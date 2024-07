Mai Ngô và hành trình thăng hạng nhan sắc cùng Jullien Day - Thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc

Mai Ngô được khán giả biết đến qua chương trình truyền hình thực tế và là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp với các giải thưởng như: Top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016, giải thưởng Influencer Of The Year - Influence Asia 2017.



Năm 2022, cô đoạt danh hiệu á hậu tại Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Một năm sau, Mai Ngô gây chú ý khi tham gia The New Mentor 2023, làm học trò của Thanh Hằng, đoạt vị trí á quân.

Mai Ngô liên tục quay cuồng với các hoạt động nghệ thuật. Và để giữ gìn nhan sắc của mình cô luôn chú trọng đến việc chăm sóc và bảo vệ da mỗi ngày nhờ sử dụng mỹ phẩm Jullien Day.

Bà Bùi Hải Lý - Đại diện thương hiệu Jullien Day tại Việt Nam cùng Mai Ngô. Mai Ngô chia sẻ sau quá trình sử dụng và cảm nhận của mình khi da thay đổi rõ rệt đã chinh phục được cô tin dùng Jullien Day.

Mai Ngô sở hữu vẻ đẹp cá tính, sắc sảo cùng gương mặt cá tính hiện đại. Cô nàng luôn biết biến hoá đa dạng, tài tình trong từng phong cách và không ngại thay đổi hình tượng để bản thân luôn mới mẻ trong mắt khán giả.

Thương hiệu Jullien Day đến từ Hàn Quốc

Jullien Day tại Việt Nam được nhà máy Jullien Day tại Hàn Quốc tin tưởng và triển khai mở rộng nhiều cửa hàng tại Việt Nam.

Jullien Day tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại những sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng tại Việt Nam. Bà Bùi Hải Lý, đại diện của Jullien Day tại Việt Nam, cam kết sẽ lan tỏa giá trị của thương hiệu và giúp tất cả chị em phụ nữ tại đây tự tin hơn với vẻ đẹp mỗi ngày.

Ban lãnh đạo Jullien Day ông Đặng Quang Dũng, bà Bùi Hải Lý, ông Nguyễn Hoàng Lân cùng người mẫu Mai Ngô.

Jullien Day mang đến cho Quý khách những sản phẩm chính hãng an toàn hiệu quả nhất.

Jullien Day cam kết:

- Điều 1: Khách hàng được trả hàng - hoàn tiền nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm trong vòng 7 ngày .

- Điều 2: 100 % sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc.

- Điều 3: Bảo hành trọn đời hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Jullien Day cũng đầu tư tạo ra App Jullien Day để bảo hộ về chất lượng cũng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mua hàng chính hãng, được đổi trả trong 7 ngày.

Bà Bùi Hải Lý – đại diện Jullien Day tại Việt Nam nhận cup và chứng nhận.

Ngày 11/5 vừa qua tại Hà Nội, Jullien Day vinh dự nhận cup và chứng nhận đạt Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững Quốc gia 2024. Đây là minh chứng cho những đóng góp của Jullien Day vào sự phát triển của ngành làm đẹp Việt Nam.

