Mách mẹ bí kíp "xử đẹp" tình trạng biếng ăn, chậm tăng cân ở trẻ nhỏ

Nguyên nhân trẻ biếng ăn sữa



Trẻ nhỏ biếng ăn sữa có thể do nhiều nguyên nhân như:

Sữa mẹ tiết không ổn định: Sữa mẹ về chậm, ít sữa khiến bé khó uống, uống không no và dễ trở nên gắt gỏng, biếng ăn. Ngược lại, sữa mẹ về quá nhiều, tia sữa chảy mạnh có thể khiến trẻ bị sặc, tạo tâm lý sợ mỗi khi ăn.

Hệ tiêu hóa non yếu: Nguyên nhân bé lười uống sữa có thể là do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện khiến trẻ dễ mắc rối loạn tiêu hóa, dẫn đến cảm giác sợ bụng khó chịu sau mỗi cữ sữa. Nếu bé dặm thêm sữa ngoài, nguyên nhân mẹ không ngờ đến có thể là đạm sữa biến tính do trải qua nhiều lần gia nhiệt sẽ gây khó tiêu, làm bé khó chịu và biếng ăn.

Bé không hợp sữa: Sữa có mùi vị khó chịu do chế độ dinh dưỡng của mẹ không đảm bảo hoặc mẹ thay đổi loại sữa công thức mới khiến trẻ khó tiếp nhận.

Các nguyên nhân khác: Thời gian giữa các cữ sữa chưa hợp lý, tư thế cho ăn không đúng, trẻ đang mọc răng hoặc có vấn đề về sức khỏe (nghẹt mũi, đau tai, đau họng, nấm miệng…) đều khiến bé không thoải mái khi ăn sữa.

Bé biếng ăn sữa khiến không ít bậc phụ huynh lo lắng.

Trẻ nhỏ biếng ăn sữa, chậm tăng cân có sao không?



Sữa là nguồn thực phẩm cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Nếu biếng ăn sữa, trẻ có thể không hấp thu đủ một số chất, về lâu dài có nguy cơ chậm phát triển, còi cọc, thậm chí là suy dinh dưỡng.

Trẻ biếng ăn sữa còn có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý như vàng da, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa… Phụ huynh nên đưa con đi thăm khám nếu bé biếng ăn sữa kéo dài hơn 7 ngày kèm nôn trớ hoặc có dấu hiệu li bì, xanh xao, mệt mỏi hoặc sốt.

Mách mẹ mẹo giúp trẻ uống được nhiều sữa

Trong quá trình chăm sóc trẻ tại nhà, để giúp con ăn sữa nhiều hơn, mẹ có thể áp dụng 4 mẹo sau:

Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng của mẹ

Đối với trẻ ăn sữa mẹ, mẹ nên điều chỉnh chế độ dinh dưỡng khoa học và lành mạnh. Mẹ nên ăn nhiều rau xanh và trái cây (bông cải xanh, rau ngót, bơ, chuối,...), thực phẩm giàu protein (thịt, cá, trứng,...), thực phẩm chứa canxi (sữa, sữa chua, các loại hạt,...) và uống đủ nước để tăng chất lượng nguồn sữa cho con.

Chọn sữa dễ tiêu hóa và hấp thu, vị thanh nhạt tự nhiên

Nếu trẻ dặm thêm sữa ngoài, mẹ nên chú ý chất lượng đạm trong công thức sữa. Nếu đạm sữa gia nhiệt nhiều lần sẽ bị biến tính, vón cục và gây khó tiêu. Do vậy, mẹ nên chọn sữa có đạm mềm dễ tiêu, ít xử lý nhiệt để trẻ tiêu hóa và hấp thu dễ dàng.

Friso Gold 4 - Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi là sữa công thức êm dịu với hệ tiêu hóa được nhiều mẹ Việt tin chọn. Friso Gold hỗ trợ trẻ tiêu hóa khỏe, hấp thu nhanh, hạn chế rối loạn tiêu hóa (táo bón, đầy hơi, chướng bụng,...) nhờ ứng dụng quy trình Xử Lý Nhiệt Chỉ 1 Lần, giúp bảo toàn hơn 90% đạm mềm nhỏ tự nhiên. Không chỉ vậy, đạm sữa mềm nhỏ còn giúp trẻ êm bụng, êm giấc và ít quấy khóc, mẹ thêm an tâm.

Vị sữa Friso Gold thanh nhạt tự nhiên giúp trẻ uống sữa ngoan và hợp vị nhờ thành phần không chứa đường sucrose.

Friso Gold bảo toàn hơn 90% đạm mềm nhỏ tự nhiên giúp trẻ tiêu hóa khỏe, hấp thu nhanh dưỡng chất.

Cho trẻ uống sữa đúng giờ, đủ lượng

Mẹ nên chú ý dấu hiệu trẻ đói và cho con ăn sữa ngay. Đồng thời mẹ cũng nên tránh thời gian giữa các cữ sữa quá dài, trung bình nên cho bé ăn sữa mỗi 3 giờ/lần để con không bị mệt và có thể ăn nhiều sữa hơn vào cữ sau.

Mẹ cũng nên điều chỉnh lượng sữa ở mỗi cữ phù hợp với con, không ép trẻ uống sữa khi con đã no để tránh tình trạng nôn trớ.

Thay đổi tư thế cho bé ăn sữa

Cho trẻ ăn sữa đúng tư thế giúp con nhận được nhiều sữa hơn, hạn chế nuốt nhiều khí gây đầy bụng. Sau khi bé ăn sữa xong mẹ nên vỗ lưng hoặc ẵm cho bé ợ hơi để giúp con cảm thấy thoải mái.

Hy vọng những bí kíp giúp khắc phục tình trạng trẻ nhỏ biếng ăn sữa kể trên hữu ích với mẹ. Ngoài thay đổi chế độ dinh dưỡng của mẹ, cho trẻ ăn đúng giờ và đúng tư thế, mẹ đừng quên chọn loại sữa công thức dễ tiêu hóa và hấp thu để tránh gây khó tiêu cho trẻ nhé.