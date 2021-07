Mách mẹ những điều cần lưu ý khi chọn sữa cho con, đảm bảo con lớn nhanh, phát triển khỏe mạnh

Sữa ngoài là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên thị trường sữa bột cho bé có vô vàn các hãng sữa cùng với nhiều sản phẩm khác nhau nên khi lựa chọn sữa cho con các mẹ cần lưu ý những điều dưới đây.



Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và nguồn hàng

Khi mua sữa cho bé, điều đầu tiên mà mẹ nên quan tâm khi chọn mua đó là thương hiệu lâu năm, uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhập khẩu chính ngạch hoặc có công ty đại diện tại Việt Nam, dễ mua hàng chính hãng tại đại lý cũng như trên các sàn thương mại điện tử.

Các mẹ cũng nên tìm hiểu lựa chọn các sản phẩm có nguồn hàng ổn định và hạn sử dụng dài để tránh trường hợp hàng khan hiếm, con đang sử dụng thì hết hàng. Đặc biệt, tránh mua phải những loại sữa thiếu tên tuổi hoặc sữa giả, sữa kém chất lượng ảnh hưởng xấu hệ tiêu hóa và sự phát triển về thể chất cũng như trí tuệ của bé.

Thành phần sản phẩm

Trước tiên, cần kiểm tra thật kỹ xem thành phần sản phẩm có chất nào dị ứng với bé không.

Các mẹ nên chọn những sản phẩm có thành phần giúp con phát triển về thể lực và trí tuệ như: các kháng thể từ sữa non, Lactium giúp trẻ có giấc ngủ sâu cho trẻ tăng cân nhanh, canxi, các vitamin thiết yếu, protein, DHA,...

Ưu tiên chọn sữa có chứa Lactoferrin, vì đây là một thành phần quan trọng trong hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể và nó có trong sữa mẹ. Nó giúp trẻ hấp thụ sắt tốt hơn, đồng thời bảo vệ bé khỏi ảnh hưởng tiêu cực của việc dư thừa sắt và ngăn chặn vi khuẩn có hại phát triển trong hệ đường ruột của bé. Lactoferrin còn giúp trẻ sơ sinh ngăn ngừa bệnh tật và các bệnh nhiễm trùng khác.

Các dạng sữa trên thị trường

Hiện nay trên thị trường sữa vẫn chỉ được quy về gồm 3 dạng: sữa pha sẵn, sữa cô đặc và sữa dạng bột. Ưu điểm nổi trội của sữa pha sẵn là rất tiện lợi, mẹ có thể cho các bé có thể sử dụng ngay mà không cần phải pha khuấy như những dạng sữa bột truyền thống. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là giá thành cao (cao hơn khoảng 20% so với sữa bột), thời gian sử dụng tương đối ngắn, chỉ khoảng 48 giờ đồng hồ.

Sữa pha sẵn được sử dụng và bày bán khá phổ biến trên thị trường vì tính tiện lợi.

Với dạng sữa cô đặc đòi hỏi trước khi cho trẻ sử dụng mẹ cần phải pha thêm nước theo đúng tỉ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất, thông thường tỉ lệ giữa nước và sữa là 1:1. Về giá cả thì dạng sữa này có giá thành cao hơn so với sữa bột nhưng lại thấp hơn so với giá của sữa pha sẵn.

Sữa bột là dạng sữa được các bà mẹ ưa chuộng nhất.

Sữa bột là dạng sữa được các bà mẹ ưa chuộng nhất do vừa tiết kiệm được chi phí vừa thân thiện với môi trường mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho con. Song khi sử dụng sữa bột, mẹ sẽ phải mất khá nhiều thời gian cho mỗi lần đong đo lượng sữa và nước để pha sao cho vừa đảm bảo đúng tỉ lệ vừa đảm bảo an toàn, vệ sinh cho con.

Hương vị sản phẩm phù hợp khẩu vị của con

Mỗi trẻ có một khẩu vị khác nhau và các loại sữa trên thị trường cũng đa dạng về hương vị như: cam, dâu, socola, nha đam… Tuy nhiên, các mẹ nên chọn những sản phẩm có hương vị gần giống sữa non, không quá ngọt giúp trẻ dễ uống. Bởi trẻ đã quá quen thuộc với hương vị sữa non từ khi lọt lòng. Khi bắt đầu chuyển sang sữa công thức, nhiều trẻ vì không quen mùi vị sẽ ngậm chặt miệng không chịu uống hay quấy khóc, nhè sữa…

Các mẹ nên chọn những sản phẩm có hương vị phù hợp với trẻ, không quá ngọt giúp trẻ dễ uống.

Một trong những thương hiệu sữa được nhiều bà mẹ tin dùng đó là Colosmulti, thương hiệu thuộc công ty CP G&P - Mama Sữa Non với nguồn sữa non được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với chất lượng cao, dây chuyền sản xuất hiện đại. Chính vì vậy, sữa non Colos Multi không chỉ giàu Lactoferrin mà còn các chất thiết yếu khác cho trẻ như: DHA, Canxi, vitamin D3, MK7,...

Colosmulti là một trong những thương hiệu được các mẹ yêu thích và tin dùng.

Bên cạnh đó, sữa Colosmulti còn khắc phục được nhược điểm của dòng sữa bột. Bởi các dòng sữa của hãng được đóng gói thông minh theo từng gói nhỏ thay vì hộp thiếc lớn, giúp mẹ không cần đo lượng sữa trước khi pha lại tiện bảo quản và mang theo khi bé đi học, đi chơi. Chưa kể, sữa Colosmulti còn dễ dàng mua online trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là trong mùa dịch này. Các mẹ có thể tìm hiểu thêm thông tin và đặt mua TẠI ĐÂY.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ

