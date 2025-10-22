Mai KinZhang - Người đứng sau diện mạo mới của stylist Hoàng Ku sau chuyến đi Thượng Hải

Hoàng Ku và quyết định công khai phẫu thuật thẩm mỹ

Là một trong những stylist hàng đầu tại Việt Nam, Hoàng Ku luôn được biết đến với gu thẩm mỹ thời thượng, sự cầu toàn trong công việc và hình ảnh cá nhân chỉn chu trước công chúng. Chính vì vậy, việc anh thẳng thắn chia sẻ về ca phẫu thuật mũi tại Thượng Hải đã thu hút nhiều sự chú ý. Trên trang cá nhân, Hoàng Ku tiết lộ rằng bản thân đã trải qua ca phẫu thuật tương đối phức tạp: phải sử dụng cả sụn sườn và sụn tai để chỉnh sống mũi và thu gọn mũi, nhưng chỉ sau 15 ngày hậu phẫu và 5 ngày cắt chỉ, dáng mũi mới của anh đã hồi phục rất nhanh, không hề sưng bầm, và đặc biệt là đúng với form nam tính, tự nhiên mà anh mong muốn.

Động thái công khai này không chỉ cho thấy sự cởi mở của Hoàng Ku trong việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân, mà còn khẳng định thái độ nghiêm túc của anh với chính diện mạo của mình, yếu tố gắn liền chặt chẽ với thương hiệu cá nhân của một stylist đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Hình ảnh stylist Hoàng Ku trước khi PTTM

Stylist Hoàng Ku với chiếc mũi sau khi can thiệp PTTM tại Thượng Hải

Người đứng sau sự thay đổi là Mai KinZhang

Ít ai biết rằng, chuyến đi làm đẹp tại Thượng Hải lần này của Hoàng Ku có sự đồng hành và kết nối trực tiếp từ Mai KinZhang. Cô là cái tên vốn nổi tiếng trong giới làm đẹp tại Thượng Hải, và gần đây đã trở thành cái tên được nhiều nghệ sĩ, stylist Việt quan tâm. Với kinh nghiệm và uy tín tại Trung Quốc, Mai KinZhang không chỉ đóng vai trò tư vấn, kết nối bác sĩ phù hợp mà còn đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ quá trình, từ lựa chọn phương pháp, chuẩn bị tâm lý, cho đến chăm sóc hậu phẫu.

Mai KinZhang - người đồng hành cùng stylist Hoàng Ku trong quá trình PTTM tại Thượng Hải

Chính sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm ấy đã khiến Hoàng Ku có thể yên tâm "giao phó" một phần rất quan trọng của hình ảnh cá nhân. Khi một người cầu toàn như anh, vốn đã làm việc với vô số thương hiệu lớn, chọn Mai KinZhang để đồng hành, điều đó đủ để khẳng định vị thế và uy tín của thương hiệu này trong lĩnh vực thẩm mỹ xuyên quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà nghệ sĩ chọn đồng hành với Mai

Trên thực tế, giữa một thị trường làm đẹp đầy rẫy lựa chọn, việc một stylist hàng đầu công khai gắn tên mình với Mai KinZhang không thể xem là sự tình cờ. Đó là kết quả của sự tin tưởng, của uy tín đã được khẳng định qua nhiều ca thành công, và của triết lý làm đẹp lấy sự tự nhiên, hài hòa làm trọng tâm. Điều này cho thấy Mai KinZhang không chỉ mang đến dịch vụ thẩm mỹ đơn thuần, mà còn đóng vai trò như một "người đồng hành", người đứng sau hỗ trợ nghệ sĩ trong hành trình duy trì hình ảnh, thương hiệu cá nhân trước công chúng.

Stylist Hoàng Ku tự tin khoe góc nghiêng với chiếc mũi mới.

Với Hoàng Ku, thành quả sau chuyến đi Thượng Hải không chỉ là một diện mạo mới, mà còn là sự củng cố cho hình ảnh của chính anh: một stylist nam tính, hiện đại, dám thay đổi và tiên phong trong việc khẳng định phong cách. Và qua trường hợp này, công chúng có thể hiểu rõ hơn lý do vì sao ngày càng nhiều nghệ sĩ, nhân vật có sức ảnh hưởng tìm đến Mai như một lựa chọn đáng tin cậy, bởi "không phải ngẫu nhiên mà stylist hàng đầu Việt Nam lại chọn Mai làm người đồng hành".