Mách cha mẹ cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho lần đầu đón bé yêu

Mua quần áo, bình sữa, gối, bỉm cho con là công việc vất vả nhưng cũng khá thú vị với các đôi vợ chồng. Sau 9 tháng 10 ngày chờ đợi, còn gì hạnh phúc hơn cảm giác được tự tay cầm nắm, chọn lựa những món đồ nhỏ xíu dành riêng cho tình yêu sắp chào đời?



Để khâu chuẩn bị diễn ra nhẹ nhàng và nhanh gọn, hội phụ huynh hiện đại thường mách nhau tham khảo chuỗi siêu thị Con Cưng. Kết hợp với nhiều đối tác lớn như Pampers, Vinamilk, Mead Johnson, Huggies, Phillips,... Con Cưng hiện cung cấp hàng loạt sản phẩm tã, sữa, thời trang và đồ dùng chất lượng cho mẹ và bé. Ngoài ra khi ghé cửa hàng trong 2 ngày 15-16 hằng tháng, mẹ bầu còn có cơ hội hưởng ưu đãi thanh toán qua ví ShopeePay và nhận vô số quà tặng từ Con Cưng!

Ngày trọng đại tới gần, đây là lúc thích hợp để bạn "kiểm kê" mọi thứ với 3 câu hỏi nho nhỏ sau.

Bạn đã lập danh sách đồ dùng cho bé chưa?

Có thể bạn đủ tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình và thấy điều này không cần thiết. Dù vậy, việc liệt kê chi tiết từng loại đồ kèm số lượng khá hữu ích vì nó giúp bạn bớt stress khi ngày sinh cận kề. Bằng cách dựa vào checklist, bạn sẽ biết được mình còn thiếu những món nào và kịp thời bổ sung.

Danh sách vừa là phương tiện giúp bạn kiểm soát tình hình, vừa là một dạng wishlist gợi ý người thân mua quà mừng thực tế, phù hợp với mong muốn của mẹ

Hành trang đón bé đa dạng theo ngân sách và nhu cầu của mỗi gia đình, nhưng bạn có thể lưu ý vài cái tên quan trọng sau:



- Cho bé: Áo, quần sơ sinh; bao tay, bao chân; tã vải, miếng lót tã; kem chống hăm; khăn sữa, khăn quấn bé, chăn mềm; tăm bông, băng rốn,...

- Cho mẹ: Quần áo, băng vệ sinh, miếng lót thấm sữa, đồ hút sữa,... cùng giấy tờ tùy thân như CCCD, sổ khám thai, giấy siêu âm, bảo hiểm y tế.

Các sản phẩm tắm gội, dầu, phấn cho bé, cũng như máy hút, túi trữ, miếng lót thấm sữa cho mẹ đều đa dạng khuyến mãi hấp dẫn tại Con Cưng

Có món nào bạn có thể tận dụng không?

Trẻ em rất mau lớn, vì vậy bạn không nhất thiết phải mua hết cả danh sách đâu! Thay vào đó, bạn có thể tái sử dụng những món đồ công nghệ như máy hâm sữa, máy tiệt trùng và quần dài, áo dài từ các em bé khác trong vòng bạn bè, gia đình.

Nếu dư dả, bạn cũng có thể mua mới hoàn toàn cho con yêu. Sau khi sử dụng, hãy cân nhắc việc nhượng lại, biếu người quen hoặc giữ cẩn thận cho bé sau để tránh lãng phí.

Super Center của Con Cưng ở Ngã Sáu Phù Đổng, TP.HCM dành hẳn một tầng trưng bày thời trang cho bé từ 0 tuổi đến 6 tuổi, luôn có nhân viên nhiệt tình tư vấn size và hỗ trợ mẹ chọn mẫu cho bé

Giá bodysuit và đồ bộ của bé sơ sinh chỉ rơi vào khoảng 119.000-259.000 đồng/bộ. Đến từng chiếc yếm, chiếc nón cũng có kiểu dáng, màu sắc và chất liệu khác nhau cho cả bé trai lẫn bé gái. Đó là lý do bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một vài lựa chọn ưng ý tại Con Cưng!

Ngoài áo quần cơ bản, bố mẹ sắp có con gái rượu có thể mua thêm yếm và phụ kiện tóc như kẹp, băng đô ton-sur-ton điệu đà!

Bạn có thể xin lời khuyên từ ai?

Ông bà nội ngoại và những người bạn thân thiết đã sinh 1-2 bé có thể giúp bạn phần nào trong quá trình mua sắm. Sách vở đôi khi chỉ là lý thuyết. Thực tế có những món nên mua sớm để đem vào bệnh viện, một số món khác có thể xem xét sắm sau khi mẹ và con về nhà - vì vậy, đừng ngại hỏi kinh nghiệm từ người đi trước để tối ưu chi phí, thời gian bạn nhé!

Một trong những ưu điểm của Con Cưng là bên cạnh dàn nhân viên tư vấn, hầu hết bố mẹ đi mua đồ newborn sẽ được Con Cưng gửi danh sách in sẵn, tập hợp tất tần tật đồ dùng cần thiết cùng số lượng, công dụng cụ thể. Có thể nói đây là "trợ thủ" đắc lực giúp mẹ yên tâm hơn dù kinh nghiệm nhiều hay ít.

Mẹ có thể so sánh checklist cá nhân với bảng hướng dẫn của Con Cưng để đảm bảo mình không mua thừa, mua thiếu

Chuỗi "siêu thị hồng" hiện có hơn 600 cửa hàng toàn quốc. Super Center vừa khai trương hoành tráng tại trung tâm quận 1 đầu năm nay là cửa hàng phức hợp "all in one" - đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng, mua sắm, vui chơi của gia đình vào cuối tuần.

Để góp phần tiết kiệm chi phí, khi mua sắm trực tiếp tại cửa hàng Con Cưng, bố mẹ đừng quên thanh toán bằng tính năng QR Scan & Pay trên ứng dụng Shopee để nhận được đa dạng các ưu đãi hấp dẫn như hoàn tiền, hoàn Shopee Xu… Đặc biệt vào các ngày 15 và 16 mỗi tháng, bạn hãy cập mục "ShopeePay Gần Bạn - Chỉ Từ 1Đ", tìm kiếm từ khóa Con Cưng để khám phá những khuyến mãi mới nhất và thỏa sức sắm sửa hành trang đón thiên thần nhỏ nhé!

