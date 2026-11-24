Trong bức ảnh vừa đăng tải, Mai Phương Thúy xuất hiện với mái tóc nâu đen dài được tỉa nhẹ, kết hợp phần mái thưa buông lơi trước trán và những lọn tóc ôm sát gương mặt. Nàng hậu chọn layout trang điểm tông hồng nude ngọt ngào, tạo điểm nhấn ở đôi mắt cùng bờ môi căng bóng. Ở góc chụp nghiêng, kiểu tóc mới giúp tổng thể đường nét của người đẹp trông thanh thoát và phần cằm có cảm giác thon gọn hơn.

Đáng chú ý, đi kèm khung hình khác lạ này, Mai Phương Thúy còn hài hước tiết lộ một tâm sự thầm kín đã theo mình suốt nhiều năm: "Từ bé đến lớn tôi cứ đau khổ vì không giống bố". Có lẽ chính khoảnh khắc khác lạ này đã khiến Mai Phương Thúy nhận ra mình cũng có vài nét giống bố, khép lại nỗi niềm hài hước bấy lâu.

Kiểu tóc mái thưa ôm nhẹ gương mặt cùng layout makeup tông hồng nude giúp đường nét của Mai Phương Thúy trông thanh thoát, trẻ trung hơn hẳn.

Thực tế, đây không phải lần đầu Mai Phương Thúy chịu khó thử nghiệm với chuyện tóc tai. Năm 2024, cô từng khiến công chúng bất ngờ khi tạm biệt mái tóc dài quen thuộc để chuyển sang kiểu tóc ngắn ngang vai. Lý do được người đẹp chia sẻ cũng duyên dáng không kém: muốn dồn sức cho niềm đam mê tennis và cải thiện những cú đánh trên sân.

Sau gần 20 năm kể từ cột mốc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên giữ được sức hút riêng mỗi lần lộ diện. Thời điểm đội vương miện ở tuổi 18, cô gây ấn tượng mạnh với chiều cao 1,79m cùng vóc dáng nổi bật, song nhan sắc thuở mới vào nghề lại từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ làn da đến đường nét gương mặt. Nhìn lại giai đoạn đó, Mai Phương Thúy từng thẳng thắn gọi đây là thời điểm nhan sắc ở mức "dưới đáy", nhưng cô chưa từng vì thế mà đánh mất sự tự tin. Chính tâm thế thoải mái và sự điềm tĩnh trước áp lực đã giúp nàng hậu bước qua mọi tranh luận xoay quanh ngoại hình.

Nhan sắc tuổi 18 với chiều cao 1,79m của Mai Phương Thúy từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trước khi thăng hạng theo thời gian.

Nhiều năm hậu đăng quang, vóc dáng của Mai Phương Thúy cũng liên tục trở thành đề tài được bàn tán. Từ lợi thế chiều cao, đường cong gợi cảm cho đến những giai đoạn tăng cân, nhất cử nhất động về hình thể của cô đều lọt vào tầm ngắm truyền thông. Người đẹp từng bộc bạch có quãng thời gian bản thân không hiểu giữ dáng để làm gì, chỉ muốn ăn uống thoải mái và tận hưởng cuộc sống như bao người bình thường. Tuy nhiên, trước sức ép dư luận khi câu chuyện cân nặng liên tục bị đưa ra mổ xẻ, cô đã quyết định nghiêm túc hơn với việc kiểm soát vóc dáng.

Sau nhiều lần trồi sụt cân nặng, người đẹp lấy lại hình thể gợi cảm, cân đối nhờ nghiêm túc kiểm soát vóc dáng.

Không chỉ được nhắc đến qua câu chuyện sắc vóc, Mai Phương Thúy còn từng ghi dấu ấn đáng kể ở địa hạt thời trang cao cấp. Năm 2013, cô ký hợp đồng Friend of the House với Dior, trở thành một trong những gương mặt Việt Nam đầu tiên nhận danh xưng này từ nhà mốt Pháp. Theo chia sẻ từ đại diện của nàng hậu, bản hợp đồng kéo dài một năm đi kèm loạt đặc quyền VIP như di chuyển bằng xe sang, lưu trú khách sạn 5 sao và được thương hiệu chuẩn bị trang phục cho các sự kiện quốc tế. Tháng 7/2013, cô từng thu hút sự chú ý khi góp mặt tại show Dior Haute Couture Thu - Đông ở Paris trong bộ trang phục có tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Mai Phương Thúy từng ghi dấu ấn trên cương vị Friend of the House của Dior tại Paris (7/2013).

Sau cột mốc này, Mai Phương Thúy dần rút khỏi các hoạt động thời trang và giải trí thường xuyên để tập trung cho kinh doanh, đầu tư. Những năm gần đây, công chúng biết đến cô nhiều hơn với vai trò nhà đầu tư tài chính, dành sự quan tâm lớn cho chứng khoán và bất động sản. Chọn lối sống khá kín tiếng, nàng hậu hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện showbiz nếu không phải dịp đặc biệt của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, chỉ thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh du lịch, đời thường và quan điểm công việc trên mạng xã hội.

Rời xa ánh đèn giải trí thường nhật, nàng hậu tận hưởng cuộc sống kín tiếng và tập trung cho vai trò nhà đầu tư tài chính.

Ảnh: FBNV