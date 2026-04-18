Màn lột xác hút view của nữ idol vướng tranh cãi nghiện thẩm mỹ

Màn “lột xác” của Giselle (aespa) đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trong cộng đồng fan K-pop, đặc biệt khi đặt lên bàn cân với lần xuất hiện tại show của Loewe trong khuôn khổ Fashion Week tháng 3/2026.

Đoạn video nhận về 1,2 triệu lượt xem của Giselle trong phần biểu diễn solo. (Nguồn: fall_in_love_uu)

Thời điểm đó, nữ rapper gây tranh cãi khi xuất hiện với layout makeup bị nhận xét là “ô dề” với lớp nền lì, contour sắc cùng đôi mắt đánh đậm và đường kẻ eyeliner kéo dài, khiến tổng thể gương mặt trở nên cứng và thiếu tự nhiên. Không chỉ vậy, gương mặt gầy gò cùng phần cơ mặt có phần thiếu linh hoạt khiến nhiều người cho rằng thành viên aespa ám ảnh nhan sắc hoàn hảo, lạm dụng thẩm mỹ làm mất đi nét mềm mại vốn có.

Khuôn mặt gầy và nhọn hoắt của Giselle từng trở thành tâm điểm. (Nguồn: Getty)

Tuy nhiên, màn biểu diễn solo mới đây tại Nhật Bản lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Giselle xuất hiện với visual được đánh giá “lên hương” rõ rệt, thần thái tự tin và cuốn hút hơn hẳn.

Trong khoảnh khắc trên sân khấu, nữ idol diện một bộ bodysuit ôm sát màu tím pastel, thiết kế tối giản nhưng tôn trọn vóc dáng săn chắc. Phần cổ áo xẻ nhẹ kết hợp tay dài giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Điểm nhấn nằm ở đôi boots cao quá gối màu đen, đính nhiều chi tiết khóa kim loại cá tính, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đúng chất IT-Girl.

Thân hình thon chắc cùng lớp makeup hoàn hảo đã gíup Giselle toả sáng. (Nguồn: TikTok)

Makeup lần này cũng “ghi điểm” tuyệt đối với lớp nền mỏng nhẹ, trong trẻo hơn, giảm hẳn contour sắc cạnh. Đôi mắt được nhấn nhá vừa phải với tông nâu tím hài hòa, kết hợp son bóng nhẹ giúp gương mặt trở nên mềm mại, có sức sống. Mái tóc đen suôn dài cùng phần mái thưa càng làm nổi bật vẻ nữ tính, trẻ trung. Sự mới lạ trong tạo hình khiến nhiều người không nhận ra mỹ nhân nhà SM, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc cô ngày càng hút mắt.

Có thể nói, từ một thành viên từng bị đánh giá mờ nhạt, Giselle đang dần viết lại câu chuyện “vịt hóa thiên nga” theo cách rất riêng. Không còn là hình ảnh gây tranh cãi, cô đang trở thành một trong những nhân tố hút fan của aespa, đặc biệt tại thị trường quốc tế. Vóc dáng ngày càng săn chắc, phong cách thời trang rõ nét cùng visual thăng hạng giúp nữ idol nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ.

Giselle hồi mới debut đã chịu nhiều áp lực ngoại hình.

Không chỉ thăng hạng trên sân khấu, phong cách đời thường của Giselle cũng ngày càng “lên tay” rõ rệt. Nữ idol theo đuổi hình ảnh IT-Girl đúng nghĩa với gu ăn mặc linh hoạt nhưng luôn giữ được chất riêng: khi thì tối giản, cá tính với áo crop top, quần ống rộng và sneaker; lúc lại chuyển sang vibe nữ tính, nàng thơ.