Màn kết hợp đặc đặc biệt đầy tươi mới giữa LANEIGE và Hello Kitty

Thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu đến từ Hàn Quốc Laneige, nổi tiếng với những trải nghiệm chăm sóc da sáng tạo, ra mắt một sản phẩm giới hạn hợp tác với Hello Kitty. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50, Laneige kết hợp kem dưỡng ẩm đình đám Water Bank Gel Cream và Hello Kitty mang đến sự tươi mát và tận hưởng kỳ nghỉ của bạn với làn da căng mọng, ẩm mịn.

Với chủ đề ‘Hello Kitty, Hello holiday! Tận hưởng kỳ nghỉ thú vị với phiên bản đặc biệt Water Bank Gel Cream x Hello Kitty!’, sự hợp tác này là chiến dịch toàn cầu trên nhiều thị trường bao gồm Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Thông qua sự hợp tác này, Laneige truyền cảm hứng qua hình tương mang nhiều thông điệp vui vẻ, hạnh phúc với những kỳ nghỉ thảnh thơi không lo lắng các về vấn đề da, cùng với Hello Kitty.

Phiên bản Laneige Water Bank Gel Cream X Hello Kitty được thiết kế với cảm hứng tận hưởng những kỳ nghỉ của bạn. Hình ảnh Hello Kitty độc quyền được in trên hộp giấy và hộp kem dưỡng ẩm Water Bank Gel Cream. Hình tượng Hello Kitty được trang trí với một bông hoa nhiệt đới, và bạn sẽ nhận được một móc khóa Hello Kitty kèm theo sản phẩm với trang phục bơi và ván lướt sóng. Móc khóa Hello Kitty có thể dán nam châm lên nắp sản phẩm và sử dụng như vật trang trí hoặc sử dụng riêng với móc khóa tháo rời được tặng kèm. Với thiết kế độc đáo này, cùng với các điểm đáng yêu của nhân vật Hello Kitty sẽ mang đến sự thu hút đặc biệt đối với người tiêu dùng, đặc biệt là Gen Z.

Kem dưỡng ẩm Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Cream đã là sản phẩm bán chạy nhất của LANEIGE kể từ khi ra mắt vào năm 2002, ghi nhận doanh số tích lũy 18 triệu đơn vị trong và ngoài nước. Vào tháng 1 năm nay, Laneige đã ra mắt phiên bản cải tiến với ba sản phẩm Water Bank dành cho mọi loại da, với hiệu quả dưỡng ẩm đã được chứng mình và nhận được sự ủng hộ trên thị trường toàn cầu vì khả năng tăng cường hàng rào da. Kem gel dưỡng ẩm Water Bank Gel Cream đặc biệt dành cho làn da dầu và da hỗn hợp thiên dầu, da gặp tình trạng khô căng do thiếu ẩm từ bên trong nhờ khả năng làm dịu da tức thì giảm -6,3°C* và khả năng cấp ẩm tức thì cho da.

Với phiên bản hợp tác cùng Hello Kitty này, Laneige mang đến trải nghiệm sản phẩm dưỡng ẩm cho làn da căng khỏe, ẩm mượt thậm chí còn thú vị hơn với quà tặng kèm đặc biệt giới hạn! Cùng Laneige “tậu ngay” thiết kế sản phẩm siêu yêu này nhé!

Nơi mua: Laneige Official Store