dẫn dắt bởi một mục tiêu duy nhất: lan tỏa JOY dưới mọi hình thức.