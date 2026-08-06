Trước khi những danh phận từ các nhà mốt xa xỉ trở nên phổ biến tại Việt Nam như hiện nay, ít người biết Hoa hậu Mai Phương Thúy từng là gương mặt đầu tiên bước vào nhóm khách mời đặc biệt của nhà "ông lớn" Dior. Năm 2025, phía đại diện của Mai Phương Thuý từng xác nhận cô đã ký hợp đồng với danh xưng "Friend of the House" (Bạn thân thương hiệu) cùng Dior từ năm 2013, sau khi lọt vào mắt xanh của ông Sidney Toledano - cựu CEO Christian Dior kiêm CEO LVMH Fashion Group.

Thời điểm đó, bản hợp đồng kéo dài trong vòng một năm đã mang lại cho Hoa hậu Việt Nam 2006 nhiều đặc quyền dành cho VIP của nhà mốt Pháp. Cô được đài thọ toàn bộ chi phí di chuyển bằng xe sang, lưu trú tại khách sạn 5 sao và được chuẩn bị những thiết kế mới nhất do thương hiệu chọn lựa cho sự hiện diện tại các sự kiện quốc tế.

Tháng 7/2013, Mai Phương Thúy xuất hiện trên hàng ghế đầu show Dior Haute Couture Fall/Winter 2013 tại Paris trong bộ trang phục có tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Diện mẫu mini dress thuộc bộ sưu tập Spring/Summer 2013 kết hợp cùng chiếc Butterfly-Embellished Mini Lady Dior, chiều cao 1,8 m giúp người đẹp hoàn thiện hình ảnh thanh lịch, tối giản đúng tinh thần của nhà mốt.

Sau show diễn, hình ảnh của Mai Phương Thuý thậm chí còn được tạp chí Vogue Pháp lựa chọn đưa vào bài tổng hợp 35 gương mặt nổi bật nhất sự kiện. Ở vị trí thứ 17, Hoa hậu Việt Nam xuất hiện bên cạnh nhiều tên tuổi đình đám như minh tinh Hàn Quóc Jeon Ji Hyun, biểu tượng thời trang Olivia Palermo hay vợ chồng Thái tử LVMH Antoine Arnault và siêu mẫu Natalia Vodianova.

Tiếp nối ngay sau đó, vào năm 2014, Mai Phương Thúy góp mặt trong danh sách giới hạn chỉ khoảng 20 khách mời VIP tham dự show Dior Haute Couture tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô ngồi hàng ghế đầu, tham gia tiệc tối cùng các khách mời danh tiếng và được xếp chỗ đối diện nữ diễn viên Chương Tử Di. Đến tháng 9 cùng năm, người đẹp tiếp tục đại diện Việt Nam dự sự kiện khai trương cửa hàng Dior lớn nhất Singapore trong thiết kế có giá khoảng 10.000 USD.

Dù vậy, hình ảnh của Mai Phương Thuý tại các sự kiện thời trang quốc tế thời điểm đó cũng không hoàn toàn tích cực. Tại show diễn ở Hong Kong năm 2014, chiếc slip dress lụa thuộc BST Dior Resort 2014 từng khiến cô nhận về ý kiến trái chiều. Dù sở hữu sắc vóc lý tưởng chuẩn high fashion, diện mạo của nàng Hậu khi đó bị đánh giá là chưa lột tả trọn vẹn tinh thần thiết kế như người mẫu trên sàn runway.

Hơn 10 năm sau, vào tháng 3/2025, khi Dior một lần nữa trao danh phận Bạn thân thương hiệu cho một nàng hậu Việt thuộc thế hệ kế tiếp, Mai Phương Thúy bất ngờ chia sẻ lại bức ảnh Getty Images chụp cô tại show diễn Dior ở Hong Kong năm 2014. Đi kèm là dòng trạng thái ngắn gọn: "I can't believe it. It's been eleven years" (Không thể tin được, đã 11 năm rồi.). Theo người đẹp chia sẻ, chuyến đi này cũng đánh dấu sự kiện cuối cùng của cô trước khi chính thức rút lui khỏi làng giải trí.

Dòng chia sẻ ngắn nhưng gợi lại cả một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của người đẹp với nhà mốt nước Pháp. Đồng thời, quãng thời gian 11 năm ấy cũng phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn nghề nghiệp của Mai Phương Thúy.

Sau năm 2014, Hoa hậu Việt Nam 2006 rút khỏi các hoạt động thời trang chuyên nghiệp để tập trung cho kinh doanh và đầu tư, chỉ thỉnh thoảng nhận lời tham dự các show thời trang trong nước. Nhìn lại giai đoạn đồng hành cùng các nhãn hàng xa xỉ, cô từng cho biết bản thân cảm thấy đã trải nghiệm đủ.

Ở góc nhìn của một nhà đầu tư, Mai Phương Thúy cho biết việc sử dụng hàng hiệu trước đây không đơn thuần vì đam mê mua sắm, mà còn là cách để quan sát cách các tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới xây dựng giá trị thương hiệu và tạo ra doanh số. Khi đã tích lũy đủ những điều mình muốn học hỏi, đồng thời công việc hiện tại đòi hỏi nhiều thời gian cho nghiên cứu và đầu tư, cô lựa chọn theo đuổi lối sống tối giản hơn, không còn duy trì thói quen sưu tầm những món đồ xa xỉ như trước.

Ảnh: Getty Images, FBNV