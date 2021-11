Mách nước cách làm dịu da kích ứng cứng đầu chỉ với 4 bước

Da mẩn đỏ có thể do nhiều yếu tố nhưng có một điều chắc chắn - đó là dấu hiệu cảnh báo để bạn thay đổi thói quen dưỡng da NGAY BÂY GIỜ.

Kết bạn với toner không tinh dầu

Dù không phủ nhận tác dụng trong việc chăm sóc da khi áp dụng đúng cách nhưng loại bỏ tinh dầu là bước đầu tiên bạn nên làm để xoa dịu làn da tức giận khi chưa thể xác định chính xác nguyên nhân khiến da kích ứng. Sau các bước làm sạch da, hãy lựa chọn Toner cấp nước để làm dịu và dưỡng ẩm cho da ngay lập tức.

Giúp kéo dài độ ẩm hơn 20% so với các loại Toner thông thường, Supple Preparation Unscented Toner đến từ Dear, Klairs còn cải thiện tình trạng khô da, biến Toner quốc dân trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho cả làn da mụn nhạy cảm. Với các chiết xuất từ thực vật và các thành phần làm dịu, Toner dưỡng ẩm dịu nhẹ, không gây kích ứng cho mọi loại da, ngay cả đối với những làn da nhạy cảm nhất.

Tăng cường sức khỏe làn da với Vitamin C

Ngoài làm dịu, làn da cũng cần được cung cấp thêm năng lượng. Việc bổ sung Vitamin C vào quy trình chăm sóc da có thể giúp bảo vệ, củng cố hàng rào da và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên vô tình bị đẩy nhanh vì các chất ô nhiễm trong sinh hoạt hằng ngày. Vitamin C loại bỏ các gốc tự do và tăng cường khả năng phục hồi của da. Và vì làn da vẫn đang trong giai đoạn kích ứng, tỷ lệ phần trăm thích hợp sẽ được ưu tiên hơn so với các sản phẩm có nồng độ Vitamin C cao.

Vỏ chai trong suốt của Freshly Juiced Vitamin Drop tạo điều kiện thuận lợi để kiểm tra màu sắc và tình trạng của sản phẩm cùng nồng độ Vitamin C tinh khiết 5% khi sử dụng hầu như không xảy ra tình trạng kích ứng, giảm thiểu tối đa phần trăm da mẩn đỏ sau khi dùng. Bên cạnh Acid Ascorbic chăm sóc và làm khỏe da từ bên trong, tinh chất này còn làm dịu làn da đang "đình công", góp phần mang đến những trải nghiệm thỏa mãn khách hàng ngay từ lần đầu tiên sử dụng.

Giảm nhiệt nền da

Mặc dù Toner là bước đầu tiên để làm dịu da tức thì, nhưng chắc chắn không nên là bước cuối cùng. Để xoa dịu làn da tức giận, bạn cần bổ sung thêm các biện pháp phù hợp và hiệu quả hơn mà cụ thể ở đây là sự góp mặt của một sản phẩm Tinh chất giải quyết chuyên sâu vấn đề da. Với Serum gốc nước giúp làm mát và hạ nhiệt nền da, mẫn đỏ chắc chắn sẽ được giảm bớt đáng kể.

Kết cấu gel mát lạnh cho cảm giác thư giãn khi sử dụng, Rich Moist Soothing Serum thẩm thấu vào da rất nhanh và không để lại cảm giác nhờn dính, bí bách. Sự góp mặt của các thành phần dưỡng ẩm đã tăng sức mạnh cấp ẩm sâu, làm giảm tình trạng mất nước cùng khả năng làm dịu và giúp hạ cấp tốc nền nhiệt của da. Điều này thực sự rất tuyệt vời đối với những làn da đang gặp tình trạng kích ứng.

Sử dụng kem dưỡng chuyên phục hồi và làm dịu da

Mẩn đỏ là dấu hiệu cho thấy trên thực tế, làn da đang chịu tổn thương và cần được giúp đỡ. Kem dưỡng có thể không bắt buộc trong quy trình hàng ngày nhưng lại rất cần thiết để đẩy nhanh quá trình phục hồi da. Vậy, làm sao để biết được sản phẩm nào mà làn da đang cần? Hãy tìm kiếm các loại kem dưỡng có chiết xuất Rau Má hoặc Ceramide trong bảng thành phần.

Vẫn luôn có mặt trong danh sách những sản phẩm kem dưỡng phục hồi lành tính được yêu thích nhất, Midnight Blue Calming Cream đảm nhiệm tuyệt vời vai trò của một sản phẩm kem dưỡng ẩm giúp cải thiện hàng rào da mệt mỏi, hư tổn. Chất kem màu xanh lam mát mắt còn nhanh chóng làm dịu làn da đang kích ứng, mẩn đỏ. Hàm lượng dầu ít hơn, kết cấu sản phẩm mỏng nhẹ hơn cùng khả năng thẩm thấu nhanh trên da và không gây cảm giác nhờn dính hay làm bít tắc lỗ chân lông khiến Midnight Blue Calming Cream trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho tất cả các loại da, đặc biệt là da cần phục hồi sau tổn thương.

Ngoài hoạt động như một hàng rào bảo vệ độ ẩm mạnh mẽ, giảm thiểu tình trạng mất nước trên da, Kem dưỡng Rich Moist Soothing Cream còn nổi tiếng với hiệu quả khôi phục và giúp da ổn định. Kết cấu dạng cream mềm mướt lướt trên da giúp làm giảm nhiệt độ, giải cứu làn da khô và nhạy cảm. Ngay từ cái tên, Rich Moist Soothing Cream đã hứa hẹn sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của bạn những ngày da kích ứng, mẩn đỏ.