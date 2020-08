Màn đọ dáng siêu đáng yêu giữa bé trai 18 tháng tuổi “bụng mỡ” và người mẫu bụng 6 múi

Người mẫu nhí gây sốt đấy chính là cậu bé 18 tháng tuổi Augie. Mẹ cậu bé là Katina Behm (34 tuổi) cho biết khởi nguồn của "cuộc tỉ thí" thực ra vô cùng tình cờ khi có một lần cậu bé Augie không chịu mặc đồ và đi lòng vòng trong nhà với chiếc áo không thể cài nút: "Sau khi chụp cho Augie một bức ảnh tôi mới bỗng nhớ ra là cậu của thằng bé, Aris, cũng có một tấm tương tự". Người cậu Aris được nhắc đến ở đây là Aristotle Polites, một chàng người mẫu điển trai nổi tiếng được mọi người yêu thích với phong cách trẻ trung, nam tính và quyến rũ.

Đây là bức ảnh đầu tiên, khởi nguồn cho dự án cháu bắt chước cậu đáng yêu.

Vì thế, Katina lục lại tấm ảnh cũ của em trai và ghép ảnh hai cậu cháu kế nhau, sau đó gửi cho mọi người trong gia đình để xem "Ai đẹp hơn?". Cả nhà đều rất thích bức ảnh so sánh đáng yêu này và bảo Katrina là nên chia sẻ hình ảnh lên mạng. Từ đó một tài khoản mang tên Baby and the Body đã được Katina lập ra để đăng tải những bức ảnh của hai cậu cháu với những dáng pose y hệt nhau vô cùng đáng yêu khiến không ít người thích thú.

Nhưng chắc chắn Katina đã không ngờ được rằng tài khoản này cùng những bức ảnh với ý định chỉ để cho vui này lại nhận được nhiều sự yêu mến đến thế. Chỉ trong vòng chưa tới 1 tháng, lượng fan trên Instagram của hai cậu cháu người mẫu này đã tăng vọt lên con số 29 nghìn người.

Những bức ảnh của hai cậu cháu nhận được sự đón nhận và yêu mến rất lớn từ cộng đồng mạng.

Nguyên nhân khiến những bức ảnh này lại gây bão đến như vậy chắc một phần không nhỏ là nhờ sự "nhập vai có tâm" cùng những biểu cảm và tạo dáng xuất thần của người mẫu 18 tháng tuổi Augie. Với sự giúp đỡ của mẹ, Augie đã bắt chước một cách vô cùng thành công cậu ruột của mình. Dù bất cứ góc chụp nào thì cậu bé cũng đều có thể hóa thân một cách xuất sắc với những biểu cảm khiến ai nấy cũng phải trầm trồ và nhiều lúc là phì cười vì quá đáng yêu.

Người cậu Aris cũng rất hứng thú chia sẻ lại những bức ảnh hai cậu cháu ngay trên trang cá nhân của mình. Trong khi đó, người cháu Augie cũng dần dà thích thú với dự án vui vẻ này. Mẹ Katina cho biết rằng những hôm biết mình chuẩn bị được chụp ảnh, Augie đều tỏ ra vô cùng phấn khích.

Cùng ngắm thêm những bức ảnh siêu cấp đáng yêu của cặp cậu cháu người mẫu này nhé!

Nguồn: BS, Huffpost