Màn "sửa đồ" điên rồ của Lisa ở show Louis Vuitton: Nhan sắc cứu thời trang một phen trông thấy

Tối muộn 6/10, Tuần lễ Thời trang Paris SS27 dần bước về cuối với show diễn khép màn thuộc về Louis Vuitton. Trước giờ G, mọi ống kính tại kinh đô ánh sáng đồng loạt dồn về hàng ghế đầu đắt giá của nhà mốt Pháp.

Bên cạnh Lisa và Felix - hai cái tên tiếp tục "giữ chuỗi" phong độ tại mùa mốt quan trọng nhất năm, Louis Vuitton mùa này còn ghi nhận một sự chuyển giao đặc biệt. Sau khi Jun Ji Hyun hết hợp đồng đại sứ, Shin Min Ah trở thành cái tên tiếp theo tiếp quản vị trí "minh tinh Hàn Quốc", nối dài bản sắc đài các và vẻ đẹp vượt thời gian mà nhà mốt Pháp luôn xây dựng cho các biểu tượng điện ảnh xứ kim chi.

Không gian trình diễn của Louis Vuitton mùa này gây ấn tượng mạnh khi biến thành một đường đua thực thụ, điểm xuyết bằng những chiếc ô tô lơ lửng trên không trung. Ngay từ trước giờ G, bầu không khí bao trùm sự kịch tính và hồi hộp tựa một cuộc đua tốc độ chuẩn bị khởi động, khiến toàn bộ khán giả không khỏi tò mò về những sáng tạo sắp sửa được GĐST Nicolas Ghesquière trình làng.

Dàn sao châu Á tại show diễn Lousi Vuitton SS27.

Một đêm trước khi sàn diễn Louis Vuitton SS27 chính thức lên đèn, Lisa đã khởi động bầu không khí Paris bằng sự hiện diện từ rất sớm. Lịch trình phủ sóng dày đặc từ chuỗi tiệc riêng đến các buổi phỏng vấn của nhà mốt nhanh chóng biến thành tiêu điểm truyền thông. Thậm chí, một khoảnh khắc đóng cửa ngẫu hứng trước ống kính cũng đủ sức tạo nên chiếc meme gây bão khắp các nền tảng.

Tại show chính, tâm điểm truyền thông một lần nữa gọi tên Lisa với một trong những tạo hình bứt phá nhất của cô qua các mùa thời trang. Chọn chiếc áo peplum bèo nhún với sắc tím đầy kịch nghệ từ BST Cruise 2027, nữ đại sứ đã tự tin lược bỏ bộ jumpsuit được layer bên trong như bản gốc.

So với cách phối nguyên bản trên runway, tạo hình của Lisa được đánh giá cao hơn hẳn nhờ tư duy xử lý tỷ lệ xuất sắc. Bằng cách biến tấu cùng chân váy da siêu ngắn khoe trọn đôi chân thon dài và nhấn nhá bằng mái tóc uốn nếp thập niên 1920, Lisa đã "giải cứu" một mẫu trang phục khó nhằn và rườm rà, biến diện mạo thành một outlook kiêu kỳ, sắc sảo và đầy tính ứng dụng.

Chiếc áo dáng peplum được Lisa phối cùng váy da màu xanh navy thanh thoát hơn cho với bản gốc trên runway.

Một tạo hình bứt phá của Đại sứ Toàn cầu Lisa tại show diễn Louis Vuitton SS27, với mái tóc cổ điển 1920s cùng chiếc áo bèo nhún màu lavender.

Lisa không tì vết qua ống kính Getty Images. Lisa không tì vết qua ống kính Getty Images.

Sóng đôi cùng tinh thần phá cách đó, Felix lựa chọn ngôn ngữ tạo hình tiết chế hơn nhưng sở hữu lực hút thị giác mãnh liệt. Nam thần tượng diện bộ suit đen với tuxedo jacket dáng cropped, dựng phom vai đứng dáng bên ngoài sơ mi trắng và cà vạt đen chuẩn mực. Mái tóc bạch kim buông lơi tự do kết hợp cùng lối trang điểm nhấn vào ánh mắt tiếp tục hoàn thiện diện mạo phi giới tính đặc trưng, biến Felix thành một "tiên tử" sắc sảo trên hàng ghế đầu của nhà mốt Pháp.

Vẫn là một Felix mang vẻ đẹp unisex hút hồn, nhưng với một lựa chọn thời trang có phần khá an toàn.

Về phía Shin Min Ah, nữ diễn viên xuất hiện với khí chất đài các vốn có và nụ cười thân thiện. Cô khoác lên mình thiết kế áo dáng dài sắc trắng ngà phối cùng chi tiết gile da đen tương phản, tạo điểm nhấn bằng chiếc thắt lưng họa tiết da báo thít chặt vòng eo. Mái tóc đen uốn sóng lơi tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ giúp diện mạo của tân Đại sứ dung hòa trọn vẹn giữa nét cổ điển và cấu trúc hiện đại đặc trưng của Nicolas Ghesquière.

Shin Min Ah trong trạng thái rất tốt.

Thổi làn gió trẻ trung của các idol thế hệ mới vào không gian sự kiện, bộ đôi Yoonchae và Daniela từ nhóm nhạc KATSEYE hóa thân thành những "Louis Vuitton girls" thứ thiệt. Cả hai chọn ngôn ngữ futuristic sporty-chic năng động: Yoonchae nổi bật với mái tóc bạch kim cùng áo khoác biker phối mảng màu đệm vai đi kèm quần micro-shorts ánh kim, trong khi Daniela chọn jacket da bóng sắc xanh navy đồng điệu. Nguồn năng lượng phóng khoáng cùng tư duy lên đồ hiện đại biến bộ đôi thành điểm nhấn tươi mới giữa dàn khách mời quy tụ tại Paris.

Hai cô gái của KATSEYE vô cùng nóng bỏng.

Khung hình chung của Felix và đàn chị Shin Min Ạh

Zendaya và stylist Law Roach, lần này trang phục của vợ "nữ hoàng thời trang" khá "gọn nhẹ".

Lư Dục Hiểu hoàn toàn bị làm khó với bộ cánh rối rắm này.

Jaden Smith

Emma Stone

Ảnh: Internet

CHHRIST