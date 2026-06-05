Màng đáy thoáng khí trong tã bỉm: Công nghệ nào thực sự giúp da bé không bị hầm bí?

Màng đáy thoáng khí là gì?

Màng đáy thoáng khí là một loại vật liệu được làm từ Polyethylene (PE) hoặc Polypropylene (PP), ứng dụng công nghệ micro-perforated (vi xốp) với kỹ thuật đục kim để tạo thành các lỗ siêu nhỏ từ 0,1 – 0,3mm.

Nhờ cấu trúc này, bề mặt màng chứa đến hàng triệu lỗ li ti có kích thước đủ lớn để hơi nước thoát ra, nhưng lại đủ nhỏ để ngăn chất lỏng thấm ngược từ bên ngoài vào. Thiết kế này giúp cân bằng giữa khả năng chống thấm và thoát ẩm hiệu quả. Chính vì vậy, màng đáy thoáng khí được ứng dụng phổ biến trong các sản phẩm như tã bỉm, băng vệ sinh… nhằm mang lại cảm giác khô ráo, thoáng mát và dễ chịu cho người dùng.

Màng đáy thoáng khí thường được ứng dụng để làm tã bỉm cho trẻ em.

Màng đáy không đạt chuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây hăm khi mặc tã

Hăm tã từ lâu đã là vấn đề "nhức nhối" đối với nhiều mẹ bỉm, nhưng mẹ biết không, màng đáy thoát khí không đạt chuẩn cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu góp phần gây hăm cho bé đấy.

Bởi màng đáy của bỉm chịu trách nhiệm đẩy hơi ẩm sinh ra bởi mồ hôi của bé ra ngoài, từ đó làm giảm nhiệt độ trong bỉm và giữ cho da con được khô thoáng. Nếu màng đáy kém chất lượng, hơi nóng ẩm sẽ bị tích tụ lại bên trong không gian kín của bỉm, dẫn đến bít tắc lỗ chân lông và gia tăng nguy cơ bị hăm tã cho con.

Màng đáy thoáng khí kém chất lượng là nguyên nhân khiến con bị hăm tã, đặc biệt là trong mùa hè.

Tã Animo Ultra Thin & Soft - Thương hiệu sở hữu màng đáy cao cấp cho da bé luôn thoáng mát

Thương hi ệ u tã Animo được nghiên cứu và sản xuất bởi đội ngũ Việt Nam. Dựa trên sự thấu hiểu về khí hậu nóng ẩm của mùa hè nước ta, thương hiệu đã đặc biệt thiết kế màng đáy thoáng khí micro-perforated cao cấp với hàng triệu lỗ nhỏ li ti. Sở hữu chất lượng được kiểm định định kỳ, Animo không chỉ mang đến loại tã bỉm thoáng mát để da con luôn được "thở", mà còn đảm bảo an toàn trong suốt quá trình con sử dụng.

Thương hiệu còn ghi điểm với thiết kế siêu mỏng chỉ 2mm (trừ size NB/XS), xua tan nỗi lo hầm bí, nóng nực khi con phải đóng bỉm trong mùa hè. Không chỉ dừng lại ở thiết kế mát mẻ, bỉm còn ứng dụng công nghệ hạt SAP và Gel Lock trong lõi bỉm. Nhờ đó mà chất bẩn khi tiếp xúc với tã sẽ nhanh chóng được thấm hút, khóa chặt vào trong lõi để giữ cho da con luôn khô ráo, hạn chế nguy cơ hăm bỉm ở thời điểm giao mùa.

Tã Animo Ultra Thin & Soft có độ dày chỉ 2mm (trừ size Newborn/XS) cho bé sự thoải mái khi sử dụng

.Có giá thành "mềm mại" chỉ từ 2.000đ cho mỗi miếng bỉm, tã Animo được xem là lựa chọn tiết kiệm hàng đầu dành cho ba mẹ Việt. Mức chi phí này giúp ba mẹ chủ động tiết kiệm được chi phí để đầu tư vào các khoản chăm sóc khác, hỗ trợ con trên hành trình phát triển toàn diện về sau.

Tất cả các dòng tã bỉm Animo đều đang được phân phối chính hãng tại mọi cửa hàng Con Cưng, mời ba mẹ tham khảo nhé!