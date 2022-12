Mách chị em bí kíp bổ sung vitamin E hỗ trợ làm đẹp hiệu quả

Nhưng ít ai biết rằng, nếu sử dụng sai cách, vitamin E sẽ trở thành con dao hai lưỡi, gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Thậm chí, nó khiến da bạn xấu hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Vậy hãy cùng TPBVSK E PLUS 400 (E PLUS 400) tìm hiểu mẹo bổ sung vitamin E an toàn, hiệu quả, giúp da sáng mịn, sáng bóng nhé!



1. Công dụng của E PLUS 400 đối với làn da

Vài năm trở lại đây, xu hướng sử dụng vitamin E để làm đẹp ngày càng phổ biến. Thị trường vitamin E vô cùng sôi động với nhiều mẫu mã, chủng loại, thương hiệu. Nhắc đến vitamin E làm đẹp từ thiên nhiên không thể không nhắc đến E PLUS 400.

E PLUS 400 là vitamin E đậu nành thiên nhiên, an toàn, lành tính, sản xuất tại Mỹ. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Dược phẩm GOTO (GOTO VN PHARMA). Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong ngành dược phẩm, GOTO VN PHARMA là đơn vị luôn chú trọng chất lượng, cung cấp các sản phẩm uy tín, phục vụ cho sức khỏe người tiêu dùng Việt.

E PLUS 400 là vitamin E đậu nành được sản xuất tại Mỹ

Công dụng chính của E PLUS 400 bao gồm:

Giúp bổ sung vitamin E thiếu hụt do ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng

Hỗ trợ chống oxy hóa: kiềm hãm và hạn chế sự tấn công của gốc tự do, khói bụi,... đến làn da của bạn

Hạn chế lão hóa da: làm mờ nám, sạm, tàn nhang, vết nhăn trên da

Hỗ trợ làm đẹp da: làm sáng, mềm mịn, đều màu da; cấp ẩm từ sâu bên trong và hỗ trợ làm mờ rạn da, giúp bạn sở hữu một làn da tươi tắn, khỏe khoắn, rạng ngời.

2. Vitamin E - E PLUS 400 dành cho đối tượng nào?

Phụ nữ sau sinh, sau giảm cân

Thông thường, phụ nữ sau sinh và phụ nữ sau giảm cân hay gặp các vấn đề về rạn da, độ đàn hồi da kém. Chính vì vậy, việc bổ sung E PLUS 400 là vô cùng cần thiết, giúp bạn tuốt lại vẻ đẹp, thêm phần tự tin.

Phụ nữ bước vào giai đoạn lão hóa

Phụ nữ khi bước qua ngưỡng tuổi 30 thường bắt đầu có các dấu hiệu lão hóa ngày một rõ rệt như tàn nhang, rãnh cười nơi khóe mắt, nếp nhăn, đồi mồi,...E PLUS 400 có tác dụng giúp hạn chế tác hại từ gốc tự do, giúp chống oxy hóa.

Bên cạnh đó, phụ nữ khi bước vào ngưỡng 30 cũng có các dấu hiệu mãn kinh, thường hay xuất hiện tình trạng bốc hỏa, rối loạn kinh nguyệt. Việc bổ sung E PLUS 400 sẽ giúp chị em cải thiện tình trạng này đáng kể và luôn giữ tâm lý thoải mái, tự tin.

Người bị thiếu hụt vitamin E do chế độ ăn uống không đảm bảo

Một trong những biểu hiện rõ nhất của người thiếu hụt vitamin E là khô da, thâm, nám, không đều màu da, khó lành vết thương,...Bổ sung E PLUS 400 sẽ giúp da bạn trở nên săn chắc, căng bóng, cấp ẩm từ sâu bên trong và khỏe mạnh.

Phụ nữ có thai

Trong giai đoạn mang thai, phụ nữ đặc biệt cần bổ sung nhiều dưỡng chất, trong đó có vitamin E. Theo các chuyên gia, vitamin E có tác dụng vô cùng tốt đối với sự phát triển của thai nhi, giảm thiểu tình trạng sinh non hay sảy thai. Tuy nhiên, nếu bà bầu muốn bổ sung vitamin E thì cần tham khảo tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng.

3. Mẹo bổ sung vitamin E an toàn, hiệu quả, giúp da sáng mịn, căng bóng từ E PLUS 400

Nếu công việc cuối năm quá bận rộn, deadline chất đống, bạn không có thời gian chăm chút bản thân thì đừng lo vì đã có E PLUS 400.

Bao bì E PLUS 400 dạng hộp giấy, thân thiện môi trường. Một hộp gồm 10 vỉ với 30 viên nang mềm, dễ uống. Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi nên bạn có thể dễ dàng mang theo khi đi làm, đi chơi, du lịch hay công tác.

Một viên nang chứa 400 IU d-alpha tocopheryl acetate, vừa đủ cung cấp lượng vitamin E mà cơ thể cần cho một ngày. Bổ sung 1 viên E PLUS 400 đều đặn mỗi ngày, sau bữa sáng sẽ giúp da bạn cải thiện đáng kể, sáng mịn, căng mướt, khỏe khoắn, hạn chế lão hóa đáng kể.

E PLUS 400 hỗ trợ bổ sung vitamin E, hỗ trợ chống oxy hóa và hạn chế lão hóa, làm đẹp

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Lưu ý:

Những người mắc bệnh các bệnh lý như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu,... nếu muốn bổ sung E PLUS 400 thì cần tham khảo ý kiến của bác sử dụng

Không nên uống quá liều lượng 400 IU/ ngày.

Vitamin E có có thể đối kháng với vitamin K.

Không uống kết hợp E PLUS 400 cùng Aspirin.

Không nên uống kết hợp E PLUS 400 cùng viên uống estrogen trong thời gian dài.